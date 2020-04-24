外資賣過頭了嗎？ 獨厚5G 資料中心 伺服器

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林明謙】

外資前一波狂賣台股5000億元，近期開始回頭買台股，到底買了些什麼？這必然是全年最看好的個股與族群！此外，2月中國疫情發生之後，外資資金持續湧入陸股市場，且陸股全年度跌幅也較少，這是為什麼？外資很看好中國市場嗎？

外資對陸股情有獨鍾

回顧2月疫情剛在中國爆發的時候，本來外資以為這個疫情只會影響亞洲，短期間就會結束，所以陸股在開紅盤大跌後，外資開始大力買進陸股。不過，等到3月疫情在美國爆發後，外資在全球股市瘋狂提款，因此一樣大賣陸股，只不過陸股的基期已經很低，外資再賣也沒意思，所以沒有繼續像美股一樣大砍一波。

因為陸股自2015年大跌以來，雖然期間上上下下，但以目前現在的位置來看，仍是在底部區，這5年來根本沒有漲，反觀道瓊工業指數這5年來從15000點漲至近30000點，NASDAQ指數也從4300多點漲至9800多點，足足漲了1倍，而台股也從7203點一度漲至12197點，也大漲約70%，也難怪台股、美股會修正得比陸股來得強烈。

因為，陸股這5年來根本就沒有漲，要怎麼跌？若是從這個角度來看，也許陸股的中長期底部已經浮現，經過這次疫情的測底後，居然沒有再繼續大跌，有可能在未來走出多頭行情？但這推論需要更多的時間來觀察。

回頭來看，雖然全球股市都跌下來了，但統計今年到4月8日止，外資在陸股的賣超幅度還是相對較小，金額約2億多美元，反觀台股、韓股則是被外資大賣160億～180億美元，因此，說外資比較偏愛陸股是有證據的。

相對於基期較高的美股，外資有可能開始看好仍在底部的中國市場，甚至有可能是外資認為川普在這次的總統大選中會連任失敗，一旦作風強烈的川普下台後，中、美關係將有機會緩和而重建，因而看好中國市場與經濟將會再度起飛。

無論如何，在中美貿易戰、肺炎疫情之後，甚至在美國總統大選之後，外資希望在全球重新看到機會，尤其是中、美關係破冰，因此看好陸股是有理由的，至少上海、深圳股市的基期比較低是真的，以全球股市的高度來看，仍未起漲的陸股的確是有吸引力，看得連筆者也很心動，投資人可多加留意。

4月回補5G概念股

回頭看台股，統計4月1日～17日止，外資一共回頭買超台股近100億元，相對於3月大賣3600多億元，2月大賣近1100億元來看，如果說疫情不會再擴大、不會再有更高峰，那麼外資真要回補的話，這可能只是回補的開始，因此，我們仍可拭目以待外資買超相關的重要個股，說不定能夠拉出長長一波的回升行情。

其中，第1名不用說一定是台積電（2330），這一波回補了9萬多張，超過290億元，尤其是台積電第1季EPS還大賺4.5元，超過外資預期，在先前法說會完後的隔天，也就是4月17日就大買了5.7萬張，290元的跳空缺口不跌破的話，股價有機會站穩300元大關並且持續向上推進，在亂世之中，還是台灣之光比較優。

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