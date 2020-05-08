5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

【作者／李冠嶔】

這次出乎意料的肺炎疫情，從武漢到歐美一路延燒，應驗微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在5年前TED演講提到，未來能殺死千萬人的，可能是高度傳染性病毒，而非戰爭。這次的新型冠狀病毒（COVID-19）除讓生技業加速研發，科技業也紛紛投入抗疫行列，意圖在最短時間內把病毒趕出地球。

生技股4月大放異彩

筆者在1192期提到生技產業從醫材到藥物研發，4月份股價大放異彩，尤其歐美最缺的口罩，主要原料是熔噴不織布，產能最大的敏成（4431），在政府調高收購價後股價漲幅驚人，排名第2的恆大（1325）、第4的康那香（9919）在4月出現久違的投信買超。

體溫量測相關的耳溫槍、額溫槍供不應求，漲幅最大的熱映（3373）第1季每股盈餘高達3.66元，與過去5年每股盈餘總合3.76元不相上下。此外，主攻隔離衣、防護衣不織布原料的南六（6504），完成口罩用前後撥水層及親水層不織布生產線的開發，加入口罩國家隊。

國內基因檢測大廠金萬林（6645）與世基推出僅需45分鐘就有95%準確度的COVID-19檢測試劑，已開始申請美國EUA（緊急使用授權）認證，歐盟體外診斷醫療器材（IVD）CE標示，也預計最快可在2～3週內完成。由於這些生技股的股本極小，所研發的快篩一上市，每股盈餘就可能多好幾倍，這族群如果只看過去的財報，本益比都高到離譜。

台康生技去年乳癌相似藥授權給國際級大藥廠諾華（Novartis）的事業群Sandoz，獲得500萬美元簽約金及各階段里程金合計6500萬美元，目前正進行3期臨床，預計在下半年完成主要療效指標評估，準備申請藥品查驗登記審核。

吉利德科學（Gilead）研發的瑞德西韋（Remdesivir）在5月1日取得緊急使用授權 （EUA）。根據臨床數據顯示，靜脈注射瑞德西韋後能加速新冠肺炎患者康復，並且接受瑞德西韋治療的患者平均11日可康復，比不服用該藥的患者快4日康復，不過，研究人員指出瑞德西韋的副作用，可能包括噁心、嘔吐以及可能損害肝臟。

國內能合成瑞德西韋的是中化生（1762）與台耀（4746），中化生已完成實驗室製程開發，成功合成3批瑞德西韋，合計4.73克，純度為99.72%；台耀也宣布完成168公克瑞德西韋，純度高達99.88%，待取得授權後即可量產。不過這是吉利德的原廠藥，在未經法律授權的情況下，不得任意製造生產，需得到政府授權。

科技業強化防疫能量

雖然疫情嚴重到輝達（nVIDIA）下修財測，但輝達與倫敦國王學院合作，推出醫療用人工智慧開放框架MONAI，供研究人員使用深度學習技術開發醫療成像應用，同時也與國研院國網中心合作，在台灣AI雲提供Parabricks基因定序軟體，給與申請科技抗疫專案者免費使用90天，預期將加快醫療研發分析基因組定序資料的速度達50倍，強化台灣防疫能量。

因疫情嚴峻無法提供可靠評估，取消2020年營運展望預估的英飛凌（Infineon），在極短時間內，生產出約3800萬顆功率半導體晶片，用在瑞思邁 （ResMed）等全球知名醫療器械設備商生產呼吸器上，為拯救生命做出貢獻。