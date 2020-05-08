中國內需行情動起來 概念股沾光蓄勢待發？

【作者／許博傑】

中國疫情趨緩！先前受到新冠肺炎疫情影響，導致一年一度的政治大事「兩會」開會日期延宕，不過，隨著內地疫情逐漸穩定後，人大常委會已經決定13屆全國人大3次會議將於5月22日在北京召開，而全國政協13屆3次會議也將於5月21日開幕，不過也因為疫情的影響，兩會的會期將可能由以往的14天左右，縮短至約9天。

人行救市動作不斷

另外，4月17日由總書記習近平主持的中央政治局會議也針對新冠肺炎疫情防控及經濟走向進行討論，從會後的結論來看，政治局會議定調穩中求進，並且提到6保措施，包括保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定及保基層運轉等方針。

由於今年是中國十三五計畫的收官年，在肺炎疫情造成中國第1季GDP史上最慘的負成長6.8%紀錄後，相信這次的兩會也將提出更多政策來支持未來中國經濟的發展。

除了財政政策大刀闊斧之外，中國人行2月以來救市動作也不斷，先是2月中宣布降息，3月16日也宣布實施定向降準，並支持發放普惠金融領域貸款，共釋放長期資金5500億元人民幣。

4月15日也發布公告，開始對部分中小型金融機構定向下調存款準備金率1個百分點。釋放長期資金約人民幣2000億元，同時人行再加碼進行人民幣1000億元1年期MLF（中期借貸便利）操作，幾次人行動作下來，等同幾乎放水近兆元人民幣，也宣示在險峻的疫情下放水救市的決心。

中國之所以在近期從財政政策與貨幣政策雙管齊下的原因在於，自2月以後包括中國工業增加值年增率、中國工業產品出廠價格指數、中國社會消費品年增率以及中國製造業PMI等重要經濟數據，都因為新冠肺炎因素創下近年以來的新低，在挽救製造業及內需的意圖明顯下，今年將可持續見到中國政策偏多決心。

搭新基建商機列車

其中，中共中央政治局日前明確提出加快5G網路、數據中心等「新基建」，預計今年兩項目投資規模高達4000億元人民幣，也打響了新基建政策的第1炮。

此外，為挽救中國內需市場低迷，中國政府也於4月28日至5月10日舉行第2屆「網購雙品節」，用意在於貫徹主席習近平於陝西考察時關於農村電商的指示，也背負擴大消費需求的期待，在國家全力支持下，獲得包括阿里巴巴、京東等逾百家平台及企業響應，預料本次規模將大於第1屆，成為中國解封後電商消費的第1波高潮。

從上述新基建以及網購雙品節等政策來看，目前中國政府還是持續以5G、振興內需消費等措施來拯救GDP，所以，未來中國內需的相關投資焦點就要放在5G相關的基地台建設、內需通路、電商、自動化、食品餐飲、環保基建、租賃等次產業上。

先以5G基建來看，近期中國3大電信商已相繼釋出共52萬個5G基地台設備訂單，代表5G正式邁入實質大規模布建階段，而中國3大運營商5G無線主設備包含BBU、AAU 等，其中，中國移動5G二期新建加上擴容部分，共需採購5G基地台超過27萬個，中國電信與中國聯通採用聯合組網的方式採購25萬個5G基地台，當中商機高達760億元人民幣。