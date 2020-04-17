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疫外崛起股 奇兵突圍大贏家強勢登場

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／蔡明翰】

雖然疫情利空已逐步出現淡化現象，然其造成的經濟衝擊已無法避免，此時，個股的基本面就極為重要，而這也是未來投資布局時要面對的重要課題，本單元將針對急單、消費、宅經濟等議題做探討，協助投資人進一步釐清疫情下的受惠，受害產業，掌握真真正正的潛力黑馬股。

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際貨幣基金（IMF）在近期展望報告中調降全球經濟成長預測，提及因各國實施封鎖政策並暫停多數經濟活動，導致全球今年經濟出現重大影響，預估今年全球GDP萎縮3%，此為1930年代經濟大蕭條以來最差表現。

不過，IMF目前目前對於疫情的推估維持相對樂觀看法，預期疫情在第2季達到高峰，並且於下半年消退，隨著各國逐步放寬管制，經濟活動也會慢慢恢復正常，加上政府政策支持下，明年可望強勁復甦至成長5.8%。

但也同時給與另外3種較保守的情境，若疫情延續至第3季，則今年經濟產值恐再降3%；若疫情於明年小規模爆發，那麼該年經濟產值恐減少5%；若今年疫情延燒時間拉長，加上明年捲土重來，那明年經濟產值恐下滑8%。

疫情衝擊無法避免

急單效應將持續發酵

由此可確認疫情對於經濟衝擊是無法避免的，但國際股市在歐美疫情失控時即大幅修正，雖近期歐美疫情持續延燒，但股市跌深後出現強勁反彈，並且對疫情利空已經逐步出現鈍化現象，雖然後續仍有經濟數據疲弱與企業獲利下修等疫情副作用將持續干擾股市，但只要疫情對股市鈍化趨勢確立，預期國際股市表現將逐步轉多，投資思惟應持續偏向多方。

不過，選股仍應以基本面為參考方向，尤其在中國陸續復工後，產能也逐步恢復正常，因此，急單效應在各產業相繼顯現，若中長線又具有成長趨勢，將成為法人關注的重要方向，預期急單效應將持續發酵，股價相對強勢格局將有望延續。

在疫情未爆發前，5G產業為市場認同今年最值得關注的主角，主要預期上半年5G基礎建設將加速完成，下半年手機滲透率將隨之大幅拉升，但疫情衝擊下，市場擔憂整體計畫完全打亂，相關族群股價也出現大幅拉回。

但由第1季的進程觀察，疫情對5G基礎建設干擾相對有限，各國仍持續積極加緊建設，惟手機上市與銷售進度確實因歐美疫情受到延宕，但若全球疫情高峰出現在第2季，下半年經濟活動將緩步回溫，並且蘋果的5G iPhone仍有望於第3季上市，預期5G手機滲透率仍可急起直追，因此，相關零組件股價因疫情壓回，後續回升力道將維持相對強勢，次產業中以光學鏡頭、PCB及PA砷化鎵產業值得持續關注。

Q2保守看待

大立光恐將逐月下滑

光學鏡頭族群以龍頭大立光（3008）為重要觀察標的，3月即受惠中國復工的急單需求，營收大幅躍升，第1季獲利超過5個股本，優於市場預期，但大立光執行長林恩平對後續看法偏向保守，主因疫情導致手機上市時間受到延宕，預期第2季業績恐逐月下滑，但在鏡頭規格已定案，並不會因疫情下修或調整，等待疫情趨緩，後續需求仍將快速回升，只是等待時間恐拉長，因此近期震盪拉回時，蘋概鏡頭股大立光與玉晶光（3406）仍可以長線角度逢低布局。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/17 No.1193】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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