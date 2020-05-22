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台積電下探291元、IC設計四天王重挫 台股重挫180點

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超級護衛隊 台股逆風前行族群大探索

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／傅梓翎】 　

第1季季報出爐，雖然大家都知道今年年初受疫情影響業績並不好看，但是醜媳婦總是要見公婆，不過筆者掃瞄之後，發現還是有一些表現相當優異的個股值得注意。

毛利率王

力旺、M31達100%

首先來看看「毛利率王」，我們在剔除掉虧損的公司以及行業較特別的金融業後，第1季毛利率在全體上市櫃公司中，排名第1名的毛利率王有2位，分別是力旺（3529）、M31（6643），由於力旺、M31都是純IP矽智財廠公司，營收以授權金及權利金為主，毛利率才會高達100%，而其餘公司多為軟體、生技、服務相關之公司，長年下來的毛利率也都高達80%、90%。

再看第1季的「獲利王」，這當然非我們的台積電（2330）莫屬，第1季依然逆風飛行，大賺1170億元，這個獲利數字真的是橫掃千軍，看看獲利第2名的中華電（2412）也不過才賺83億元，第3名的大立光（3008）賺67億元，光台積電1家公司的獲利就和其餘前40名的獲利數字總和相當。

台積電不愧是獲利王、台灣之光，大賺外資的錢，如果就簡單的乘上4倍，概算今年EPS賺18元，若考慮華為禁令，將18元打個8折，也有14元的獲利能力，本益比差不多在20倍左右，也算是合理的價位，在布局上也不要錯過這檔好股票。

最後來看「EPS王」，第1名是股王大立光，雖然今年第1季逆風中實在是飛不起來，能見度也還是有限，主要是因為大客戶蘋果本身的展望不明，但大立光依然繳出每股獲利50元左右的成績單，同樣也簡單的乘上4倍，概算今年EPS賺200元，本益比則是在20倍以下。往下看其餘EPS也相當高的族群可發現以IC設計較多，顯示台股高價優等生多半是IC設計相關產業。

緊接著我們要來看重頭戲，就是哪些個股第1季EPS是持續成長的，不過，由於有些公司在上一季的EPS只有小賺0.01元，但是這一季大賺1元，就變成大幅成長100倍，所以，我們必須先剔除掉EPS小於1元之公司，專門找EPS大於1元的優秀公司來看，看看誰的成長幅度比較大。

Q2淡季不淡

牧德營收可望再向上

另外，為了要比較本益比的高低，我們先將第1季EPS簡單乘上4倍，概算出全年的可能EPS來推算目前本益比大概是多少，得出一個「簡單概算本益比」，來看看誰的本益比相對比較有吸引力。

首先來看EPS成長幅度第1名的牧德（3563），上一季EPS約1.99元，今年第1季每股大賺5.3元，因此EPS大幅成長166%，算是相當不錯，要知道今年第1季很多公司的營收、獲利可是大幅下滑，但牧德卻大幅成長。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/22 No.1198】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟、決勝千里！即日起，加入訂戶行列就能獲得《2020飆股聖經》別冊】

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