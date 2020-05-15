酷夏商機蠢蠢欲動 旺季到！概念股士氣高昂

【作者／陳威良】

天氣好熱啊！時序進入5月，全台飆高的氣溫讓人直呼受不了，不過夏日酷暑

商機也開始起跑，其中最容易直覺聯想到的受惠產業，包括消暑的清涼飲品與電扇、冷氣等家電產品，進入旺季後股價是否將隨利多發酵呢？

食品股5.8月必漲

先來回顧歷年相關飲料大廠在夏季旺季的股價表現，由於證交所並沒有特別編撰「飲料」指數，不過多數生產銷售飲料的公司都掛在食品類股，我們以食品指數從2009年以來總共11年的統計資料為觀察樣本，發現每年5月到8月食品股

必定上漲！不僅上漲機率百分之百，且平均漲幅高達7.43%，食品飲料股的旺季效應十分明顯，因此非常適合波段操作。至於理當也受惠的家電類股，在過去11年的5月至8月期間表現，呈現5次上漲、6次下跌，而且平均報酬率為-1.28%，因此就不建議把操作重心放在家電股。

根據經濟部統計，全台飲料業營業額已連續14年上揚，至2018年已攀升至962億元，平均年成長率高達8.9%。如此驚人的數字，是由全台超過2.2萬家飲料店所共同締造的成績，若再加上高密度的便利商店，在台灣想來杯消暑的冰涼飲料，真是隨處可得。

味全（1201）：近3年毛利率都能維持在3成以上，去年因為有業外收益入帳，EPS達2.67元，為過去9年來最高，也因此公司決議配發史上最高的1.33元

現金股利來回饋股東，殖利率高達5.9%。

近年來健康意識抬頭，全球興起一股喝氣泡水的熱潮，消費者逐漸以零卡路里、無糖概念的氣泡水取代同樣具有激爽、解渴感受的含糖碳酸飲料，一方面可以享受刺激的口感，另一方面又不會喝到太多不健康的糖分與色素。味全今年推出1款符合市場超激爽、氣泡口感細緻綿密需求的強碳酸氣泡水，已在量販通路及電商平台上架，產品上市第1年以搶攻10%市占為目標。股價方面，月線與季線黃金交叉，中期翻多後將逐步往年線靠攏。