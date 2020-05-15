快訊

台塑林園廠爆炸石化槽冒濃煙 消防隊搶救中

何時鬆綁雙鐵戴口罩、飲食禁令？林佳龍：可能提早端午節前

全球無基之彈亂竄 股 匯 債 金 原油誰的彈力強

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／朱岳中】

新冠肺炎爆發至今已好幾個月，全球感染人數已突破400萬人，死亡人數也已超過28萬人，每日確診還未明顯下滑之際，各國卻急於解封。在各種經濟數據紛紛創下1930年經濟大蕭條以來最差紀錄，迫使各州陸續放寬名種商業活動限制，以圖提振經濟，於是不少媒體譏諷這些急於解封的國家，情願選擇病死，也不要窮死、餓死。

美暴力護盤續多頭

雖說疫情依然緊張，經濟數據一片慘綠，但3月底以來各國股市及投資市場表現，卻是火熱到不行，彷彿疫情不曾發生過，不禁讓人懷疑這是兩個平行世界嗎？其實投資人都很清楚，這全是拜各國，尤其是美國「暴力」護盤之賜。然而在毫無基本面可言的「無基之彈」下，這種多頭氣勢還能走多久？

疫情爆發以來，全球股市跌跌不休，美國聯準會（Fed）接連在3月3日及3月15日2次大幅度降息，甚至在3月15日破天荒一次降息4碼（金融海嘯期間最多也僅一次降3碼），一口氣將聯邦基金利率降到歷史最低點的0～0.25%，都無法止住跌勢；而在3月23日全球大部分股市都跌至今年以來的最低點，美股更是從2月的歷史高點暴跌近4成，逼得Fed不得不祭出史上首見的「無限量QE」無限量購債。

就此股市不但止跌，更展開一連串的「暴力反彈」，期間不論美國公布的經濟數據多爛（例如初領失業金人數突破3300萬人，比金融海嘯高峰還多1倍不止、失業率創二戰以來新高、ISM採購經理人指數創有史以來最低，第1季GDP衰退幅度創金融海嘯以來最大…），甚至新冠肺炎疫情持續惡化，死亡人數節節攀升，原油期貨還出現史無前例，且超乎想像的負數…都無法阻止投資市場的瘋狂反彈！要說是投資人瘋了，還是Fed救市太厲害了？不論基本分析，還技術分析通通失靈，投資人也管不了那麼多了，反正能漲就是好事，管他為何漲！？

從表1與表2可看出，這波低點反彈最多的股市主要還是以美國相關的指數為主，關鍵原因除了Fed暴力護盤外，年底美國將總統大選更是重要關鍵原因。投資人多半認為川普為競選連任一定會不計代價護住股市，尤其他又號稱有史以來最在意股市的美國總統，沒有理由會放任股市下滑，即使回檔整理，應該都不至於破前低。

不過短線漲多了，搶短的人多少會想部分獲利了結，然而只要Fed的態度不變，回檔幅度也不至於太大。

圖1顯示Fed這次開始QE以來不到2個月的時間已砸了約2.6兆美元，論規模、速度都遠超過金融海嘯期間的QE1（當時13個月也才投入市場1.725兆美元）。

只要美國股市護得住，其他市場就不至於太差。當然筆者也不敢百分百打包票，關鍵還是在於疫情發展。美國在解封後會不會爆發二次感染將是觀察重點此外，由於Fed實在砸太多錢了，市場推估美國政府第2季可能發債高達3兆美元來籌錢，發債的結果可能也會對市場產生影響。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/15 No.1197】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟、決勝千里！即日起，加入訂戶行列就能獲得《2020飆股聖經》別冊】

