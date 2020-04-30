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投信進場大買什麼？ 8檔利基股擇點布局

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／張臣翰】

近期台股表現相對強勁，主要因投信資金回流，持股水位提高，聚焦在一些中長期展望仍佳之個股，以下整理出近期投信買超之族群及個股做為參考。

附表為「統計上市及上櫃市場中，投信近5日及近10日買賣超之個股」，在上市股買賣超方面，投信買盤聚焦在欣興（3037）、南電（8046）等ABF載板族群，以及晶電（2448）、奇鋐（3017）等個股，並且賣超南亞科（2408）、神達（3706）、鈺齊-KY（9802）等。

上櫃買賣超方面，投信買盤聚焦在優群（3217）、耕興（6146）等個股，賣超威剛（3260）、穩懋（3105）等個股。

欣興、南電漲價可期

由附表所列之買賣超個股可觀察出，近期投信主要仍關注在Q2營運狀況佳、中長期趨勢看好之新題材族群，對於去年及今年初已反映之概念股如：紙類、記憶體等族群，則是多減碼換股操作，且因考量疫情恐影響消費需求等因素，較少布局手機相關股、蘋概股，紡織、製鞋等重要傳產股也多減碼，以下針對重要個股對進一步的評析。

首先在ABF產業方面，受到資料中心伺服器CPU需求帶動下，日系ABF業者供應漸趨吃緊，規畫新增產能至2020年起開始陸續投產，使得PC/NB CPU、GPU等需求外溢至台廠。在部分產品價格調整下，2018年及2019年已見ABF載板業務利潤逐季改善，同時在ABF之網通及PC應用方面，亦同樣面對面積及層數之提升，將有助維持穩定利用率及利潤改善，且供需吃緊狀況將持續，仍有漲價機會，在欣興及南電方面今年獲利將較去年大幅改善，未來可持續觀察整體供需狀況來操作。

晶電近期有Work From Home需求帶動3月及Q2營收轉好，且為Apple Mini LED產品獨家供應商（iPad Pro、Macbook Pro），適逢相關產品出貨旺季，Q2單季毛利率將改善，且因2011年的機器設備折舊將於今年期滿，加上預期年底蘋果有機會推出新款Mini LED背光的產品包含iPad Pro及Macbook Pro，因單價較高，有利於整體成本結構改善，具轉機題材，可持續關注。

奇鋐的散熱產品包括3C散熱、通訊產品、伺服器等，近期因華為基地台提前布建，相關供應鏈均受惠，未來在5G基地台持續布建下，奇鋐可持續受惠，未來必須觀察其他產品線狀況來操作。

微星Q2預期表現佳

今年初中國疫情爆發，微星廠區90%皆在中國，今年Q1本為傳統淡季，以營收角度來看，微星僅微幅受到影響，主因是原有的高零件庫存水位恰好支應此次疫情在供給端產生的影響，預估在疫情刺激宅經濟及眾多新板卡產品問世之下，將有助於微星營收後續成長，Q2營收預期表現佳。

展望下半年，隨著宅經濟發展及YouTube影視創作者人數與相關產值逐年提升，微星的Creator NB銷售佳，且NVIDIA預計將在7月底至8月中發行重量級RTX 3060/70/80系列新顯示卡，且該重量級顯卡預估將今年Q3營收推至全年高峰，而Intel在下半年預計先推出NB上的Dream Model 10nm Ice Lake CPU，並於Q4再推行6nm Intel獨立顯卡，均對營運有正向幫助，今年發放4.2元現金股利，中長線可逢低布局。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/30 No.1195】想了解更多，詳洽02-27660800【投資人迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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