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台股突破萬一天險 7檔ETF存股誰最優？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林漢偉】

近年市場掀起一波ETF投資潮流，各類型的ETF如雨後春筍，而本波段台股漲幅名列全球股市漲幅前茅，因此，台股指數型ETF更是投資人關注重點。

指數型ETF表現優異

觀察近年主要台股指數型ETF走勢，可發現近5年隨著台股創下30年新高，並且站上12109點的新高點，台股5年來波段最高漲幅曾高達26%以上，當中元大台灣50（0050）最高漲幅逼近40%，漲幅第2大的富邦台50（006208）波段也高達近37%，皆大幅超過加權指數漲幅。

統計近5年主要指數型ETF漲幅，富邦台50、元大台灣50亦包辦前2名，漲幅分別達到22.17%、19.62%，同樣也超越加權指數的12.01%漲幅。台股指數型ETF中，元大中型100（0051）與元大高股息（0056）近5年漲幅卻是小幅落後加權指數。

元大中型100漲37%

將時間拉近至3月19日台股見波段低點8523點以來，上述4檔ETF卻有截然不同的表現，統計這段時間內加權指數漲幅來到25.43%，而元大台灣50、富邦台50、元大高股息漲幅分別來到24.07%、23%與26.59%。當中有1檔ETF近期表現特別突出，那就是元大中型100，在本波回升行情以來，漲幅高達37.65%，大幅超越大盤表現。

為何元大中型100近期表現能夠大幅超越大盤？主要仍是各類型ETF追蹤指數的不同，因此有著不同的選股邏輯，當該檔ETF所追蹤的產業或個股，在統計階段有特別突出的表現，就會造成該檔ETF有卓越的報酬。

筆者整理主要4檔台灣指數型ETF基本資料，當中可見，若比較4檔ETF年化報酬率，元大台灣50、富邦台50年化報酬率均逼近7%，比較殖利率則是元大高股息表現較亮眼，近5年平均殖利率高達5.22%，且近5年年化報酬率也達到6.41%，難怪近年來成為市場存股族的首選名單，而元大中型100的年化報酬率則敬陪末座，殖利率也僅小幅超越元大台灣50，好像與近期剽悍的表現大相逕庭？其實，詳見4檔ETF追蹤的產業就可見端倪。

大型VS.中型誰最好

元大中型100追蹤的產業多以電子次產業為主，且持股較為分散至各類產業，而追蹤台灣50指數的2檔ETF，持股集中在半導體類股，若加上其他電子產業，電子股的權重高達70%以上，而近5年推升台股創下30年新高的最大推手，就是來自電子指數的創高，權重集中度高的2檔台灣50ETF因此受惠程度最高。

元大高股息ETF電子股比重也同樣超過70%，但表現小幅落後2檔台灣50ETF的主因是，主要產業仍以電腦相關股權重較高有關。

台灣50ETF與中型100ETF哪種才是投資首選？深入研究這2種指數，研究其選股邏輯，筆者想答案就能浮出檯面了。台灣50指數成分股是由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市公司股票；讓您一次買進台股市值最大的50家上市公司，用小錢投資50檔績優藍籌股，有效分散個股投資風險。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/15 No.1197】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟、決勝千里！即日起，加入訂戶行列就能獲得《2020飆股聖經》別冊】

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