相關新聞

520行情接棒 內需 綠能 生技 科技輪漲

總統就職典禮就在眼前，市場對於股市是否有520行情早已熱烈討論，根據研判，目前傾向會有慶祝行情，投資人不妨朝就職題材、內需、生技、科技相關股輪流表現做布局規畫。

全球無基之彈亂竄 股 匯 債 金 原油誰的彈力強

疫情延燒全球已經好幾個月，儘管經濟數據一片慘綠，股市與投資市場表現卻很火熱，究竟這樣的多頭氣勢能延續下去嗎，漲多的市場在回檔之後，還有繼續上漲的能力嗎？

台股突破萬一天險 7檔ETF存股誰最優？

近年市場掀起一波ETF投資潮流，各類型ETF如雨後春筍，而本波段台股漲幅名列全球股市漲幅前茅，台股ETF也因此成為市場關注重點，想長線投資的你該怎麼挑選標的？

酷夏商機蠢蠢欲動 旺季到！概念股士氣高昂

時序進入5月，夏日酷暑商機也開始起跑，除了大家都知道的食品飲料股之外，還有哪些族群也同時值得留意？本文專家將精選潛力股，告訴您哪些股票有機會在夏日艷陽高照。

長線千里馬PK熱血小黑馬

現在到底能不能投資？當然可以！關鍵是：該採取哪種操作策略？該搶短還是布局長線？是該買強勢股？買低估質優股？只要設定好選股條件，就能找出適合標的！ 長線千里馬篇》嚴選8檔重質股 熱血小黑馬篇》鎖定櫃買7族群 投資策略大PK》3種模式比一比

5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

隨著抗疫題材相關股股價漲高，現在該買還是賣？本文專家針對醫材、快篩檢測、藥物與疫苗、科技抗疫、新生活商機等族群做掃瞄，從技術面著手告訴你該怎麼做，並找出低檔潛力股。

疫情大開雲霄飛車 台灣電動車族群逆勢成長

新冠肺炎疫情使得全球經濟活動停滯，導致全球各地車市需求陸續出現急速縮減，但台灣市場相對表現佳，車市何時否極泰來？哪些相關個股有機會落後補漲？哪些可望逆勢成長？。

當沖贏家手冊 操作全攻略 多空兩頭賺

當沖必勝撇步不藏私！透過基礎篇、進階篇、實戰篇，帶你多空一手抓。 開門見山！掌握4字訣才能輕鬆賺 不打不相識 5大口訣初級班沖沖樂 比技巧、看功力 進階4字訣 當沖贏家不是夢

景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

新冠肺炎疫情危機嚴重打擊全球經濟，景氣會走U形復甦？還是L形、V形？各國領導人在經濟與政治議題上演角力大戰，景氣到底會不會好？其實重量級企業大老已經說出大實話！

中國內需行情動起來 概念股沾光蓄勢待發？

從中國政策方向來看，目前還是以5G、振興內需消費等措施來拯救GDP，因此，未來投資焦點建議放在5G基建、內需通路、電商、自動化、食品餐飲、環保基建、租賃等次產業上。

兵棋推演 15檔專家嚴選好股超前卡位穩穩賺

全世界在疫情蔓延下，政府當局只能不斷的撒錢救經濟，資金寬鬆已是事實，現階段學會將資金擺在對的地方，並在對的時間做出正確的決策，這將是目前非常迫切重要的課題，本專題商請3位市場名師針對台股未來可能的走勢做情境研， 並嚴選15檔質優好股，冀望投資人能提早卡位，安心獲利。 嚴選好股1 長期落底股出奇制勝 嚴選好股2 高成長好股不容置疑 嚴選好股3 法人正規軍別被洗

業績財測只能用猜的？！ 最詭譎美企財報週登場

這次財報週最大特點不是業績、也不是財測，因為連英特爾、IBM都取消今年財測，即使有企業做財測，參考價值也是一大疑問，現在，市場最關注的是企業何時復工與正常運作！

熱門新聞

從一位難求到月虧200萬 老台菜掌門人：現在的願望就是活下去

從天然氣、電力、鐵礦砂再擴及64項油商品 示警：負價交易恐成新常態

台股突破萬一天險 7檔ETF存股誰最優？

房產登記給配偶 孩子須留意哪些事？

520行情接棒 內需 綠能 生技 科技輪漲

投保件數年增近10倍！毛小孩專屬保單 醫療理賠眉角多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。