快訊

直播／紓困之亂未歇？指揮中心14:00記者會

小黃運匠領6萬補助網友批太扯 政院人士說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／李冠嶔】

這次出乎意料的肺炎疫情，從武漢到歐美一路延燒，應驗微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在5年前TED演講提到，未來能殺死千萬人的，可能是高度傳染性病毒，而非戰爭。這次的新型冠狀病毒（COVID-19）除讓生技業加速研發，科技業也紛紛投入抗疫行列，意圖在最短時間內把病毒趕出地球。

生技股4月大放異彩

筆者在1192期提到生技產業從醫材到藥物研發，4月份股價大放異彩，尤其歐美最缺的口罩，主要原料是熔噴不織布，產能最大的敏成（4431），在政府調高收購價後股價漲幅驚人，排名第2的恆大（1325）、第4的康那香（9919）在4月出現久違的投信買超。

體溫量測相關的耳溫槍、額溫槍供不應求，漲幅最大的熱映（3373）第1季每股盈餘高達3.66元，與過去5年每股盈餘總合3.76元不相上下。此外，主攻隔離衣、防護衣不織布原料的南六（6504），完成口罩用前後撥水層及親水層不織布生產線的開發，加入口罩國家隊。

國內基因檢測大廠金萬林（6645）與世基推出僅需45分鐘就有95%準確度的COVID-19檢測試劑，已開始申請美國EUA（緊急使用授權）認證，歐盟體外診斷醫療器材（IVD）CE標示，也預計最快可在2～3週內完成。由於這些生技股的股本極小，所研發的快篩一上市，每股盈餘就可能多好幾倍，這族群如果只看過去的財報，本益比都高到離譜。

台康生技去年乳癌相似藥授權給國際級大藥廠諾華（Novartis）的事業群Sandoz，獲得500萬美元簽約金及各階段里程金合計6500萬美元，目前正進行3期臨床，預計在下半年完成主要療效指標評估，準備申請藥品查驗登記審核。

吉利德科學（Gilead）研發的瑞德西韋（Remdesivir）在5月1日取得緊急使用授權 （EUA）。根據臨床數據顯示，靜脈注射瑞德西韋後能加速新冠肺炎患者康復，並且接受瑞德西韋治療的患者平均11日可康復，比不服用該藥的患者快4日康復，不過，研究人員指出瑞德西韋的副作用，可能包括噁心、嘔吐以及可能損害肝臟。

國內能合成瑞德西韋的是中化生（1762）與台耀（4746），中化生已完成實驗室製程開發，成功合成3批瑞德西韋，合計4.73克，純度為99.72%；台耀也宣布完成168公克瑞德西韋，純度高達99.88%，待取得授權後即可量產。不過這是吉利德的原廠藥，在未經法律授權的情況下，不得任意製造生產，需得到政府授權。

科技業強化防疫能量

雖然疫情嚴重到輝達（nVIDIA）下修財測，但輝達與倫敦國王學院合作，推出醫療用人工智慧開放框架MONAI，供研究人員使用深度學習技術開發醫療成像應用，同時也與國研院國網中心合作，在台灣AI雲提供Parabricks基因定序軟體，給與申請科技抗疫專案者免費使用90天，預期將加快醫療研發分析基因組定序資料的速度達50倍，強化台灣防疫能量。

因疫情嚴峻無法提供可靠評估，取消2020年營運展望預估的英飛凌（Infineon），在極短時間內，生產出約3800萬顆功率半導體晶片，用在瑞思邁 （ResMed）等全球知名醫療器械設備商生產呼吸器上，為拯救生命做出貢獻。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/8 No.1196】

相關新聞

5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

隨著抗疫題材相關股股價漲高，現在該買還是賣？本文專家針對醫材、快篩檢測、藥物與疫苗、科技抗疫、新生活商機等族群做掃瞄，從技術面著手告訴你該怎麼做，並找出低檔潛力股。

