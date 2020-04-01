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外資動向不明成隱憂 掌握關鍵5原則 洞燭先機

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／俞伯超】

在預期受到武漢肺炎疫情及經濟面惡化雙重衝擊，美股4大指數短時間狂洩，以道瓊指數週線跌幅逾10%的情境來看，近60年只發生過5次，最近的3次都在今年，另外2次則是1987年美股崩盤（當時認定為程式交易觸動賣壓）和2008年（雷曼倒閉及次貸引爆信用危機）。

美股大跌台股難倖免

而今年3次這種歷史罕見的跌幅，也讓恐慌指數在3月16日出現暴衝，直逼2008年金融海嘯，我們可以發現市場目前環境是恐慌拋售，美股道瓊指數、標準普爾500指數、那斯達克指數以及費城半導體指數分別自高點下跌-38%、-35%、 -33%、-38%。

從過往歷史可發現，美股大跌勢必引起台股連動下跌（圖1），且外資在台股市場的賣超也與台股漲跌長期出現正相關（圖2），尤其目前外資扣除當日沖銷，占台股成交量大幅提升，因此本次台股也隨美股下挫，外資大賣，如何看其買賣的背後因子，及日後若疫情降溫，國際情勢緩和之時，盤勢由大跌到震盪止穩，外資再度買超時會想買什麼股票？這是大家在這段時間需好好靜思的問題。

外資是一個統稱，各式不同型態都有，有不同目的買賣股票的原因及個股，就外資不同屬性的操作者來看，目前全球市場有主權基金（Sovereign Wealth Fund）和退休基金（Pension Fund）、共同基金（Mutual Fund）、避險（對沖）基金（Hedge Fund）、指數型基金（ETF）、高頻交易（High Frequency Trading）、演算法交易（Algorithms Trading）等幾個主流方向。

綜合國際市場外資操作的策略方向，平常最大交集在研究機構對各主要公司的短、中、長期獲利預期及本益比、獲利率、股息殖利率調整等主要因子的評等做出持股增減等決策，不同策略屬性的機構法人外資各自運用。

而當前疫情來得凶猛，誠如本文一開始所述，市場恐慌指數急升，波動率加大觸動市場連鎖蝴蝶效應，可能是大型基金因風險因子升高，減低資本市場（股市）的部位，增持現金，但是因龐大的部位牽引到重要個股波動朝向某一方，又觸動到其他策略機構法人對其投資組合的調整變動，或是因指數劇烈變動，淨值受損，但持倉過高，為變現去反向到另一市場做新的策略交易，減低原先虧損、增加獲利，不管股票、債券、貴金屬黃金變現都投入。

5原則掌握外資方向

但又因其部位大，還會餘波盪漾一段時間，造成原先市場投資標的本來常態連動出現暫時扭曲，現今市場的複雜度與日俱增，因此，在本波大震動之際，也很難摸清不同外資策略以及最終方向，不過，掌握以下幾個簡單原則，我們至少方向明確。

（1）外資實際出現連續買超，金額及天數有連續性，大盤不破新低，而買超個股為市場主流，如電子龍頭股。

（2）外資期貨多單（也計入選擇權方向）增加，且絕對總留倉口數恢復多頭格局持倉平均水位。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/1 No.1191】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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