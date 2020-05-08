快訊

直播／紓困之亂未歇？指揮中心14:00記者會

小黃運匠領6萬補助網友批太扯 政院人士說話了

景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

疫情嚴重打擊全球經濟，歐美等疫情慘重地區幾乎沒人相信景氣能在短期內復甦，甚至認為就算解除封閉措施後，經濟也不會立即好轉，因為疫情對經濟各層面的傷害已成。台灣央行副總裁嚴宗大最近表示，雖然疫情控制與預測基礎的不確定性仍相當高而難以預測，但目前主要機構預測台灣可望呈現U形復甦；國發會則是預估台灣經濟投資6月可望呈「打勾式復甦」。

不少專家認為U形復甦機率大的主因是台灣疫情相對輕許多，沒有歐美等嚴厲封閉措施，因此內部經濟受傷程度輕。但問題是，台灣經濟相當依賴出口，若全球經濟與貿易好不起來，台灣經濟能靠內需帶動復甦？即使短暫出現復甦後，會不會又往下走？其實最終還得看全球疫情與國際政經環境如何發展。

產業鏈中斷敗象已現

全球廠商通常每年春季尾聲就開始為歐美年底假期消費旺季做準備，而中國是世界工廠，因此企業往往在3月、4月開始採購，5月、6月下單，7月到9月趕工生產，然後10月開始陸續出貨到歐美市場建立庫存來因應年底消費旺季的到來。即使採購地不是中國、而是東南亞或南美洲，情況也差不多是這樣。

目前已經是5月初，按照往年的慣常做法，現在已經是企業開始檢視樣品或下單的時候，但各國自3月中以來實施嚴厲封閉措施，甚至限制外國人入境，即使入境也要被隔離14天之久，基本上光「採購」這個環節早已無法進行，往後的採購更只有被迫延後或取消。

雖然從政府到企業都為配合防疫措施而居家工作，但不少採購、看樣板、討論生產等事宜往往無法靠視訊會議來解決，例如紡織業看衣料質感與品質，就得親自接觸而無法透過螢幕來了解。從歐、美、亞洲的4月製造業採購經理人指數（PMI）嚴重萎縮即可知慘況。其中，日、韓PMI創下11年新低，英國甚至創有史以來最差表現。

路透最近報導美國航空自疫情爆發後的訂票暴減約95%，迫使航空公司至少6月前削減8成或以上的航班。這不只是航空業的慘況，背後透露出商務旅客幾乎全無的問題其實極嚴重。再過2個月就是下半年，也就是製造業夏季趕工期，當上半年無法採購與下單，接下來如何生產？企業年底能賣什麼產品？沒了產品、又何來營收？大家不難想像到年底前企業股價將有何表現。

航空業慘況說明一切

擺在眼前的事實是，全球產業鏈幾乎停頓，包括中國等各國的復工都是極有限度的，尤其在許多廠商撐不住而倒閉後，就算市場需求恢復，一時之間也沒有廠家能提供產品。更何況美國自3月中以來的新增失業人數累計逾3000萬人，不少小企業倒了就是永遠不會重開，要景氣復甦的前提，至少要先解決失業問題，失業問題又是打擊消費的重要因素。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/5/8 No.1196】

相關新聞

5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

隨著抗疫題材相關股股價漲高，現在該買還是賣？本文專家針對醫材、快篩檢測、藥物與疫苗、科技抗疫、新生活商機等族群做掃瞄，從技術面著手告訴你該怎麼做，並找出低檔潛力股。

疫情大開雲霄飛車 台灣電動車族群逆勢成長

新冠肺炎疫情使得全球經濟活動停滯，導致全球各地車市需求陸續出現急速縮減，但台灣市場相對表現佳，車市何時否極泰來？哪些相關個股有機會落後補漲？哪些可望逆勢成長？。

當沖贏家手冊 操作全攻略 多空兩頭賺

當沖必勝撇步不藏私！透過基礎篇、進階篇、實戰篇，帶你多空一手抓。 開門見山！掌握4字訣才能輕鬆賺 不打不相識 5大口訣初級班沖沖樂 比技巧、看功力 進階4字訣 當沖贏家不是夢

景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

新冠肺炎疫情危機嚴重打擊全球經濟，景氣會走U形復甦？還是L形、V形？各國領導人在經濟與政治議題上演角力大戰，景氣到底會不會好？其實重量級企業大老已經說出大實話！

中國內需行情動起來 概念股沾光蓄勢待發？

從中國政策方向來看，目前還是以5G、振興內需消費等措施來拯救GDP，因此，未來投資焦點建議放在5G基建、內需通路、電商、自動化、食品餐飲、環保基建、租賃等次產業上。

兵棋推演 15檔專家嚴選好股超前卡位穩穩賺

全世界在疫情蔓延下，政府當局只能不斷的撒錢救經濟，資金寬鬆已是事實，現階段學會將資金擺在對的地方，並在對的時間做出正確的決策，這將是目前非常迫切重要的課題，本專題商請3位市場名師針對台股未來可能的走勢做情境研， 並嚴選15檔質優好股，冀望投資人能提早卡位，安心獲利。 嚴選好股1 長期落底股出奇制勝 嚴選好股2 高成長好股不容置疑 嚴選好股3 法人正規軍別被洗

業績財測只能用猜的？！ 最詭譎美企財報週登場

這次財報週最大特點不是業績、也不是財測，因為連英特爾、IBM都取消今年財測，即使有企業做財測，參考價值也是一大疑問，現在，市場最關注的是企業何時復工與正常運作！

糧荒！藥荒！引爆商機 食品股 生醫股全面大掃瞄

新冠肺炎疫情影響持續發展，日前3個國際組織發表聯合聲明，警告全球市場可能出現糧食緊缺，這是食品股的危機或商機？還有對抗此次疫情帶動生醫股大漲，接下來又該怎麼看？

後新冠運動健身風潮 台概念股誰能吃香喝辣？

新冠肺炎疫情爆發後，雖對運動健身產業在短期內帶來不小的負面衝擊，然疫情總是會過去，隨著全球健康意識抬頭，一旦消費復甦，運動產業回升力道強勁可期。

投信進場大買什麼？ 8檔利基股擇點布局

近期台股表現相對強勁，主要買盤在於投信資金回流，投信最近買了哪些股票？賣了哪些股票？專家整理出投信近期鎖定的加碼標的提供參考，讓你跟著法人的腳步找好股。

護城河投資術 最終勝出股 超級比一比！

現階段市場中，利空變數不斷，讓後市變得更加難以預料，度時機的這個時候，只有具堅實護城河的公司能在風雨中堅持下來，而這類型的股票也正是你應該趁低撿便宜的好標的，快來看看哪些股票最勇健？本單元專家將從基本面體質、技術面強弱及政策面方向，進行超級比一比，找出最後能夠勝出的贏家股。

蘋果出招一魚多吃 聚焦6檔含金量高蘋概股

蘋果推出第2代iPhone SE有人喜歡也有人嘲諷，投資人該怎麼解讀蘋果推出這款新機的背後意圖？如果蘋果重啟SE機款是一個短期市場的補位動作，也是長期轉型的重要策略之一，蘋概股又該怎麼看？

熱門新聞

疫情催化 「一個世界、兩套標準」成形

景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

廚房裡的經濟學 林向愷從生活談全球

5大群抗疫股驚驚漲出大量股追蹤 技術面操作

中國內需行情動起來 概念股沾光蓄勢待發？

2020年為塑化業最谷底 拐點將至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。