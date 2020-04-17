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現階段籌碼現形 6大市場動向賓果股大掃瞄

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林明謙】

台股在經歷3月份的全球股市的大漲大跌後，到了4月總算是稍微踩得到地板了，但還是漲漲跌跌的，讓我們來回顧3月、4月整個台股市場的籌碼變化，看看到底是流到誰的手中？從3月1日～4月10日「外資、投信、自營商、公司派、散戶、國安基金」等6大市場籌碼全面掃瞄，以及「公司派」大股東在3月份的動態，以及散戶最關心的「融資流向」，並從8大公股行庫的進出狀況來看「國安基金」進場後的動態。

3大法人買超5G股

首先，這一段外資大提款時期，這段崩跌時間，外資光台積電（2330）就大提款近1000億元、張數高達約34萬張；鴻海（2317）大賣220多億元，其次中信金（2891）也大賣超過百億元。然而，在這樣時期中，也仍然有外資持續買超的標的。

外資買超的第1名是智邦（2345），外資買超金額達15億元；第2名是穩懋（3105），金額達13.8億元；第3名的是資金避風港的中華電（2412），買超金額約10.9億元，另外還有金像電（2368）、信驊（5274），外資都買超差不多10億元。

智邦受惠於資料中心的交換器需求，去年EPS大賺8.9元，公司也擬在今年配現6.2元，創下歷史新高，可以看出股價已率先回到2月的高點附近，等於是漲回了起跌點，配合投信一直以來也多有買盤進入，若拉回不破160元的年線支撐，值得我們持續留意。

而穩懋的表現也相當不錯，股價已漲回年線之上，主要是中國與台灣的電信業者持續布建基地台，而PA的代工龍頭廠穩懋也自然受惠，算是疫情下的受惠族群之一，留意240元不跌破仍算是強勢。

至於中華電股價已回穩至108元之上，且去年EPS有4.23元，略微小幅衰退，但第1季稅後每股仍賺上1元，有一定的獲利實力，仍然是市場資金的最佳避風港。

外資大賣，投信大買

再來，我們也看一下投信最近動向，這段時間投信也同樣承受了很大的停損、贖回壓力，因此主要大賣了被動元件及記憶體族群像國巨（2327）、華新科（2492）、南亞科（2408）、威剛（3260）等，賣超金額多在10億元上下，而國巨更是被大賣了24億元。

回頭來看投信持續買超標的，第1名是台積電，投信買超金額達18.4億元，形成外資大賣而投信大撿的情況，畢竟外資大賣台積電可以最快拿回最多錢，但這並不代表台積電不好，因此投信也逢低承接了台積電，股價目前來至280元左右，可以觀察4月16日的法說會過後，公司對於後續營運的看法，但基本上台積電的長期獲利能力是有目共賭的，基本上拉回可逢低布局。

投信買超第2名是瑞昱（2379），金額達11.9億元，股價目前已經回升至220元附近，雖然訂單可能會有延後之情況，但全年度在中國5G仍持續加速進行。

另外市場也持續看好TWS藍牙無線耳機，不過外資認為未來將會開始價格戰，因此毛利率會下滑，多空看法都有，若後續200元大關不跌破，就有機會持續轉強。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/17 No.1193】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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