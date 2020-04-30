兵棋推演 15檔專家嚴選好股超前卡位穩穩賺

【作者／林隆炫】

第3次世界大戰，早在爆發世紀金融海嘯以來已默默展開，從金融戰、匯率戰、產業戰及區域戰爭無所不在，最後由新冠肺炎來最後終結，長期以來世界承平時期，全球金融市場普遍均共存共榮，隨著世界經濟循環漲跌起落，但這12年來，國際股市卻分道揚鑣，走勢大不同，美股漲幅最大，位階最高、歐股則中庸持平，在金融海嘯的高檔及隨勢浮沉、中國股市則敬陪末座，在低檔區殘喘，在同樣的時空中走勢大不同，其關鍵在於這是一場世紀爭霸戰，世界已由合走向分，全球分工的機制正逐漸瓦解，民族主義、貿易保護成為主流的聲音，連天災的新冠肺炎也成為彼此較勁及攻擊的藉口，這個世界已充滿意想不到的不確定風險，油價戲劇性的暴跌就是最佳的寫照。

未來將是動盪時代

這個世界的亂象已到了罄竹難書的境地，其問題已可寫成一本書，筆者不想在此多費脣舌，只想傳達給讀者「未來將是一個動盪的時代」，所有的投資將面臨高度的風險與重大的機會，投資分析也面臨空前的挑戰，美國的失業率已逼近1929年經濟大蕭條的水準，中國Q1的經濟成長率衰退6.8%，已接近1991年柏林圍牆倒塌的水準，這是非常嚴重的警訊，我們必須在此前提下做好投資的準備，全球的金融商品不會全面的好，也不會全面的壞，全世界在疫情下，只能不斷的撒錢救經濟，資金寬鬆是一個事實，資金流動的取向會導致商品價格的波動，我們只要學會將資金擺在對的地方，在對的時間做正確的決策，果真如此不但可以避免股災大跌的損失，而且可以獲得避險資產所得到的利益，此點歡迎各位讀者上網回顧「炫哥講股」的論點或許對日後的投資布局有所助益。

用技術面打敗市場

使用「技術分析及技術性操作」通常可以不用理會投資大環境的基本因素，這是打敗市場的惟一途徑，就波浪理論觀點，在去年11月～今年元月，全球股市共同面臨144、21及13個月轉折，全球股市普遍收紅創高，意味關鍵轉折向下，或有大規模向下修正的重大風險，是逢高分批獲利了結的有利時機，雖然我們不能預知武漢肺炎的發生及重創全球經濟，但我們卻能從容的出場，同樣的今年3月雖然歐美的疫情正逐漸擴大，4月更加嚴重，但3月在嚴重超跌下又面臨55個月轉折向上，4月股市卻逆勢大幅彈升，表面上看，似乎不合理，但獲利卻是真的。