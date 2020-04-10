快訊

海基會宣布： 20日、21日以「類包機」接滯留湖北民眾

以中國為中心？美國擬凍結WHO預算 直到譚德塞下台

急跌出大量股的魅力 網通 蘋果 生醫 龍頭有拚

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／許博傑】

在大盤急跌放量的過程中，許多個股在3月成交量明顯放大，顯示市場雖恐慌，但仍有買盤願意接手，而這些急跌放量股到底有何吸引力？有沒族群性？未來盤面主流可能落在何方？

台股史上最慘3月！在新冠肺炎持續擴散的影響下，全球股市在3月份都呈現重挫走勢，台股在外資3月大幅賣超3591億元的影響下，加權指數3月收盤大跌1584點，跌幅高達14%，成交量更因急跌而放大到2007年7月以來的單月最大量4.2兆元。

避開下殺起點出量股

在大盤急跌放量的過程中，許多的個股在3月的成交量明顯比2月放大，顯示市場雖然極度的恐慌，但仍有買盤願意在急跌的過程中接手，而這些急跌放量的個股到底有什麼樣的吸引力？有沒有族群性？未來又該如何操作？相信都是讀者最關心的議題。

若從技術面出量位置來看，出量股大致可分為3種型態，分別是下殺起點出量、跌勢中段出量以及末端出量，如果就過去統計結果及經驗來看，末端出量未來走勢最佳，次之則為跌勢中段出量，最差的則是下殺起點出量，主因在於，個股在下殺起點出量表示有大咖知道未來公司或大環境可能有問題，於是提前賣出股票等待股價下跌，而這種起點出量的個股，往往止跌訊號就在於末端還要再一次出量清洗籌碼才有機會展開跌深反彈。

而在跌勢中段出量則代表下跌一段後，開始有買盤進場逢低承接，但因跌勢止不住，反而造成進場籌碼連續性套牢，未來止跌的訊號也必須在相對低檔時見到再一次的出量下殺走勢，而這種跌勢中段出量股，因中間的量能無法快速萎縮，也將導致未來反彈的過程中賣壓重重，畢竟等待解套的籌碼仍多，就須時間來化解。

至於末端出量的個股，因為在下跌的過程中沒有明顯買盤進場，當股價在相對低檔出現大量長黑之時，也代表先前所有看好的買盤一次停損出場，在極短線籌碼一次性的清理過後，未來的反彈走勢也將最為乾淨俐落，這也是過去筆者搶反彈的最愛。

以2月到3月相對量大股來看，其實族群性仍相對明顯，其中可分為網通相關零組件、生技醫材相關原料或零組件、金控股、傳產龍頭、塑化、電子零組件、PCB、電子權值股、工業電腦、半導體&記憶體等。

量大股族群性很明顯

當中網通相關零組件因市場認為受到疫情影響相對較小，反而在3月大盤下跌的過程中受到青睞，買盤勇於進場承接甚至拉抬，可以見到如是方（6561）、金像電（2368）….等個股在短暫的拉回後反而股價還能回到前高附近甚至創新高。

是方為國內最大的雲端機房，也是中華電轉投資的子公司，由於股本僅6.9億元，中華電又持有4萬張以上，因此過去成交量就相對低迷，但因長年獲利穩定，加上市場預期疫情將使整體雲端服務市場持續成長，讓許多避險買盤在3月持續轉進，也讓股價在4月6日創下波段高點301元，以今年EPS約在8元上下來看，目前本益比已來到36倍，雖然還沒太高，但也不便宜了，短線在漲多後，研判將拉回震盪，在長期趨勢仍相對有利下，可觀察3月31日大量低點附近支撐，未來拉回不破仍可偏多操作。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/10 No.1192】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

