生技醫療出頭天 熱點股業績翻走路有風

【作者／李冠嶔】

全球肺炎疫情嚴峻，各國大喊醫療器材短缺，這次的肺炎大挑戰，讓台灣生技產業被全球看見，回到企業經營層面，哪些相關股業績強強滾？相信是疫情之下投資人最關心的事。

肺炎疫情從春節前的中國到3月的歐美，確診人數早已衝破百萬大關，死亡人數也將近7萬人。轉眼間美國、義大利、西班牙、德國、法國的確診病例已超越中國官方數字，而美國、義大利、西班牙、英國、法國的死亡人數也超越中國，疫情十分嚴峻，尤其美國紐約州的確診就超越中國，死亡人數逐步接近。

全球醫材需求大增

美國一向是生醫大國，面臨這次肺炎大挑戰，不少生技大廠已開始全力動員疫苗與針對性藥物的研發，目前進度明確的包括老藥新用的瑞德西韋（Remdesivir），與川普一直宣稱有療效，過去用來治療瘧疾的羥氯奎寧（Hydroxychloroquine；HCQ）與奎寧（Chloroquine），或日本富士軟片子公司富士軟片富山化學（FUJIFILM Toyama Chemical）所研發的抗流感藥物法匹拉韋（Favipiravir）也在3月底開始進行臨床，希望能在6月底有結果。

Moderna與美國國家國民與傳染病研究所（NIAID）研發的mRNA病毒疫苗3月19日啟動臨床試驗，為全球最先啟動臨床試驗的疫苗之一，首席執行長Stephane Bance表示：「mRNA新冠肺炎病毒疫苗最早今年秋天就可配給醫護人員。」包括已經有最多確診治愈患者的中國，全球共同努力下，台灣並沒有缺席。

廣義的醫材在此次疫情中包括了口罩，從1月24日台灣口罩禁出口，到泰國、韓國、俄國跟進，台灣的口罩生產數量在國家隊幫忙下，從日產能180萬片，到清明節後估計日產量可達1500萬片，在行有餘力下可以捐贈國外1000萬片，達到以前花再多錢也得不到的國際能見度。

除了這些生產機器外，上游的材料在疫情未緩解前需求很大，如「熔噴技術不織布」的最大供應商敏成（4431），24小時不關機，平均每日製造5噸不織布濾材，可提供醫用口罩工廠每日產出500萬片口罩，婉拒外國口罩廠包產線。

另一家原供應醫療市場為主，包含醫療用手術衣及隔離衣的大廠南六（6504）也開始切入口罩用不織布，已幫政府到印度、歐美採購到原料，確保口罩製造原物料夠用。董事長黃清山向經濟部長保證，小廠無法供應的原料，全由南六來承擔。

耳溫槍、額溫槍、熱影像儀從SARS以後就需求降溫，這次的疫情時間拉長，歐美地區對於量測體溫需求大增，從冷門產品到炙手可熱，單價大幅翻升，預計量測體溫相關產品從晶片到下游組裝，業績將有數倍增幅。

松翰接陸廠商急單

今年第1季漲幅排名第1的熱映（3373），是亞洲首家具有熱影像儀生產能力的廠商，2月營收創歷史新高，年增超過2倍。松翰（5471）去年測溫槍MCU出貨約1000 萬顆，今年接到中國廠商急單，預估出貨上看2000萬顆，其他產品線包括多媒體IC在遠距會議、教學應用需求同步增溫。