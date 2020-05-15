長線千里馬PK熱血小黑馬

【作者／鍾國忠】

台股指數從低檔8523點反彈上漲以來將近2個月，2個月之間指數從最低點8523點漲到年線約11000點附近，波段漲幅約3成，儘管外部疫情狀況已愈來愈穩定，但現在前景未明下，投資人操作仍有投資風險顧忌。

然而目前市場資金又相當寬鬆，這從近月均量約1750億元就可看出端倪，而市場矚目的上市櫃公司Q1財報也於5月15日對外公布，投資人如何從這兩大因素去選股操作，將是本篇訴求的重點，期待在指數反彈大漲創高過程中，協助投資人找到操作獲利契機。

正因為大環境前景不明，個股操作難度大幅提升，以下將從營收、第1季財報獲利數字及具有配息題材等角度來挑選個股。在營收方面，這是最實際的部分，如果一家公司的營收無法長期成長，公司的整體獲利將受限，同時也無法期待其未來性；第1季財報獲利數字則是研判公司營收推升股價續行的主要因素。

最後，如果一家公司的股息殖利率能達到4%～5%，則較能吸引市場的長期青睞，而非短期的投機操作。投資人如果能掌握這3個面向，操作上才能進可攻、退可守。以下針對部分重要個股扼要分析。

聯詠營收創高

受惠疫情新商機潮

聯詠（3034）：前4個月營收234.35億元，連續2個月營收創歷史新高，第1季毛利率33.2%，稅後獲利22.11億元，稅後EPS約3.63元，預期第2季營收177億元～185億元，QoQ+5%～+10%，毛利率由31%～33%往上挪移至31.5%～33.5%（此已包含約1億元NRE收入），營益率由14%～16%往上挪移至15%～17%。

聯詠預期第2季因居家辦公與遠距教學風潮，IT相關SoC及筆電、平板電腦、PC驅動IC出貨動能攀升，OLED手機驅動IC亦續增，而中小尺寸驅動IC則下滑（包括HD TDDI因印度封城而出貨減少、車載應用下滑）。目前雖對下半年能見度不高，惟聯詠預期若疫情未再擴大，則下半年通常終端因季節性而有行銷新產品推出，故動能應能增溫，公司也將持續受惠TDDI市場規模擴增。預估2020年EPS15.69元，今年將配發10.5元現金股利。