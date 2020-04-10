急跌出大量股的魅力 網通 蘋果 生醫 龍頭有拚

【作者／許博傑】

在大盤急跌放量的過程中，許多個股在3月成交量明顯放大，顯示市場雖恐慌，但仍有買盤願意接手，而這些急跌放量股到底有何吸引力？有沒族群性？未來盤面主流可能落在何方？

台股史上最慘3月！在新冠肺炎持續擴散的影響下，全球股市在3月份都呈現重挫走勢，台股在外資3月大幅賣超3591億元的影響下，加權指數3月收盤大跌1584點，跌幅高達14%，成交量更因急跌而放大到2007年7月以來的單月最大量4.2兆元。

避開下殺起點出量股

在大盤急跌放量的過程中，許多的個股在3月的成交量明顯比2月放大，顯示市場雖然極度的恐慌，但仍有買盤願意在急跌的過程中接手，而這些急跌放量的個股到底有什麼樣的吸引力？有沒有族群性？未來又該如何操作？相信都是讀者最關心的議題。

若從技術面出量位置來看，出量股大致可分為3種型態，分別是下殺起點出量、跌勢中段出量以及末端出量，如果就過去統計結果及經驗來看，末端出量未來走勢最佳，次之則為跌勢中段出量，最差的則是下殺起點出量，主因在於，個股在下殺起點出量表示有大咖知道未來公司或大環境可能有問題，於是提前賣出股票等待股價下跌，而這種起點出量的個股，往往止跌訊號就在於末端還要再一次出量清洗籌碼才有機會展開跌深反彈。

而在跌勢中段出量則代表下跌一段後，開始有買盤進場逢低承接，但因跌勢止不住，反而造成進場籌碼連續性套牢，未來止跌的訊號也必須在相對低檔時見到再一次的出量下殺走勢，而這種跌勢中段出量股，因中間的量能無法快速萎縮，也將導致未來反彈的過程中賣壓重重，畢竟等待解套的籌碼仍多，就須時間來化解。

至於末端出量的個股，因為在下跌的過程中沒有明顯買盤進場，當股價在相對低檔出現大量長黑之時，也代表先前所有看好的買盤一次停損出場，在極短線籌碼一次性的清理過後，未來的反彈走勢也將最為乾淨俐落，這也是過去筆者搶反彈的最愛。

以2月到3月相對量大股來看，其實族群性仍相對明顯，其中可分為網通相關零組件、生技醫材相關原料或零組件、金控股、傳產龍頭、塑化、電子零組件、PCB、電子權值股、工業電腦、半導體&記憶體等。

量大股族群性很明顯

當中網通相關零組件因市場認為受到疫情影響相對較小，反而在3月大盤下跌的過程中受到青睞，買盤勇於進場承接甚至拉抬，可以見到如是方（6561）、金像電（2368）….等個股在短暫的拉回後反而股價還能回到前高附近甚至創新高。

是方為國內最大的雲端機房，也是中華電轉投資的子公司，由於股本僅6.9億元，中華電又持有4萬張以上，因此過去成交量就相對低迷，但因長年獲利穩定，加上市場預期疫情將使整體雲端服務市場持續成長，讓許多避險買盤在3月持續轉進，也讓股價在4月6日創下波段高點301元，以今年EPS約在8元上下來看，目前本益比已來到36倍，雖然還沒太高，但也不便宜了，短線在漲多後，研判將拉回震盪，在長期趨勢仍相對有利下，可觀察3月31日大量低點附近支撐，未來拉回不破仍可偏多操作。