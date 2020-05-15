全球無基之彈亂竄 股 匯 債 金 原油誰的彈力強

【作者／朱岳中】

新冠肺炎爆發至今已好幾個月，全球感染人數已突破400萬人，死亡人數也已超過28萬人，每日確診還未明顯下滑之際，各國卻急於解封。在各種經濟數據紛紛創下1930年經濟大蕭條以來最差紀錄，迫使各州陸續放寬名種商業活動限制，以圖提振經濟，於是不少媒體譏諷這些急於解封的國家，情願選擇病死，也不要窮死、餓死。

美暴力護盤續多頭

雖說疫情依然緊張，經濟數據一片慘綠，但3月底以來各國股市及投資市場表現，卻是火熱到不行，彷彿疫情不曾發生過，不禁讓人懷疑這是兩個平行世界嗎？其實投資人都很清楚，這全是拜各國，尤其是美國「暴力」護盤之賜。然而在毫無基本面可言的「無基之彈」下，這種多頭氣勢還能走多久？

疫情爆發以來，全球股市跌跌不休，美國聯準會（Fed）接連在3月3日及3月15日2次大幅度降息，甚至在3月15日破天荒一次降息4碼（金融海嘯期間最多也僅一次降3碼），一口氣將聯邦基金利率降到歷史最低點的0～0.25%，都無法止住跌勢；而在3月23日全球大部分股市都跌至今年以來的最低點，美股更是從2月的歷史高點暴跌近4成，逼得Fed不得不祭出史上首見的「無限量QE」無限量購債。

就此股市不但止跌，更展開一連串的「暴力反彈」，期間不論美國公布的經濟數據多爛（例如初領失業金人數突破3300萬人，比金融海嘯高峰還多1倍不止、失業率創二戰以來新高、ISM採購經理人指數創有史以來最低，第1季GDP衰退幅度創金融海嘯以來最大…），甚至新冠肺炎疫情持續惡化，死亡人數節節攀升，原油期貨還出現史無前例，且超乎想像的負數…都無法阻止投資市場的瘋狂反彈！要說是投資人瘋了，還是Fed救市太厲害了？不論基本分析，還技術分析通通失靈，投資人也管不了那麼多了，反正能漲就是好事，管他為何漲！？

從表1與表2可看出，這波低點反彈最多的股市主要還是以美國相關的指數為主，關鍵原因除了Fed暴力護盤外，年底美國將總統大選更是重要關鍵原因。投資人多半認為川普為競選連任一定會不計代價護住股市，尤其他又號稱有史以來最在意股市的美國總統，沒有理由會放任股市下滑，即使回檔整理，應該都不至於破前低。

不過短線漲多了，搶短的人多少會想部分獲利了結，然而只要Fed的態度不變，回檔幅度也不至於太大。

圖1顯示Fed這次開始QE以來不到2個月的時間已砸了約2.6兆美元，論規模、速度都遠超過金融海嘯期間的QE1（當時13個月也才投入市場1.725兆美元）。

只要美國股市護得住，其他市場就不至於太差。當然筆者也不敢百分百打包票，關鍵還是在於疫情發展。美國在解封後會不會爆發二次感染將是觀察重點此外，由於Fed實在砸太多錢了，市場推估美國政府第2季可能發債高達3兆美元來籌錢，發債的結果可能也會對市場產生影響。