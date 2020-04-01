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靠業外進補 短多長空 本業是重點 不宜依賴轉投資

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／李冠嶔】

上市上櫃公司利用公司閒置現金投資或短線進出幫股東賺錢，不是壞事，但過度依賴業外非長久之計，只專注短線進出股票，如果沒有強大的操作能力，恐怕反使公司與投資人蒙受損失。

富旺（6219）去年營收16.23億元，超過3億元交易需公告的次數接近50次。從前三季的獲利來看，似乎收到不錯的效果，本業賺了8900萬元，業外也賺了1500萬元。

不過近期在公開資訊觀測站公告處分這1檔原油ETF，損失2630萬元，引起大家注意。本業為不動產開發、租賃及買賣的富旺，不只投資原油ETF，從2019年以來，交易超過3億元的股票、ETF。包括台積電、國巨、元大滬深300正2、強茂、聯電、可成、華通、緯穎、環球晶、聯發科、嘉聯益、國泰中國A50正2、群創、元大SP黃金正2等。

不過法人在評估公司價值時，本業才是重點，業外通常只占極小部分。有些公司或許本業已無發展空間，公司閒置現金多，利用投資或短線進出來幫股東賺錢，但這並非長久之計。

中環，業外投資積極

中環（2323），曾在2000年因為光碟片熱賣加上投資公司對自家股票的操作，股價超過200元。在庫藏股制度從2001年開始實施後，無法認列進出自家公司利益，成了受害者。

根據統計，在1999年到2000年，中環旗下的四大轉投資公司中嘉、中德、中茂、中贏賺了52億元（原始投資成本僅13億元），而1999年四大投資公司獲利32.41億元裡，31.38億元來自中環與中環的權證大信04。後來光碟片已非主流儲存媒體，過去十數年，除了買庫藏股外，投資公司也在其他股票上短進短出。

2019年至2020年3月20日發布的重大訊息裡有90個以上訊息都是與台灣或是香港的股票買賣有關。包括港股的金沙中國、台股的環球晶、國巨、華新科、大同、富邦金、康控、台灣高鐵、穩懋、麗豐-KY、華通、嘉聯益、牧德、大立光、富邦上証180單日正向兩倍、合勤控、東元、中興電、台南企業、上海商銀等股票，其中進出較多次的有台灣高鐵24次、國巨17次、大同12次、華新科8次、環球晶進出有6次、穩懋6次。

去年中環減資瘦身，股本少了61億元，前三季公司本業轉虧為盈，小賺1.12億元，不過這些頻繁進出的業外表現相當普通，僅0.11億元的獲利。至於大家期待的冷儲存市場、歸檔型光碟（Archival Disc）似乎進度落後。

威剛，營運前景樂觀

威剛（3260）是亞洲最大、全球第二大DRAM模組廠，同時也是全球第五大記憶卡公司。在固態硬碟（SSD）與美國Sandforce技術聯盟。客戶包括三星、美光、英特爾等。自有品牌有記憶體「ADATA」、電競產品「XPG」、LED照明「ADATA Lighting」、居家機器人「AROBOT」（萌咘咘、萌啵啵）。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/1 No.1191】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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