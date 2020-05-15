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520行情接棒 內需 綠能 生技 科技輪漲

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／黃靖哲】

真的一瞬間就又漲了2500點了，時間回到2個月前，當時在8523點的悲觀氣氛，市場一片哀鴻遍野的新冠肺炎迅速蔓延全球，重傷了歐美等先進國家，除了數以萬計的死亡人數怵目驚心，疫情所造成的飛航、海航的停頓，各城市封城與工廠的停工，這是歷史上不曾發生的重創。

台防疫相關同步大漲

同時引發全球央行的寬鬆貨幣及政策方面無限量的做多，全球股市出現了全部一起動的無基之彈。當時本刊與國安基金幾乎同時點名唱股聯發科（2454）、台積電（2330）等權值股，後續果然出現報復性大漲的反彈。

除此之外，台灣這次防疫的表現全球數一數二，加上美台共同防疫宣言推動，也同時帶動了台灣防疫相關醫材醫藥與疫苗同步大漲，而且漲幅更大於電子股。

個股如同恆大（1325）、熱映（3373）漲幅都是6倍以上；原料藥中化生（1762）、台耀（4746）漲幅也都超過2倍，即使後續上漲的高端疫苗（6547）、國光生（4142）等相關股票股價也有高達5成以上漲幅。

就此而言，5月股價瀕臨半年線11176點，如何選股？指數是否會震盪？高持股者是否應該先行部分獲利，或是如何換股？這是近期投資人必須開始思考的問題。

如何進退？首先由技術面上解析，4月月線上收出了令人驚喜的帶量長紅K，5月成為短K線機會大，而5日均量線近期都保持在1680億元以上。因此指數空間雖然不大，但個股則在量能充沛下有所表現機會。筆者認為漲多風險當然存在，漲多股也必須有獲利調節的狀況。然而，520就職題材股、價值型內需股，甚至續漲的生技股與科技股，可做為5月的先行選擇。

首先，市場當然有520行情股，小英總統高民意支持下順利連任，必然加強推動過去相關政策，也極可能在演說當中再次強調，其中包括風力發電綠能政策，或是國防自主國艦國造，甚至台商回台、科技島的深化，以及近期台灣防疫出現的國家生技隊，這都可能出現在總統相關的演說當中。

特別在國際市場混沌不明，上市公司未來業績受到一定懷疑的狀況下，公共建設及內需相關股票更顯穩定，這些族群更是投資人可以轉進的首選的對象。

風電概念股轉機味濃

特別就風力發電而言，去年度水下基礎鋼板捲引爆世紀鋼（9958）、中鋼構（2013）等相關個股大漲，接下來可注意台船（2208）過去幾年受到國際船舶造價大跌，業績萎糜不振，去年仍巨幅虧損EPS達-3.91元。

然而，後半年則有海巡署4艘4000噸級巡防艦統包案開始帶動業績，近期完成風電相關大型製造船也接獲沃旭等相關工程訂單。首季業績翻升5成以上，虧損大幅減少，第2季起轉機氣氛濃厚，可說是今年快步跟上的風電重要概念股。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/15 No.1197】想了解更多，詳洽02-27660800【歡慶24周年，生日禮與您攜手翻轉奇蹟、決勝千里！即日起，加入訂戶行列就能獲得《2020飆股聖經》別冊】

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