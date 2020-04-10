浩劫重生 絕地反攻大作戰 低接買什麼？

【作者／阮文非】

很多投資人都想問：現在股市是一路反攻不回頭？還是會再拉回打第2隻腳？到底什麼時候才是布局的好機會？本單元專家分別從國內外股市漲跌節奏、疫情與行情推演，找出強勢反攻領頭羊與適合布局時點。想要賺取大行情、大利潤，對的時機、對的標的，缺一不可！

新冠肺炎疫情重創全球經濟和金融市場，值得注意的是，在全球股市紛紛極速墜入熊市之際，投資機構的看法是一間比一間悲觀，但向來最容易被影響的散戶居然相當淡定而沒有大家預期中的恐慌性殺盤，甚至有投資界的重量級人物認為股市底部浮現而出現投資良機。先前浩劫來臨時不少人仍然擔心最壞的情況還沒結束，但現在已有人認為接下來就是浴火重生而開始超前部署。

華爾街看法比慘

專家散戶反應兩極

美股自2月中以來崩跌，到現在才1個半月時間，本屬投資界最專業的一群、即華爾街眾多大型投資銀行早已被嚇壞，紛紛調降美國第2季國內生產毛額（GDP）預估。其中，摩根士丹利在3月中已預期美國第2季GDP大跌約30%，為華爾街大型投資銀行裡看法最悲觀者，最近甚至再修正預測至衰退約38%。因此目前華爾街的分析幾乎不再是比較誰看得慘，而是要比自己原先看法更慘。

其實摩根士丹利會如此悲觀並非沒有原因，因為3月中時的美國初領失業救濟人數尚未反映疫情對就業市場的衝擊，但到了3月最後2週的初領人數接連爆大量創新高，合計將近1000萬人在3月中後丟了飯碗，目前美國有近2成的人擔心自己失業。經濟強如美國也出現這樣慘況，更不用說其他國家困境有多嚴重。

照道理說，一般投資大眾早應該被華爾街悲觀至極的氛圍給嚇跑才是，但是共同基金業巨擘—領航（Vanguard）最近的報告卻指出，其9成以上的美國客戶在美股崩跌期間沒有做任何買賣交易，即使有做調查投資組合的客戶，半數只買賣過1次，而這當中有許多人更是逆勢加碼。

共同基金是近幾年來散戶最愛的被動型投資工具，結果面對美股崩跌、華爾街的投資機構悲觀至極時，散戶卻不為所動。雖然領航的客戶不能代表所有美股散戶，但仍然有很高的代表性。

市場浩劫後重生

出現買進良機訊號

如果說美股近幾年來的漲勢，是由散戶透過被動型投資法所堆積起來的話，那麼從領航的客戶投資動向來看，這股散戶力量到現在尚未出現拋售潮，這意味著股市的基礎仍未受損。

過去幾年來，主動型基金的投資績效遭被動型基金打敗，不少主動型基金經理人看得十分眼紅，許多投資機構也一再警告這種由散戶堆起來的漲勢並不牢固，任何風吹草動即會出現恐慌性賣壓。但就領航的客戶動向來看，情況跟那些專家與機構的預期剛好相反。

投資機構在怕得要死時，散戶似乎沒在怕，難道這是趁低買進而長期持有的最佳良機？至少新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）認為底部已出現，應該買進醫藥與精品品牌等股票；有賺錢之神封號的泰珀（David Tepper）也開始買進一些科技股；全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克（Larry Fink）更看好經濟將從疫情中復甦，市場裡將有龐大的投資良機。