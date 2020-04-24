護城河投資術 最終勝出股 超級比一比！

【作者／鍾國忠】

台股指數從低檔8523點反彈上漲以來剛過1個月，1個月之間，指數從最低點8523點漲到季線約10700點附近，瞬間漲幅逾25%以上，如果跟外面的疫情對比，現實與股市兩邊的現況完全不同，對投資人而言，3月大跌14.03%，4月迄今大漲約6%，忽然大漲又忽然大跌，加上最近國際油價重挫，投資人根本不願意承擔這個投資風險。

但先前聯準會已有降息6碼動作，且我國央行也降1碼，因此另一邊也要承擔低利率時代的壓力，然而，目前市場資金又相當寬鬆，可預期將伺機而買進個股，此部分將是筆者本篇訴求的重點，期待在指數反彈創高過程中，仍能協助投資人找到操作獲利的契機。

指數愈是高檔

選股條件要求愈高

當指數反彈大漲之際，投資人是否可再買股？這答案是肯定的！因為任何時期都有個股可投資，舉個例子，例如先前疫情剛發生時，疫情受惠概念股就飆漲，但這段時間，這部分族群反而靜悄悄，甚至部分個股還有下跌拉回現象，可見得任何時期都有股票可投資，最重要的是，公司的體質是否值得投資？

正因指數已反彈不少幅度，因此這部分選股的要求就要比較高，當然，如果要有一大堆的選股要求，也有可能會無法找到合適個股，所以筆者認為具有堅實護城河的公司，大致上得有3大條件：第1個條件主要是看公司現金流量的狀況，以便同時觀察該公司在不景氣當中抵抗力的強度，看看這次疫情發生之後，有多少業者因口袋不夠深而被迫退出市場，一般而言，現金流量比率愈高，則表示企業償債能力愈好；反之，比率愈低，表示企業短期償債能力愈差。

第2個是董監事與大股東的持股情況，如果大股東持股的比率偏高，表示這些高層對公司有較大信心；最後一點則是公司營收也要成長，如果缺少這個條件，就像是一個富有的人、但沒有收入，只是一直在吃老本，換言之，營收要成長也才能維持第1個條件─較高的現金流。

附表為投資人篩選出「現金流量比高」、「董監事與大股東願意持股」以及「營收較有成長性」的個股，目前以非電子類股為主，主要原因是電子公司受景氣波動影響較大，業者往往要常投資購買土地或興建廠房因應。以下針對部分重要個股營運進行扼要分析。

矽力-KY

毛利率水準頗高

矽力-KY（6415）：在電子業中算是相對突出的業者之一，2019年產品結構為：消費性電子43%（包括平板電腦、STB與LED TV）、工業38%（伺服器、安防與SSD與LED照明、智慧電表）、資訊14%（NB的DC/DC與過流保護晶片）、網路通訊5%（Router、手機）；第1季營收約28.53億元、YoY+38.85%，其中以5G基地台等表現最佳。