延伸閱讀

5,900億美元的抗疫救助措施 歐盟成員國財長達成協議

大立光歷年最旺Q1 Q2逐月走淡

疫情過後台灣新機會 工研院：生醫與智慧製造

庫克將親自召開全公司線上會議 疫情中為員工打氣

相關新聞

生技醫療出頭天 熱點股業績翻走路有風

全球肺炎疫情嚴峻，各國大喊醫療器材短缺，這次的肺炎大挑戰，讓台灣生技產業被全球看見，回到企業經營層面，哪些相關股業績強強滾？相信是疫情之下投資人最關心的事。

急跌出大量股的魅力 網通 蘋果 生醫 龍頭有拚

在大盤急跌放量的過程中，許多個股在3月成交量明顯放大，顯示市場雖恐慌，但仍有買盤願意接手，而這些急跌放量股到底有何吸引力？有沒族群性？未來盤面主流可能落在何方？

塑化股機會來了嗎？ PVC PE將成族群領頭羊

隨著產油國減產有望，油價反彈可期，塑化股將有利空出盡之契機，研判在Q1財報利空後，可密切留意領先回檔之塑化股，其中又以利差有擴大跡象之PVC、PE等，有望成為族群領頭羊。

跟著國安基金做股票 25檔質優股有望乘風破浪

政府在3月19日宣布國安基金進場執行市場安定任務，讓台股指數得以止跌反彈，在疫情未退下，跟隨國安基金腳步買股票，或許會是一個不錯的選擇，但哪些股票有機會雀屏中選呢？

浩劫重生 絕地反攻大作戰 低接買什麼？

很多投資人都想問：現在股市是一路反攻不回頭？還是會再拉回打第2隻腳？到底什麼時候才是布局的好機會？本單元專家分別從國內外股市漲跌節奏、疫情與行情推演，找出強勢反攻領頭羊與適合布局時點。想要賺取大行情、大利潤，對的時機、對的標的，缺一不可！

3低1高重質股 台股現在很迷人 績優生出列

在尋找各種危機入市機會的當下，若能兼顧風險，那就算是相對完美的選股策略，本單元將從幾大面向切入，尋找台股最根本的選股方式，你會發現，到頭來最老掉牙的選股方式才是最實在可靠的。

月存1千 就能股市創業 上班族 退休族開創第二春

每月定期存錢，再找幾個好公司，創業成為他們的股東，投資組合最好包含3～5檔個股，可以分散產業景氣風險；長遠下來，時間威力加上複利效果，絕對可以累積一筆可觀的退休金。

靠業外進補 短多長空 本業是重點 不宜依賴轉投資

利用公司閒置現金投資或短線進出幫股東賺錢，不是壞事，但過度依賴業外非長久之計，只專注短線進出股票，如果沒有強大的操作能力，恐怕反使公司與投資人蒙受損失。

全境擴散 投資步步為營 現階段搶短為宜 有賺就跑

疫情持續延燒，悲觀氣氛恐將持續籠罩市場，全球政府雖積極採行降息、寬鬆貨幣政策救市，短期也看到反彈；但連黃金和美國公債都暴漲暴跌，投資人還是應該保守看待。

外資動向不明成隱憂 掌握關鍵5原則 洞燭先機

全球股市鬧股災，台股成外資提款機，今年大賣逾5000億元，投資人該如何解讀外資買賣的背後因子，若日後疫情降溫，盤勢由大跌到震盪止穩，外資回頭又會買些什麼股票？

股利超前部署 台股金雞母 長線潛力雄厚

台股前陣子的大跌，讓不少股票投資價值浮現，加上現在正值上市櫃公司陸續公布股利政策，不僅投資機構會做中長線的投資考量，穩健型的投資朋友也想趁勢買進，本文專家將帶你超前部署，告訴你現在買什麼最安心，讓你在今年股利、價差兩頭賺。

4大換股自救術 短 中長線自己的股票自己救

受武漢肺炎疫情影響，國際股市跌跌不休，就連台股也大跌2400多點，本文將針對短線、中長線以及其他實戰操作參考面向，冀望提供投資人在未來盤勢止穩後的換股4大自救方法。

熱門新聞

跟著國安基金做股票 25檔質優股有望乘風破浪

浩劫重生 絕地反攻大作戰 低接買什麼？

塑化股機會來了嗎？ PVC PE將成族群領頭羊

生技醫療出頭天 熱點股業績翻走路有風

晶電Mini LED商機即將爆發

三星退出LCD 面板大風吹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。