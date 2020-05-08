景氣U形復甦行不行？ 重量級企業大老有苦難言

【作者／阮文非】

疫情嚴重打擊全球經濟，歐美等疫情慘重地區幾乎沒人相信景氣能在短期內復甦，甚至認為就算解除封閉措施後，經濟也不會立即好轉，因為疫情對經濟各層面的傷害已成。台灣央行副總裁嚴宗大最近表示，雖然疫情控制與預測基礎的不確定性仍相當高而難以預測，但目前主要機構預測台灣可望呈現U形復甦；國發會則是預估台灣經濟投資6月可望呈「打勾式復甦」。

不少專家認為U形復甦機率大的主因是台灣疫情相對輕許多，沒有歐美等嚴厲封閉措施，因此內部經濟受傷程度輕。但問題是，台灣經濟相當依賴出口，若全球經濟與貿易好不起來，台灣經濟能靠內需帶動復甦？即使短暫出現復甦後，會不會又往下走？其實最終還得看全球疫情與國際政經環境如何發展。

產業鏈中斷敗象已現

全球廠商通常每年春季尾聲就開始為歐美年底假期消費旺季做準備，而中國是世界工廠，因此企業往往在3月、4月開始採購，5月、6月下單，7月到9月趕工生產，然後10月開始陸續出貨到歐美市場建立庫存來因應年底消費旺季的到來。即使採購地不是中國、而是東南亞或南美洲，情況也差不多是這樣。

目前已經是5月初，按照往年的慣常做法，現在已經是企業開始檢視樣品或下單的時候，但各國自3月中以來實施嚴厲封閉措施，甚至限制外國人入境，即使入境也要被隔離14天之久，基本上光「採購」這個環節早已無法進行，往後的採購更只有被迫延後或取消。

雖然從政府到企業都為配合防疫措施而居家工作，但不少採購、看樣板、討論生產等事宜往往無法靠視訊會議來解決，例如紡織業看衣料質感與品質，就得親自接觸而無法透過螢幕來了解。從歐、美、亞洲的4月製造業採購經理人指數（PMI）嚴重萎縮即可知慘況。其中，日、韓PMI創下11年新低，英國甚至創有史以來最差表現。

路透最近報導美國航空自疫情爆發後的訂票暴減約95%，迫使航空公司至少6月前削減8成或以上的航班。這不只是航空業的慘況，背後透露出商務旅客幾乎全無的問題其實極嚴重。再過2個月就是下半年，也就是製造業夏季趕工期，當上半年無法採購與下單，接下來如何生產？企業年底能賣什麼產品？沒了產品、又何來營收？大家不難想像到年底前企業股價將有何表現。

航空業慘況說明一切

擺在眼前的事實是，全球產業鏈幾乎停頓，包括中國等各國的復工都是極有限度的，尤其在許多廠商撐不住而倒閉後，就算市場需求恢復，一時之間也沒有廠家能提供產品。更何況美國自3月中以來的新增失業人數累計逾3000萬人，不少小企業倒了就是永遠不會重開，要景氣復甦的前提，至少要先解決失業問題，失業問題又是打擊消費的重要因素。