疫情大開雲霄飛車 台灣電動車族群逆勢成長

新冠肺炎疫情使得全球經濟活動停滯，導致全球各地車市需求陸續出現急速縮減，但台灣市場相對表現佳，車市何時否極泰來？哪些相關個股有機會落後補漲？哪些可望逆勢成長？。

當沖贏家手冊 操作全攻略 多空兩頭賺

當沖必勝撇步不藏私！透過基礎篇、進階篇、實戰篇，帶你多空一手抓。 開門見山！掌握4字訣才能輕鬆賺 不打不相識 5大口訣初級班沖沖樂 比技巧、看功力 進階4字訣 當沖贏家不是夢

景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

新冠肺炎疫情危機嚴重打擊全球經濟，景氣會走U形復甦？還是L形、V形？各國領導人在經濟與政治議題上演角力大戰，景氣到底會不會好？其實重量級企業大老已經說出大實話！

中國內需行情動起來 概念股沾光蓄勢待發？

從中國政策方向來看，目前還是以5G、振興內需消費等措施來拯救GDP，因此，未來投資焦點建議放在5G基建、內需通路、電商、自動化、食品餐飲、環保基建、租賃等次產業上。

兵棋推演 15檔專家嚴選好股超前卡位穩穩賺

全世界在疫情蔓延下，政府當局只能不斷的撒錢救經濟，資金寬鬆已是事實，現階段學會將資金擺在對的地方，並在對的時間做出正確的決策，這將是目前非常迫切重要的課題，本專題商請3位市場名師針對台股未來可能的走勢做情境研， 並嚴選15檔質優好股，冀望投資人能提早卡位，安心獲利。 嚴選好股1 長期落底股出奇制勝 嚴選好股2 高成長好股不容置疑 嚴選好股3 法人正規軍別被洗

業績財測只能用猜的？！ 最詭譎美企財報週登場

這次財報週最大特點不是業績、也不是財測，因為連英特爾、IBM都取消今年財測，即使有企業做財測，參考價值也是一大疑問，現在，市場最關注的是企業何時復工與正常運作！

糧荒！藥荒！引爆商機 食品股 生醫股全面大掃瞄

新冠肺炎疫情影響持續發展，日前3個國際組織發表聯合聲明，警告全球市場可能出現糧食緊缺，這是食品股的危機或商機？還有對抗此次疫情帶動生醫股大漲，接下來又該怎麼看？

後新冠運動健身風潮 台概念股誰能吃香喝辣？

新冠肺炎疫情爆發後，雖對運動健身產業在短期內帶來不小的負面衝擊，然疫情總是會過去，隨著全球健康意識抬頭，一旦消費復甦，運動產業回升力道強勁可期。

投信進場大買什麼？ 8檔利基股擇點布局

近期台股表現相對強勁，主要買盤在於投信資金回流，投信最近買了哪些股票？賣了哪些股票？專家整理出投信近期鎖定的加碼標的提供參考，讓你跟著法人的腳步找好股。

護城河投資術 最終勝出股 超級比一比！

現階段市場中，利空變數不斷，讓後市變得更加難以預料，度時機的這個時候，只有具堅實護城河的公司能在風雨中堅持下來，而這類型的股票也正是你應該趁低撿便宜的好標的，快來看看哪些股票最勇健？本單元專家將從基本面體質、技術面強弱及政策面方向，進行超級比一比，找出最後能夠勝出的贏家股。

蘋果出招一魚多吃 聚焦6檔含金量高蘋概股

蘋果推出第2代iPhone SE有人喜歡也有人嘲諷，投資人該怎麼解讀蘋果推出這款新機的背後意圖？如果蘋果重啟SE機款是一個短期市場的補位動作，也是長期轉型的重要策略之一，蘋概股又該怎麼看？

熱門新聞

疫情催化 「一個世界、兩套標準」成形

景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

廚房裡的經濟學 林向愷從生活談全球

5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

中國內需行情動起來 概念股沾光蓄勢待發？

2020年為塑化業最谷底 拐點將至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。