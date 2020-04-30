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後新冠運動健身風潮 台概念股誰能吃香喝辣？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／陳威良】

新冠肺炎疫情爆發後，雖對運動健身產業在短期內帶來不小的負面衝擊，然疫情總是會過去，隨著全球健康意識抬頭，一旦消費復甦，運動產業回升力道強勁可期。

新冠肺炎疫情爆發後，全球有數十億人口被下達禁足令，無法照常出門工作、購物，當然也無法外出運動，就連大口自在呼吸的慢跑也成了奢求，許多城市的運動品牌門市暫時關閉，而健身房也因擔心成為防疫破口而歇業，就連4年一度的奧運比賽也宣布延期，這些彷彿災難片的情節，卻真實地在全世界的生活中上映，對運動健身產業短期內帶來不小的負面衝擊。

早成全球新興趨勢

不過，如果我們將時間倒回疫情爆發之前，其實運動健身已經成為全球新興趨勢，尤其1995年至2010年出生的「Z世代」，到了2020年將占美國與歐洲總消費人口的40%，消費影響力高達1兆美元，而這個世代人口的健康意識較高，對於健康方面的消費支出更甚於任何一個世代。

據研究機構預估，全球健身產業的營收年複合成長率，將自2015年～2018年的5.1%，攀升至2018年～2024年的7.8%，成長的動能主因歐美低價健身房崛起，以及亞洲市場仍在萌芽階段，參加健身俱樂部的人口滲透率仍不到4%，對比歐美滲透率15%～21%，亞洲可望翻倍成長。

受到抗疫封城影響，運動品牌的服飾、運動鞋銷售成長減速，不過估計衝擊最大的月份已過，像是中國廠房已復工，但短期消費緊縮下勢必還得面臨庫存調整。

所幸現代網路購物普及，來自電商的銷售對業績還是有一定支撐，以Nike上季財報為例，電商銷售激增36%，帶動營收表現優於預期。平心而論，疫情總是會過去，長期而言若要增強身體免疫力，最好的方式之一就是多運動，一旦消費復甦，運動產業回升力道強勁可期。

台股最近運動概念股其實也滿火熱的，其中最受矚目的是力山（1515），這就要先從力山的大客戶Peloton談起。Peloton是一家2012年才新創的美國健身公司，看準許多上班族因工作忙碌常無法舟車勞頓去健身房，且美國冬天經常大雪更影響出門運動的意願，因此順勢崛起推出在家也可以請教練的構想，就是要「把你家變成健身房」！

Peloton提供月費39美元的線上課程訂閱「吃到飽」，透過飛輪車前面22吋觸控螢幕，學員可以隨時連網上課，從10分鐘低強度的休閒班到45分鐘的高強度班，每天在全球播放24小時的直播課程，在雲的另一端教練對你的心跳、阻力係數、踩踏速度都一覽無遺，並可以即時針對學員的姿勢、數據給與改正。獨特的營運模式，讓學員數持續翻倍成長，公司更被視為健身界的Apple與Netflix組合體。

力山短線不宜追價

目前力山是Peloton飛輪的惟二供應商之一，更是跑步機惟一供應商，受Peloton全球布局策略下，力山由過去的工具機廠，搖身變成運動健身概念股，目前健身器材的營收貢獻占比已達到7成。

因為疫情影響，居家運動成為風潮，更加速帶來Peloton的營運商機，最近1個月內股價大漲115%，並創下歷史新高，代工廠力山有急單效應，營收可擺脫第1季低潮，股價也持續反彈往年線挑戰，短線漲多不宜追價，下檔60元整數關卡具有支撐。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/30 No.1195】想了解更多，詳洽02-27660800【投資人迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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