塑化股機會來了嗎？ PVC PE將成族群領頭羊

【作者／賴建承】

隨著產油國減產有望，油價反彈可期，塑化股將有利空出盡之契機，研判在Q1財報利空後，可密切留意領先回檔之塑化股，其中又以利差有擴大跡象之PVC、PE等，有望成為族群領頭羊。

新冠肺炎在全球大流行，勢必對於經濟帶來衝擊，尤其是歐美疫情不斷擴大，封城與鎖國措施等相繼實施，造成航空、觀光、旅遊及汽車業等嚴重蕭條，進而抑制原油需求，由於疫情尚未有趨緩跡象，加上消費信心也需長時間之恢復，故市場對全球經濟衰退的擔憂加劇。

產油國的態度最關鍵

在擔心石油需求長期遭到衝擊下，國際油價於3月份開始崩跌，加上俄羅斯與沙烏地阿拉伯惡鬥不減產，使得西德州原油價格今年以來狂跌60%以上。油價暴跌也讓全球股市雪上加霜，在擔憂塑化業的業績大幅滑弱之際，美國頁岩油商的財務結構是否無法挺過本次風暴出現破產，進而拖累金融體系惡化？故除了關注肺炎疫情何時能降溫外，油價是否止穩反彈也不容小覷，本期筆者將針對油價做剖析，同時針對國內相關塑化股的投資策略給與讀者觀察建議。

油價何時止跌回穩是首要觀察重點，然要研判油價走勢之前，我們還是必須先了解造成重挫之原因。首先在新冠肺炎尚未大幅爆發前，國際油價已自去年第4季高檔開始走跌，主要的原因在於美國產量不斷提升，OPEC與OPEC+也無法達成進一步減產協議等，使得油價承壓。

其實，2月沙國與俄羅斯就已針對減產一事意見相左，因俄國不擔心疫情對油市會造成長期的影響，加上其經濟活動並非像沙烏地阿拉伯主要靠石油，所以對減產一事興趣缺缺，故在3月初的OPEC與OPEC+之間的談判終告破裂。

由於沙國覺得不聽老大的話，因此決定衝著俄羅斯而來的大降價正式出爐，沙烏地阿拉伯宣布計畫在4月將日產量提高到1230萬桶，遠比沙國2月的日產量970萬桶高出許多，因此1月23日新冠封城後，除全球疫情加速蔓延外，同時石油國鬧翻下，才是壓倒駱駝的最後一根稻草。

然油價能否止跌回升呢？未來除觀察肺炎疫情何時獲得控制外，產油國的態度將是最大關鍵，原訂4月初的減產會議展延至4月9日，倘若沙烏地阿拉伯、俄羅斯在內的產油國同意減產，將可使得油價止跌回穩，不過美國是否加入則是未來油價反彈強弱關鍵。

20美元是本波低點

由於美國原油庫存持續攀升至4.692億桶，加上頁岩油平均生產成本為每桶45美元，即使美國不強制減產，部分廠商也會在庫存增加與虧損壓力下減產應對。此外，俄羅斯成本為每桶20美元、沙國則是10美元，以目前油價來看俄羅斯已無利可圖，且沙國財政與王室的財富來源都靠石油供應，現今之價格已無法滿足其奢侈的生活，研判達成減產協議指日可待，故筆者認為20美元將是本波之低點，一旦實現減產，油價當有反彈契機。

但油價要出現回升，仍要視疫情而定，畢竟EIA已調降今年美國原油產量9.5%（120萬桶／日），使每日產量降至1176萬桶，同時調降2020年西德州原油價格至每桶29.34美元；布蘭特原油價格至每桶33.04美元，可見中長線而言，疫情影響之需求何時回升才是關鍵。