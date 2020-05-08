快訊

直播／紓困之亂未歇？指揮中心14:00記者會

小黃運匠領6萬補助網友批太扯 政院人士說話了

疫情大開雲霄飛車 台灣電動車族群逆勢成長

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／蔡明翰】

新冠肺炎疫情使得今年第1季中國經濟活動停滯，第2季疫情延燒至歐美，部分國家與重要城市陸續為對抗疫情而執行隔離政策，導致全球各地車市需求出現急速縮減，例如2月時因中國各省執行不同等級的封城策略，導致中國汽車銷售年減81.5%，但當時歐美未受疫情影響，美國汽車銷售仍呈現年增8.6%，歐洲車市因為部分國家將於2020年年初調整汽車排放稅，促使消費者提前於去年12月購車，但僅小幅衰退7.4%。

台灣成車市場可留意

不過，中國疫情因封城政策嚴格執行後已顯著趨緩，在2月見到汽車產業谷底後，需求端已逐步爬升，因此3月中國車市衰退幅度縮減至48.1%，但此時歐美疫情陸續失控，3月份歐盟區汽車銷售年減55.1%、美國年減38.1%，且與中國相比，歐美因身為民主國家，無法如同中國執行嚴厲的封城政策，因此歐美疫情控制效率較低，需要更長的時間才能控制，故4月歐美車市衰退將持續擴大，5月能否好轉仍需觀察。

台灣因疫情控制相對較佳，加上汰舊換新政策的加持，3月份台灣車市銷售量為3.7萬輛、年增15%，今年Q1累計銷售量為10.4萬輛、年增8.2%，較中國及歐美等地區表現優異。裕隆集團及和泰集團對2020年台灣整體車市銷售量預估分別為年減1.1%、年增2.5%，整體車市有望維持穩定，因此，以台灣車市為主的成車市場仍然值得留意。

從今年台灣車市的銷售結構觀察，進口車及國產車銷售比重分別為51%及49%，進口車在性價比高、車型矩陣完整等情形下銷售量持續成長，其中和泰車（2207）穩坐銷售龍頭，市占率達36%（Toyota加上Lexus），業績長線維持成長趨勢，但今年Q2起因去年同期新車推出，導致基期偏高，成長動能相對趨緩，因此操作上應避免追高，等待股價震盪拉回月線下再逢低承接。

3月起中國疫情趨緩後，經濟逐步回溫，購車需求急速回升，月增幅度超過300%，但相較去年同期仍有4成以上的衰退，4月份前2週零售端及經銷端數據皆為年減12%，衰退幅度進一步縮小，雖預估全年中國車市仍將衰退10%～15%，但第3季在基期偏低、相關刺激政策推出、限購令開放等利多因子挹注下，銷售量可望回復持平至年增，整體下半年將恢復成長，因此中國車市可謂谷底已過。

零組件族群等待回春

照理說，這對汽車零組件產業將為一大正向利多，但歐美疫情失控導致經濟活動仍未回到正軌，短線歐美車市仍將維持低迷，因此汽車零組件產業在一消一長之下，短線將難以期待整體產業出現強勢表現，仍需等待歐美疫情趨緩，確認歐美車市谷底已過，汽車零組件產業才有望全面性轉強，在產業等待回春時，次產業中必須有強勁的特殊需求支撐業績才能率先脫穎而出，其中電動車族群便為汽車產業中逆勢成長的重點族群。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/8 No.1196】

相關新聞

5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

隨著抗疫題材相關股股價漲高，現在該買還是賣？本文專家針對醫材、快篩檢測、藥物與疫苗、科技抗疫、新生活商機等族群做掃瞄，從技術面著手告訴你該怎麼做，並找出低檔潛力股。

