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台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

全境擴散 投資步步為營 現階段搶短為宜 有賺就跑

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／朱岳中】

去年12月第一例病例被確診至今，新冠肺炎肆虐全球已超過3個月，至筆者截稿時，全球高達196個國家有確診病例，全球確診人數超過48萬人，死亡人數超過2.2萬人。若以中國武漢封城當作疫情擴大的指標算起，不過兩個多月的時間，疫情快速由亞洲蔓延到歐洲，再由歐洲蔓延到美國，甚至已造成義大利、西班牙死亡人數超過中國。

而大家最擔心的美國確診人數也在暴衝中，短短幾周確診人數達到7萬人，超過1千人死亡，更導致全美國至少20個州下令封鎖，影響所及，美國一半人口行動受到限制，對美國經濟產生嚴重衝擊，連帶就是金融市場的崩跌。

就筆者粗估，截至3月24日，今年以來全球股市就跌掉20兆美元以上，其中美股就蒸發了9兆美元以上；才一個多月時間，就把川普總統上任以來所漲的給全跌光了（見圖一）。跌幅之大，已直追金融海嘯，甚至短時間內的下跌速度更已超過金融海嘯，直比1930年代的經濟大蕭條期間。

降息＋QE，美大力救市

又急又巨的跌幅，自然逼得各國趕緊救市。各國政府一出手，規模就超越金融海嘯時的救市手筆。

其中美國Fed（聯準會）光3月3日與3月16日兩次突襲式降息，共降了6碼（1.5%），一下子就把美國基本利率降至歷史最低點，金融海嘯時可是以兩年多的時間，共降了10次，才降到歷史最低點。

特別的是，在金融海嘯期間最多也僅一次降3碼（0.75%），但3月16日Fed一口氣就降了4碼（1%），這麼劇烈且不尋常的動作反而把投資人嚇壞了。2周不到的時間，美股就發生了4次熔斷（分別是3月9日、12日、16日及18日），在這之前，美股也僅在1997年亞洲金融風暴期間發生過一次熔斷而已。（註：美股熔斷機制是指當S&P 500指數盤中跌幅超過7%、13%時，會暫停交易15分鐘，若達到20%則當天交易終止。1987年美國發生「黑色星期一」暴跌後，於1988年制定相關機制並開始實施。）

見降息無效，Fed第二個手段就是QE（Quantitative easing，量化寬鬆）。說到QE，讀者大概都不陌生，從金融海嘯到歐債危機，Fed共實施過3次。2009年實施QE1時，13個月時間釋出了1.725兆美元，2010年QE2，在6個月內釋出6000億美元，2012年9月到2014年10月實施的QE3，則共約釋出1.6兆美元資金。其實打從去年10月15日，Fed就宣布再次每月購債600億美元，但Fed不承認是QE。然而這次Fed卻是史無前例地祭出無限量QE，光從3月23日起實施的第一周，每天就釋出高達1250億美元，然而過去規模最大的QE1，也不過一個月釋出1300多億美元。

這麼霹靂的手段，股市當然應聲反彈，3月24日美股就創下史上最大漲點與1993年以來最大漲幅！然而美股乃至於整個金融市場可以就此一路回升嗎？我們從實際市場表現來看這個問題。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/1 No.1191】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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