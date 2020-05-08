疫情大開雲霄飛車 台灣電動車族群逆勢成長

【作者／蔡明翰】

新冠肺炎疫情使得今年第1季中國經濟活動停滯，第2季疫情延燒至歐美，部分國家與重要城市陸續為對抗疫情而執行隔離政策，導致全球各地車市需求出現急速縮減，例如2月時因中國各省執行不同等級的封城策略，導致中國汽車銷售年減81.5%，但當時歐美未受疫情影響，美國汽車銷售仍呈現年增8.6%，歐洲車市因為部分國家將於2020年年初調整汽車排放稅，促使消費者提前於去年12月購車，但僅小幅衰退7.4%。

台灣成車市場可留意

不過，中國疫情因封城政策嚴格執行後已顯著趨緩，在2月見到汽車產業谷底後，需求端已逐步爬升，因此3月中國車市衰退幅度縮減至48.1%，但此時歐美疫情陸續失控，3月份歐盟區汽車銷售年減55.1%、美國年減38.1%，且與中國相比，歐美因身為民主國家，無法如同中國執行嚴厲的封城政策，因此歐美疫情控制效率較低，需要更長的時間才能控制，故4月歐美車市衰退將持續擴大，5月能否好轉仍需觀察。

台灣因疫情控制相對較佳，加上汰舊換新政策的加持，3月份台灣車市銷售量為3.7萬輛、年增15%，今年Q1累計銷售量為10.4萬輛、年增8.2%，較中國及歐美等地區表現優異。裕隆集團及和泰集團對2020年台灣整體車市銷售量預估分別為年減1.1%、年增2.5%，整體車市有望維持穩定，因此，以台灣車市為主的成車市場仍然值得留意。

從今年台灣車市的銷售結構觀察，進口車及國產車銷售比重分別為51%及49%，進口車在性價比高、車型矩陣完整等情形下銷售量持續成長，其中和泰車（2207）穩坐銷售龍頭，市占率達36%（Toyota加上Lexus），業績長線維持成長趨勢，但今年Q2起因去年同期新車推出，導致基期偏高，成長動能相對趨緩，因此操作上應避免追高，等待股價震盪拉回月線下再逢低承接。

3月起中國疫情趨緩後，經濟逐步回溫，購車需求急速回升，月增幅度超過300%，但相較去年同期仍有4成以上的衰退，4月份前2週零售端及經銷端數據皆為年減12%，衰退幅度進一步縮小，雖預估全年中國車市仍將衰退10%～15%，但第3季在基期偏低、相關刺激政策推出、限購令開放等利多因子挹注下，銷售量可望回復持平至年增，整體下半年將恢復成長，因此中國車市可謂谷底已過。

零組件族群等待回春

照理說，這對汽車零組件產業將為一大正向利多，但歐美疫情失控導致經濟活動仍未回到正軌，短線歐美車市仍將維持低迷，因此汽車零組件產業在一消一長之下，短線將難以期待整體產業出現強勢表現，仍需等待歐美疫情趨緩，確認歐美車市谷底已過，汽車零組件產業才有望全面性轉強，在產業等待回春時，次產業中必須有強勁的特殊需求支撐業績才能率先脫穎而出，其中電動車族群便為汽車產業中逆勢成長的重點族群。