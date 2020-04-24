慎！金融強弱有別 水泥 營建 資產重殖股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／賴建承】

疫情蔓延下，國際股市Q1出現大震盪，使得金融股3月業績相當慘澹，其中華南永昌證券因發行認售權證，避險操作失誤導致Q1爆出47.59億元鉅額虧損，拖累母公司華南金（2880）首季淨損14.48億元，使得證券總經理為此扛責下台。由於多家金控3月獲利均較2月衰退，甚至除了華南金以外，尚有兆豐金（2890）、開發金（2883）及台新金（2887）於3月呈現虧損，造成Q1獲利大多不如預期。

金融投資收益不穩

此外，在全球央行降息下，金融股利差縮減且投資收益也不穩定，相關金融股基本面能擺脫窘境嗎？然而受惠台幣轉趨強勢，資金回流下能否再獲得市場青睞也是後續關注焦點，至於哪些標的能脫穎而出？操作策略又是如何將於後文剖析！

同時隨著台幣之強勢與政府、民間投資升溫下，水泥、營建、資產等又該如何操作，也是筆者本文鎖定之重點。

雖然國際金融市場稍稍緩和，然只要疫情一天不被控制，經濟的衝擊仍難避免，尤其是國際油價的崩跌是否會引爆金融市場之動盪也不容小覷，畢竟已有新加坡石油交易商興隆集團，傳積欠23家銀行38.5億美元，現在已向法院申請破產保護；加上美國頁岩油成本高，是否會引爆破產潮進而拖累金融業都是值得關注的後續發展，雖然台灣金融業不至於會直接影響，一旦國際金融市場再度大動盪，相信台灣金融股也將會受到短期干擾，故在操作台灣金融股時仍應重視其本質。

不過，即使受到3月獲利衝擊，整體金控第1季稅後獲利約868億元，與去年同期相當，但卻呈現強弱有別之現象，故挑選投資標的須謹慎。

Q1獲利破百億元

富邦金（2881）3月稅後獲利81.24億元，不僅年增率83%，更比2月逆勢成長52%，主要是富邦人壽3月大賺74.85億元，較去年同期大幅成長533%，使得富邦金首季稅後獲利229.43億元，年增82.5%，EPS2.24元。

近期股價呈現反彈脫離谷底，同時月線走平翻揚，加上與年線呈現負乖離，配合外資開始少量布局，月線不破可逢低布局。不過，仍要留意北富銀獲利下滑，同時富邦人壽3月未實現利益由正轉負，故建議應緊盯每月獲利變化。

國泰金（2882），3月稅後獲利44.6億元，年減9.9%，累計Q1稅後獲利228.8億元，年成長68.86%，單季EPS1.72元，僅次於富邦金。股價同樣打出短底，站上月線，配合外資轉買，有機會先挑戰年線反壓，逢低分批布局不追高。

月線成為觀察指標

Q1獲利同樣破百億元的尚有中信金（2891），3月獲利36.04億元，年減2.12%，累計Q1稅後獲利127.46億元，年增率15.09%，單季EPS0.65元。短線股價面臨中長期均線反壓，量縮拉回整理，不過，對新加坡興隆集團曝險金額約9100萬美元，建議觀察其後續處理狀況，待利空化解後再考慮布局點。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/244 No.1194】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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