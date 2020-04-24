ETF選市不選股 量大 折溢價多空靈活操作

【作者／呂漢威】

自年初以來，台股受到疫情的影響，出現大幅度上沖下洗的震盪走勢，雖然急漲急跌的市場著實讓人擔憂，卻也衝出了台股的成交量，只是不同於以往的，台股當中的ETF也成了今年以來當紅炸子雞。根據投信投顧公會的資料統計，2020年3月持有ETF的自然人數已經超過100萬人，大約占股票市場時機交易人數228萬人的一半，也就是說每2位交易人就有1位是在買賣ETF，很顯然的，ETF的商品也開始改變台灣股票市場的交易情況。

ETF類型也愈來愈多

其實投資人買賣ETF，大多等於是在買賣一籃子股票，雖然槓桿期貨型的ETF，不同於股票型與債券型的ETF，多是以衍生性金融商品如期貨等為主，不過投資人買賣ETF省去了選股的困擾，從過去重壓1檔股票的投資方式，改為選市不選股的模式，而且近年來ETF也愈來愈多，從股票型、債券型、槓桿期貨型，而且投資的標的也不再侷限於只有國內市場，想要放眼國際的投資人，也可以利用在股票市場有掛牌交易的ETF來做投資，不同於過往比較偏向做多的ETF，目前也有多檔避險型操作的ETF，讓多空的市場當中都可以靈活的操作，以下我們就來看看年初以來交易較為熱絡的ETF有哪些。

2020年以來，每日成交量排名的前10名ETF，並依照每日平均交易量從由高到低來做排序，分別為富邦VIX（00677U）、元大S&P原油正2（00672L）、元大台灣50反1（00632R）、元大滬深300正2（00637L）、元大S&P石油（00642U）、街口S&P布蘭特油正2（00715L）、元大高股息（0056）、富邦上証正2（00633L）、元大S&P原油反1（00673R）、元大台灣50（0050）。

我們先從整體來看，在股票市場上掛牌交易的ETF，交易量較熱絡的前10大ETF，多為槓桿期貨型的ETF較多，此外才是股票型的ETF，以富邦VIX為例，主要的投資商品為VIX指數期貨，當市場愈是震盪，愈是恐慌的時候，富邦VIX上漲的機會就愈高，從走勢圖來看，富邦VIX今年曾經大漲了超過3倍，主因疫情蔓延全球，使得整體市場的恐慌加劇，致使VIX指數（恐慌指數）不斷的上漲，也推升了富邦VIX的走勢，直至4月份全球的恐慌氛圍減緩了許多，才又讓富邦VIX從高檔回跌了近50%左右。

VIX商品適合短進出

就操作面來說，進入到4月份全球的疫情開始有趨緩的跡象，各國政府也祭出最嚴格的手段來防範疫情的擴大，誰也都不希望疫情持續蔓延下去，但是先前因為疫情而產生的商業損失，也讓市場造成了隱憂，擔心股市後續會有震盪而導致恐慌氛圍再度出現的投資人，可為避險的商品標的，一旦市場有大幅走跌的跡象出現，可適時買進富邦VIX來做避險操作，但是要特別留意的是，富邦VIX商品不適合長時間持有，適合波段短進短出的操作，所以應該是等到市場有大幅跌或是恐慌的氛圍再起時，屆時再進場操作就好。