跟著國安基金做股票 25檔質優股有望乘風破浪

【作者／呂漢威】

政府在3月19日宣布國安基金進場執行市場安定任務，讓台股指數得以止跌反彈，在疫情未退下，跟隨國安基金腳步買股票，或許會是一個不錯的選擇，但哪些股票有機會雀屏中選呢？

我們觀察過去5次與2020年3月份來比較，本次的跌幅與振幅都是最大的，仔細再去觀察過去5次的歷史背景，1997年7月與1998年2月為亞洲金融風暴前的高點；2000年1月與2000年3月為網路泡沫前的高點，而2007年7月則是為美國次貸風暴前的高點。

然而，2020年起因為全球疫情的大爆發，是否會就此終結自2008年11月以來長達11年的多頭走勢，還要看未來疫情的發展，不過，3月份國安基金的進場，確實降低疫情引發金融風暴的機會。

投資人要如何跟進國安基金的操作？考量3月份股市受到疫情持續擴散影響投資信心，各國皆採行嚴格之抗疫作為，減損了全球經濟發展動能，民眾恐慌心理升高，衝擊金融市場的穩定，因此於3月19日傍晚，國安基金決定再次進場執行市場安定任務。

根據國安基金公布的資料，前一次國安基金宣布進場時間為2015年8月25日，主要是因為中國經濟成長動能趨緩，中國央行推動人民幣貶值，引發亞洲許多依賴出口國家的幣值走貶，進而造成國際金融局勢動盪，全球股市陷入恐慌，紛紛出現重挫走勢。

經國安基金管理委員會討論，認為已有本基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」之情形，決議授權國安基金於2015年8月

26日至2016年4月12日止，進場執行安定任務。

當下的台股也在國安基金進場之後，開始出現止跌回升的跡象，市場民眾的信心也逐漸地回籠，所以，國安基金於2016年4月12日召開委員會議決議，暫停執行安定市場任務，回歸市場交易機制，並且於2016年9月21日將其所有持股全數處分完畢。

護盤期間下跌才進

根據國安基金公告的操作績效，本次處分持股淨現金收入為208.80億元，扣除買入股票總成本與相關費用之後，總計淨利為12.11億元。統計於2015年8月25日進場前，加權指數為7675點，在國安基金進場陸續買入持股，至2016年4月12日止，加權指數為8531點，期間上漲達856點，漲幅約為11.15%。

透過國安基金所公布的當日交易金額占當日大盤交易金額之比率，並且與大盤加權指數來了解國安基金進出市場的比率與台股指數變動關係，可發現國安基金進場的時間點，大多是在護盤期間股市出現下跌的時候。

更前面一次國安基金進場的日期為2011年12月21日至2012年4月20日止，進場執行安定任務，主要是因為國內股市受國際經濟情勢及歐美股市影響呈下跌走勢，與北韓領導人金正日猝逝，種種不確定因素，恐引發金融市場失序，進而影響到民眾的信心。

根據國安基金公告的操作績效，在財務效益方面，本次處分持股淨現金收入為461.08億元，扣除買入股票總成本與相關費用之後，總計淨利為37億餘元。