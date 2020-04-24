蘋果出招一魚多吃 聚焦6檔含金量高蘋概股

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／賴宗裕】

正當全球新冠肺炎蔓延之際，4月15日新款第2代 iPhone SE悄悄登錄在美國蘋果官網銷售，4月17日台灣開放預訂，售價新台幣14500元起，這款手機與其說新款，不如說是3年前的iPhone 8升級版本。

銷售策略黔驢技窮？

第2代iPhone SE機身尺寸與iPhone 8一模一樣，具有4.7吋Retina HD螢幕，解析度為1334×750像素，機身採用航空級鋁金屬與耐用玻璃，正面為全黑設計，玻璃背面中央有Apple的Logo，並採用7層顏色處理製成，防水、防塵功能為IP67等級，硬體最大差異在最新的A13處理器，其他差異為WiFi 6、快充功率等，象徵性的跟隨新一代技術。

就在發售iPhone 6S不到半年的2016年春季，蘋果推出iPhone SE第1代，2020年則是第2代SE新機，兩者售價幾乎相同，但卻是多年前的舊機改款，蘋果這次的策略自然是引來外界一片嘲諷，認為蘋果銷售策略已經黔驢技窮，變不出新花樣吸引消費者。

事實上，蘋果重啟iPhone SE機款是一個短期市場的補位動作，也是長期轉型的重要策略之一，採輕規格、低售價SE系列手機策略來搶攻安卓手機陣營，預估可以吸引不少新果粉採購。

兩代iPhone SE硬體都是搭載最新晶片、使用最老的設計，但第1代SE新舊混搭並沒有得到大眾認可，第1代SE賣最好的時候，沒有超過當年iPhone銷量的10%，因此SE系列沉寂近4年才再次重出江湖，第2代SE是否會重蹈前一代銷售冷清的窘境呢？答案是否定的。

很簡單！從售價來看，第1代SE當年售價約3400元港幣，當時安卓陣營手機旗艦機的價格約2000元～3000元港幣，當時小米5採用最新的驍龍820處理器，售價僅2000元港幣，華為P9約3200元港幣。時間來到2020年，第2代SE再次正面對決安卓陣營手機，如今安卓旗艦機普遍價格為4000元～6000元港幣，已不是輕鬆用3000元港幣就可以買到頂級安卓手機，況且蘋果A13處理器性能卓越優於驍龍865，第2代SE手機挾品牌、價格優勢，應可侵吞安卓中高階手機市占。

第2代SE亦可激勵目前仍在使用iPhone 6的果粉換機，蘋果最新的iOS 13系統已不支持iPhone 6機型，全球仍在使用iPhone 6系列的用戶約有1億人，這群用戶習慣iOS生態並且預算有限，對臉部識別、多攝像頭等新功能需求不強，全新的第2代iPhone SE可以滿足換機需求。

主要目的在服務營收

3年前iPhone 8的成本是250美元（約1950元港幣），近3年來面板、記憶體等零組件價格大約下跌30%以上，加上折舊完畢的iPhone產線，第2代SE僅賣3300元港幣，賺個4成毛利不是難事，而iPhone價格定位由高至低有iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR以及iPhone SE等4個系列。

蘋果2019年明確宣示轉型成為軟件、雲端服務公司，2019年第4季財報顯示，蘋果iPhone、Mac、iPad營收分別年減9%、年減4.8%、年增16.9%，而軟件服務營收快速年增18%至125億美元。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/244 No.1194】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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