疫情大開雲霄飛車 台灣電動車族群逆勢成長

新冠肺炎疫情使得全球經濟活動停滯，導致全球各地車市需求陸續出現急速縮減，但台灣市場相對表現佳，車市何時否極泰來？哪些相關個股有機會落後補漲？哪些可望逆勢成長？。

當沖贏家手冊 操作全攻略 多空兩頭賺

當沖必勝撇步不藏私！透過基礎篇、進階篇、實戰篇，帶你多空一手抓。 開門見山！掌握4字訣才能輕鬆賺 不打不相識 5大口訣初級班沖沖樂 比技巧、看功力 進階4字訣 當沖贏家不是夢

景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

新冠肺炎疫情危機嚴重打擊全球經濟，景氣會走U形復甦？還是L形、V形？各國領導人在經濟與政治議題上演角力大戰，景氣到底會不會好？其實重量級企業大老已經說出大實話！

中國內需行情動起來 概念股沾光蓄勢待發？

從中國政策方向來看，目前還是以5G、振興內需消費等措施來拯救GDP，因此，未來投資焦點建議放在5G基建、內需通路、電商、自動化、食品餐飲、環保基建、租賃等次產業上。

兵棋推演 15檔專家嚴選好股超前卡位穩穩賺

全世界在疫情蔓延下，政府當局只能不斷的撒錢救經濟，資金寬鬆已是事實，現階段學會將資金擺在對的地方，並在對的時間做出正確的決策，這將是目前非常迫切重要的課題，本專題商請3位市場名師針對台股未來可能的走勢做情境研， 並嚴選15檔質優好股，冀望投資人能提早卡位，安心獲利。 嚴選好股1 長期落底股出奇制勝 嚴選好股2 高成長好股不容置疑 嚴選好股3 法人正規軍別被洗

業績財測只能用猜的？！ 最詭譎美企財報週登場

這次財報週最大特點不是業績、也不是財測，因為連英特爾、IBM都取消今年財測，即使有企業做財測，參考價值也是一大疑問，現在，市場最關注的是企業何時復工與正常運作！

糧荒！藥荒！引爆商機 食品股 生醫股全面大掃瞄

新冠肺炎疫情影響持續發展，日前3個國際組織發表聯合聲明，警告全球市場可能出現糧食緊缺，這是食品股的危機或商機？還有對抗此次疫情帶動生醫股大漲，接下來又該怎麼看？

後新冠運動健身風潮 台概念股誰能吃香喝辣？

新冠肺炎疫情爆發後，雖對運動健身產業在短期內帶來不小的負面衝擊，然疫情總是會過去，隨著全球健康意識抬頭，一旦消費復甦，運動產業回升力道強勁可期。

投信進場大買什麼？ 8檔利基股擇點布局

近期台股表現相對強勁，主要買盤在於投信資金回流，投信最近買了哪些股票？賣了哪些股票？專家整理出投信近期鎖定的加碼標的提供參考，讓你跟著法人的腳步找好股。

護城河投資術 最終勝出股 超級比一比！

現階段市場中，利空變數不斷，讓後市變得更加難以預料，度時機的這個時候，只有具堅實護城河的公司能在風雨中堅持下來，而這類型的股票也正是你應該趁低撿便宜的好標的，快來看看哪些股票最勇健？本單元專家將從基本面體質、技術面強弱及政策面方向，進行超級比一比，找出最後能夠勝出的贏家股。

蘋果出招一魚多吃 聚焦6檔含金量高蘋概股

蘋果推出第2代iPhone SE有人喜歡也有人嘲諷，投資人該怎麼解讀蘋果推出這款新機的背後意圖？如果蘋果重啟SE機款是一個短期市場的補位動作，也是長期轉型的重要策略之一，蘋概股又該怎麼看？

熱門新聞

疫情催化 「一個世界、兩套標準」成形

景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

廚房裡的經濟學 林向愷從生活談全球

5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

中國內需行情動起來 概念股沾光蓄勢待發？

2020年為塑化業最谷底 拐點將至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。