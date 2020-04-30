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業績財測只能用猜的？！ 最詭譎美企財報週登場

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

美國已進入財報旺季高峰期，在大家看到本文時，包括：蘋果、特斯拉、微軟、亞馬遜、波音、超微、吉利德科學（Gilead Sciences；生產治療武漢肺炎而仍在試驗階段新藥物「瑞德西韋」）、艾伯維（AbbVie；研發免疫、腫瘤、神經科與病毒學等領域的治療藥物）、臉書、推特、麥當勞與星巴克等12家極受市場關注的企業已公布最新財報。

這次財報週最大特點不是業績，因為外界早已做好最壞打算，難聽點是死豬不怕熱水燙，至於財測也不是重點，畢竟疫情持續導致全球經貿大停滯和供應鏈中斷而充滿各種變數之下，企業本身也很難掌握確實狀況，從晶片巨擘英特爾、IBM到鐵路公司CSX都取消今年財測來看，即使有企業做財測，其參考價值也是一大疑問，所以，目前市場最關注的是企業何時復工與什麼時候能完全恢復正常運作！

業績利空已非利空？

利空之所以能對市場造成殺傷力，是因為出乎投資人的意料而引發恐懼，像疫情爆發之初就是重大利空。在全球大封閉之下，市場早已認定企業上半年業績根本不會好，即使表現再差也不讓人意外時，這利空就不再是利空。摩根大通跨資產基本面策略部主管諾曼德（John Normand）認為，市場會更專注於經濟回復成長而不是萎縮。

根據Refinitiv自4月初以來的統計，市場預期標準普爾500大企業首季平均獲利年跌幅從最初預估的4.7%，大幅調降至跌12.8%，最新跌幅預測再下調至14%，並預期第2季大跌32.2%。由此可見，市場預期的首季平均獲利跌幅，經過大幅往下修正後，接下來的修正幅度已變小許多。至於FactSet的統計，市場預期首季平均獲利下跌將近16%，為2009年第2季以來最大年跌幅。這顯示目前各機構所做的預估統計結果差異並不大。

美國迄5月2日止的當週，約3分之1的標普500企業公布財報，當中最受關注的如前述所提到的企業裡，市場觀察與所預期的結果各有不同。

在疫情中股價仍能創新高的亞馬遜，因為封閉措施讓線上購物宅配需求飆增；微軟也受惠居家工作所帶動的雲端服務需求成長；蘋果則因為非必要性產品需求下降和受供應鏈中斷的影響而讓業績受到壓力；至於星巴克、3M和重型機具製造商卡特彼勒等極依賴中國市場的企業，外界最想知道中國封城對它們的影響有多大，藉此評估歐美等國大封閉對企業的影響程度。

財報觀察焦點各不同

至於迄5月9日止的當週也有大量美企公布財報，最受關注是5月4日股神巴菲特投資旗艦柏克夏海瑟威和具5G題材的射頻模組供應商Skyworks Solutions；5月5日為10萬名員工放無薪假的迪士尼；5月6日是遭疫情重傷的通用汽車和暫言不因疫情而裁員的線上支付平台PayPal；5月7日是雲端儲存空間服務商Dropbox、惠普、具5G題材的射頻元件大廠Qorvo、叫車與美食外送服務商優步等。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/30 No.1195】想了解更多，詳洽02-27660800【投資人迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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