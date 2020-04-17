台積電全面總體檢 明後年可望上看400元

【作者／陳威良】

美國商務部自2019年5月15日起宣布將華為納入貿易黑名單，禁止華為在沒有政府當局核准的情況下，向美國企業購買零組件。由於華為的硬體產品主要包括基地台及光通訊設備、手機等消費性電子以及伺服器等3大類別，外界解讀，美國從ARM晶片架構、高階晶片、谷歌安卓系統等掐住華為咽喉，將使華為營運遭到重大打擊。

雖然後續因為貿易談判，美方持續給與華為禁令「寬限期」且4度展延，不過根據最新消息指出，川普政府已同意採取更嚴苛的新措施，主要內容包括兩部分：（1）微量原則（De Minimis Rule），將限制供給華為產品的含美技術比率由原本25%降低至10%；（2）外國直接產品原則（Foreign Direct Product Rule），生產華為產品所使用的美國半導體設備，都要先經美核准。

新管制引發巨大效應

新管制所引發的效應將非常巨大，會不會實現仍有不確定性，因為華為是全球5G基地台設備主要供應商，一旦美國將禁售範圍擴大，華為將難以順利製造，全球5G基地台同受影響；此外，華為的採購金額龐大，2018年達到700億美元，核心供應商包括美廠、台廠等總共92家，因此若華為受創，必定連帶拖累華為供應鏈。

市場研判新管制最主要目的是要限制台積電（2330）向華為銷售晶片，因為台積電是全球最大晶圓代工廠，也是華為旗下海思半導體的主要晶片供應商，目前華為約貢獻台積電15%營收比重。若禁止所有美國技術含量超過10%之產品供貨給華為，根據台積電內部初步評估，公司5奈米和7奈米兩個製程所使用美國技術比率均不到10%，因此高階晶片組當可繼續供貨。

但是14奈米和16奈米等較成熟製程的技術比率則可能要面對問題，若以最壞的情況設想，台積電的14奈米和16奈米製程或較低階製程晶片組不再出貨給華為，根據了解，這些產品主要用於華為基站或連網晶片組等其他產品，估計占台積電營收總額約3%～4%，對台積電的影響料將有限。

再進一步分析，即使華為對台積電訂單減少，但華為在海外高階手機的市占率將由蘋果、三星填補，蘋果所採用的高通晶片亦在台積電投片，另外，在中國所流失的中低階市場也會由中國其他本土品牌分食，而中國其他品牌採用聯發科（2454）晶片的比例更高，因此在客戶訂單重新分配情況下，台積電雖然少了華為訂單，但來自高通、聯發科的訂單將會增加，對台積電中長期營運仍是中性，最主要關鍵還是在於台積電本身不可取代的產能與先進製程。

台積電目前擁有3座先進的12吋晶圓廠、7座8吋晶圓廠與1座6吋晶圓廠。2019年營收比重為：智慧型手機49%、高效能運算（HPC）30%、物聯網（IoT）8%、車用電子4%、消費性電子5%、其他4%。去年台積電年營收達到1兆669億元創下歷史新高，每股盈餘13.32元則是歷史次高，營收表現強勁主要由高階智慧手機、5G超前部署及7奈米製程業務中的高效能運算應用帶動。