快訊

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

月存1千 就能股市創業 上班族 退休族開創第二春

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林明謙】

雖然我們大部分的人在退休後，可以從個人專戶中拿到我們的退休金，但是這部分可能還是不太夠，因此我們還是要自己動手賺！這樣子在10年、20年後，我們才會有足夠的資金來真正退休！

究竟，我們要怎麼用自己的資金，來賺未來10年、20年後的退休金呢？這其中有些重要的觀念，投資人一定要知道！

用小錢，創造被動收入

每個月只能領薪水的上班族，想要達到財務自由的方法，可以給自己一個在「股市創業」的機會，運用微小的資金，來在股市中創造一個被動式收入的事業。只要每個月從薪水裡慢慢的投入，時間久了，小錢也可以變成大錢！

每個月1000元不嫌少、1萬元不嫌多，只要能存一點錢，那怕月薪只有22k，只要有心、就有本錢在股市之中創業，因為「時間」是你最大的朋友、也是你最大的「資產」。

我們以每個月僅能存1000元的「上班小資族」為例，來看看我們要怎麼來在股市中創業、開創第二春。

若每個月只能存1000元，放在銀行裡，1年存1.2萬元，20年就是24萬元，加個利息進去不過也才25萬、26萬元而已。

從退休金複利表來看，如果將每個月的這筆1000元投入股市，以8%年報酬率來複利計算，這筆錢將會變成將近60萬元，比放在銀行，翻了一倍；若年報酬率是10%，則會變成77萬元；若是找到好股票長期投資，年報酬率是12%，則這筆錢將可能會變成100萬元，這就是我們要努力的目標。

好公司，要長期持有！

當然，你每年都會領回現金股利，這個時候不要把它花掉，反而要再將現金股利投進去，這樣子股票會愈來愈多，這個時間複利效果才會顯現。

因為一家好公司是值得我們來長期持有，專注在幾個好公司上，而且就一直從它的小股東、慢慢變成更大的小股東。

如果是你是一個20幾歲剛出社會的新鮮人，千萬不要以為自己什麼都沒有，前面已經提到「時間」就是我們最大的資產，若能以40年的時間在股市中一點一滴的創業，累積出來的資產可是相當驚人的！

繼續來看退休金複利表，如果每個月存1000元放在銀行，40年約有50幾萬元，但若拿來在股市中創業，在8%的年報酬率下，這筆錢可是會變成350幾萬元，若是10%年報酬率，則更是膨脹至將近640萬元，這不就幫自己另存一筆退休金了嗎？這居然是只要月存1000元，難度應該不會太高吧？

這是月存1000元的狀況，如果每個月存3千、5千元，甚至1萬元，那麼上面的數字可以再乘以3、5倍，甚至是10倍都有可能，上面說的640萬元可是會變成6400萬元，哇塞！這也真的算是一個小富翁了。

因此，年輕人千萬不要小看自己沒本錢，「時間」就是你最大的本錢。運用小小的創業資本找到好公司，相當於聘請最棒的專業經理人來幫你管理公司，然後每年像看著自己的小孩，慢慢的成長，這的確是一個極具想像空間的股市創業。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/1 No.1191】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

相關新聞

庫藏救市蜂擁而出 精選20檔黑馬出柙

3月以來實施庫藏股的公司家數大舉攀升，截至3月23日，3月共計有122家上市櫃公司宣布實施庫藏股，該怎麼挑選值得買進的好公司？4大條件篩選，找出20檔最具潛力黑馬。

直升機派錢救經濟？ 市場專家老實說：沒這麼樂觀

川普推出救市方案加碼再加碼！但這做法似乎沒得到市場肯定。用直升機派錢救經濟真的有用嗎？很多市場專家沒這麼樂觀，甚至認定美國經濟肯定會陷入衰退。

3低1高重質股 台股現在很迷人 績優生出列

在尋找各種危機入市機會的當下，若能兼顧風險，那就算是相對完美的選股策略，本單元將從幾大面向切入，尋找台股最根本的選股方式，你會發現，到頭來最老掉牙的選股方式才是最實在可靠的。

月存1千 就能股市創業 上班族 退休族開創第二春

每月定期存錢，再找幾個好公司，創業成為他們的股東，投資組合最好包含3～5檔個股，可以分散產業景氣風險；長遠下來，時間威力加上複利效果，絕對可以累積一筆可觀的退休金。

靠業外進補 短多長空 本業是重點 不宜依賴轉投資

利用公司閒置現金投資或短線進出幫股東賺錢，不是壞事，但過度依賴業外非長久之計，只專注短線進出股票，如果沒有強大的操作能力，恐怕反使公司與投資人蒙受損失。

全境擴散 投資步步為營 現階段搶短為宜 有賺就跑

疫情持續延燒，悲觀氣氛恐將持續籠罩市場，全球政府雖積極採行降息、寬鬆貨幣政策救市，短期也看到反彈；但連黃金和美國公債都暴漲暴跌，投資人還是應該保守看待。

外資動向不明成隱憂 掌握關鍵5原則 洞燭先機

全球股市鬧股災，台股成外資提款機，今年大賣逾5000億元，投資人該如何解讀外資買賣的背後因子，若日後疫情降溫，盤勢由大跌到震盪止穩，外資回頭又會買些什麼股票？

股利超前部署 台股金雞母 長線潛力雄厚

台股前陣子的大跌，讓不少股票投資價值浮現，加上現在正值上市櫃公司陸續公布股利政策，不僅投資機構會做中長線的投資考量，穩健型的投資朋友也想趁勢買進，本文專家將帶你超前部署，告訴你現在買什麼最安心，讓你在今年股利、價差兩頭賺。

4大換股自救術 短 中長線自己的股票自己救

受武漢肺炎疫情影響，國際股市跌跌不休，就連台股也大跌2400多點，本文將針對短線、中長線以及其他實戰操作參考面向，冀望提供投資人在未來盤勢止穩後的換股4大自救方法。

搶貨效應＋報復消費 相關概念股醞釀一波大爆發

武漢肺炎疫情重創許多產業，但也製造投資機會，除了因疫情擴散而受惠的搶貨概念股之外，在疫情期間重挫、之後將出現報復性消費的族群，更是大家值得追蹤的標的。

暴風雨後誰茁壯成長？ CCL 伺服器 風電長線

疫情持續在全球蔓延，股市也出現連環倒骨牌效應，滿手現金的投資人都想知道，當疫情風暴過後，哪些產業有機會率先崛起，當中的相關質優股也會是您長線投資布局的好選擇。

雪崩！投資商品大掃瞄 油金 債市 原物料該怎麼看？

最近包括油、金、比特幣等商品價格崩跌，外界立即以武漢肺炎疫情恐慌引發全球經濟衰退憂慮而減少需求來解讀。但真的是如此嗎？背後真正原因是什麼？找出答案才能趨吉避凶。

熱門新聞

從不參與家族事業的二姊竟然出手！中環拿下台南企業最大股權幕後

疫情嚴峻！賴清德示範防疫撇步：這樣碰和那樣吃

3低1高重質股 台股現在很迷人 績優生出列

兩檔低本益比遭誤殺的好股

疫情催化供應鏈大洗牌 蘋果缺貨潮湧現 這些台廠可望獲益

鎖定內需股：凱勝綠能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。