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糧荒！藥荒！引爆商機 食品股 生醫股全面大掃瞄

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／許博傑】

新冠肺炎疫情影響持續演進，4月1日聯合國糧農組織主席、世衛組織總幹事和世貿組織總幹事發布聯合聲明警告：「糧食供應的不確定性或引發糧食出口限制潮，並造成全球市場的糧食短缺。」接著，聯合國世界糧食計畫署（WFP）署長4月21日也警告，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，2020年全球面臨嚴重糧食危機的人口可能多達2.65億人。

食品業需求步入旺季

從近期這些訊息來看，過去歷史經驗中伴隨著瘟疫的饑荒危機似乎一觸即發，這對於台股中的食品、生技醫藥股會產生什麼樣的影響？而過去10年裡，台股的食品指數在每年的3月～10月都會有一波多頭行情，今年會例外嗎？如果沒有例外，又會由哪些個股來擔綱？此外，在這波疫情下，許多跟試劑、疫苗、原料藥、額溫槍等相關公司股價都大漲一波，在7月生技月來臨之前，那些已大漲過的生技股還有續航力嗎？這些都是目前投資人最想知道的議題。

就在全球可能傳出糧荒之際，農委會緊急盤點全台灣的糧食供應，所幸就現階段來看，台灣已儲備了75萬噸的肥料、40萬公斤蔬菜種子、40萬公斤雜糧種子，足以撐到年底，而稻米有90萬噸公糧在庫，接著將會陸續收割120萬噸，足以讓台灣人吃21個月，黃豆、小麥、玉米目前在倉庫的、海上的、已下訂的也共有3.5個月的安全存糧，也就是說，短期內台灣暫時不會受國際糧食出口問題影響。

大成波段已走出V轉

不過在目前中國豬瘟問題尚未解決、短期內飼料供需吃緊下，目前市場的雞價已見上揚的情況，再加上未來一段時間將步入夏季，溫度升高會影響國內雞隻及雞蛋的供應，這對於養雞產業是一大利多。

大成（1210）、卜蜂（1215）為國內兩大養雞龍頭，也是主要的飼料供應商，雖然第1季疫情嚴重影響國內消費，但兩家公司前3個月的營收較去年分別成長4.5%、4.1%，代表疫情對這兩家龍頭廠商的衝擊不大，尤其大成、卜蜂旗下還有冷凍商品因疫情反而產生需求，進而推升公司營運持續向上。

就目前時間點來看，在未來將步入雞肉、雞蛋的需求旺季下，基本面仍可向上推動股價表現，以技術面來看，大成波段走出V轉走勢，近期在年線上下震盪，在月線未跌破前，短線可偏多操作，長線則以分批布局為主；卜蜂股價已經回到2月初的盤整區下緣，然在半年線仍下壓的狀況下，短線不追高，60元附近逢回不破可開始分批布局。

統一將趁勢擴大市場

統一（1216）去年受惠統一中控獲利回穩，加上統一超（2912）及台灣星巴克持續成長，全年EPS來到3.07元，雖然今年中國可能因疫情讓上半年消費力道大降，不過去年公司已成功擴大旗下高端品牌市占，今年有望趁勢擴大市場，全年每股獲利將上看3.5元，以公司即將配發2.5元現金股利來看，目前殖利率有3.6%，66元之下都為中期布局良機。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/30 No.1195】想了解更多，詳洽02-27660800【投資人迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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