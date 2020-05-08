當沖贏家手冊 操作全攻略 多空兩頭賺

【作者／李蜀芳】

台股進入了逐筆交易的時代，操作上講究的就是快、狠、準！面對不確定因素仍高，且國際股市又易大起大落的前提下，當沖占比逐漸攀高。如何能在當沖人人想沖的環境下取得先機成為少數贏家呢？筆者認為基本前提便是要取得先機！

是故今日便以此為軸心，用較易懂的工具為讀者贏在當沖下手的起跑點。以下便以「開門見山」4字口訣來敘述，給目前想藉當沖增加獲利的投資人做為參考。

膽大心細找出多空標的

開：開盤定輸贏。一般而言，股票在改變短期慣性軌道時皆代表多、空在當日想要來玩大的，是故若能在開盤沒多久就看出當日大戶的企圖心，隨之操作往往會有很大的獲利空間，是故喜愛操作當沖的投資人就得在一開盤便膽大心細利用以下幾種工具與方式找出開盤價便率先表態的多、空當沖標的物。

工具：（1）利用「漲跌幅排行榜」迅速抓出當日強、弱勢股，列入當日當沖向上或向下沖的選擇；（2）找「周轉率」在開盤便攀升的標的物，其中可配合成交量較平日突然放大的更佳。若能利用工具1及2同步使用則效果更佳，且上述2種工具皆可運用於目前一般市面上已有的看盤軟體，裡頭便有相關的資訊及標的，毋需另外花工夫來找尋。

再來須利用技術面來配合，且洞悉主力一開盤的當日做多或做空心態享受坐在轎內搭轎的速度感了。

例如：（1）一開盤便「帶量」向上突破平台整理區上緣或「帶量」跌破平台整理區下緣之個股：其方式如開盤便出量開在過平台整理區上緣之上個股，迅速列入欲向上沖之個股名單，然後待其稍事洗刷出套在平台整理區之籌碼後，再向上突破開盤高點且當日江波走勢圖突破前波高點時便切入當沖做多，一路抱至不再一波比一波高的賣點出現。

反之，若開盤便帶量跌破平台整理區下緣股，反彈再跌破開盤時低點者則切入做空，空至當日江波走勢圖不再一波比一波低便執行回補動作完成當日沖動作。

（2）帶量突破三角形、旗形整理尾端個股待其再突破開盤價便做多，反之，帶量跌破三角形旗形整理尾端之個股則可順勢做空，其作法和平台整理突破或跌破方式一樣，停利或停損點為當日江波走勢圖不再一波比一波高或是一波比一波低之時（見附圖1、2、3）。

門：門神效應：影響股市當日個股多空走勢皆有一定的指標股或類股族群中指標股，尤其若屬當日股價強與弱，皆會影響到大盤多、空氣勢，或是類股中個股股價的強與弱便屬門神指標股，是故率先抓住門神展現的強或弱表現往往可產生事半功倍的效應，以下便列舉幾種方式來當沖操作。

率先找出門神指標股

此方式尤其對一些初學者或是不擅長技術面操作的投資人在選擇當日該先做多或是先做空幫助較大，利用門神效應操作，其中心思想便是順當日漲跌方向順勢操作，其中邏輯便是和「開盤定輸贏」大不同，即選擇的個股當日並未發生異常的突破或跌破價，且量也未異常的放大之個股來順大盤漲跌來操作，此部分操作不宜貪有賺就好，即是不求大輸贏，只求圖個長期下來利用當沖圖個溫飽。