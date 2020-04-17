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年年配息好股怎麼挑？ 選高股利 選高殖利各有千秋

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／呂漢威】

投資人在選股的時候，到底是要選擇高股利的公司比較好？還是要選擇高殖利率的公司比較好呢？其實買股票領股利，跟把錢放在銀行定存，在某種程度上有一點類似。長期來說，把資金放在銀行定存，每年可以領利息，雖然目前銀行的利息是一年比一年少，也追不太上通貨膨脹的腳步，但是把錢放在銀行是比較安全的投資方式，除非銀行營運出現問題，否則本金是不會減少的，而且還有利息可領取，縱使遇到金融風暴來臨，也不會傷及定存的本金。

反觀股票市場投資，雖說長期持有一檔獲利穩健且年年都能配發股利的公司，就好像在股票市場存定存，只要不把股票賣出、公司可以年年配股的話，每年都有股利可以領，但是不同於銀行定存的是，在股票市場所投入的本金是會波動的，尤其是當股票大跌的時候，帳面上會出現本金減少的情況。

本金愈少殖利率愈高

不過，當股市出現大跌時，卻又是買進高殖利率股的機會，因為殖利率的計算，是用公司配發的股利除以買進股票時所付出的本金，只要公司每年配發的股利波動不大，那麼股價愈低、換算的殖利率就會愈高。但是當股市出現大跌的時候，跑都來不及了，為什麼還要去買進具有高殖利率的股票呢？其實是有以下原因的。

實務上來說，殖利率愈高，表示回本的時間愈短，例如：一檔股票的股價為100元，假設配發股利5元，換算殖利率為5%，如果未來每年都能領5元的股利，那麼20年之後，當初買進100元的本金就全數領回，倘若因為股市大跌，本來100元的價格，現在只要50元就可以買到，在股利仍然為5元的前提之下，殖利率就變成10%，而且只要持有10年之後，就可以全數領回當初投入的50元本金，所以投入本金愈少、殖利率愈高。

不過，在股票市場持有股票大多都不會有到期時間，不像銀行定存，通常都是1年期為主，到期了再去銀行做換約的動作，所以公司能否長期穩健經營非常重要，在此我們先來看看2009年至2018年期間，年年都能配息的有哪些公司。

統計2009年至2018年，每年都能夠配股利的公司超過500家（見附表，但因篇幅有限，無法羅列所有個股），顯示要在台股市場找到經營穩健、能長期配發股利的公司並不是一件難事。觀察這500多家的上市櫃公司，於統計期間平均股利最高者為大立光（3008）的40.45元，最低者為泰金寶-DR（9105）的0.12元，這兩檔股票的平均股利差距高達40元。

股利高不一定就最好

那麼，配發股利愈高的個股就一定比股配發股利低的股票好嗎？那也不一定，若以近期收盤價來計算，大立光和泰金寶-DR的殖利率分別為1%與5%，就殖利率來看，泰金寶-DR比大立光高，此時可以再觀察公司過去每年配發股利的概況，再來做詳細比較。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/17 No.1193】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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