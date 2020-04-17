怕錢貶值就買股 這是一個逼人發財的年代

【作者／阮文非】

在金融海嘯後，歐、美、日多國先後推出多次量化寬鬆措施（QE），大量資金挹注市場的結果變成「發財容易，謀生困難」。即透過各國央行挹注龐大資金到市場，啟動逾10年的大多頭行情，投資人光是被動式投資已賺到笑，但全球經濟環境卻有氣無力，直到前年才好不容易出現全球經濟同步成長，但貿易戰一來什麼都沒了，要想好好工作來安穩過日子並不容易。

各國出手救市無極限

但在新冠肺炎突然來襲下，各國政府與央行救市無極限，像美國政府2兆美元振興措施裡就包括直接派錢給民眾，聯準會2.3兆美元貸款幫助有需要的家庭與企業，並且買債對象連公司債也算在內，這種無孔不入的撒錢方式，只會讓市場挹注大量資金的程度，被橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）警告，這會令現金變成廢紙和由債務激發通膨。這樣的局面不就是擺明逼著大家買股票嗎？這簡直是「逼人發財」！

聯準會現在公債和公司債都買，但無意像日本央行那樣直接買股票，其實就旨在把錢逼向股市，所以，從前聯準會主席葉倫到現任主席鮑爾都強調目前聯準會沒有買股票的必要。但大量鈔票入了民眾口袋讓人消費，又提供紓困融資，在大量美元即將湧入市場之下，美元指數在3月中從將近103點的高點往下跌至目前約99點附近，跌勢也已成形。全球最大對沖基金橋水創辦人達里奧直批美國政府的龐大振興措施將會侵蝕掉美元的價值，而讓「現金變成垃圾」。

持美元者不想自己的「錢」被貶值，只能轉向其他資產，而債市又有聯準會這個大買家不斷買進，加上債券殖利率不斷下降甚至早已淪為負數，只能逼著大家買股票，結果只會是愈買愈高而重演金融海嘯後的戲碼，逼著買股票的結果根本就是「逼人發財」！

美股帶頭漲，全球股市也肯定受激勵，可想像一下，在全球拚命砸錢救經濟，讓「錢」愈來愈不值錢時，債市行情又居高不下，已經大跌過的股票反而因此成為相對安全的金融資產，不買股票的後果將會很可怕！

要買股票之前，要先了解當錢不值錢的時候，反而讓錢變得更重要的事實。筆者並非在玩繞口令，而是在說通膨蠢蠢欲動下的真實情況，各國大規模振興措施與央行拚命寬鬆，的確會讓貨幣貶值而令有保值作用的實質資產變得更值錢。儘管如此，只要不出現像委內瑞拉那樣的超級通膨，令本國貨幣淪為廢紙，在目前主要國家金融體系仍穩固下，大家還是需要貨幣做交易媒介。

企業也開始現金為王

當貨幣貶值，物價變貴，大家只能花更多錢去購買，當然讓錢變得更重要，對一般人來說如此，對企業更是如此，只有手上有足夠多的現金部位，才能度過疫情危機和其後可能出現的經濟衰退等問題。