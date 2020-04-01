月存1千 就能股市創業 上班族 退休族開創第二春

【作者／林明謙】

雖然我們大部分的人在退休後，可以從個人專戶中拿到我們的退休金，但是這部分可能還是不太夠，因此我們還是要自己動手賺！這樣子在10年、20年後，我們才會有足夠的資金來真正退休！

究竟，我們要怎麼用自己的資金，來賺未來10年、20年後的退休金呢？這其中有些重要的觀念，投資人一定要知道！

用小錢，創造被動收入

每個月只能領薪水的上班族，想要達到財務自由的方法，可以給自己一個在「股市創業」的機會，運用微小的資金，來在股市中創造一個被動式收入的事業。只要每個月從薪水裡慢慢的投入，時間久了，小錢也可以變成大錢！

每個月1000元不嫌少、1萬元不嫌多，只要能存一點錢，那怕月薪只有22k，只要有心、就有本錢在股市之中創業，因為「時間」是你最大的朋友、也是你最大的「資產」。

我們以每個月僅能存1000元的「上班小資族」為例，來看看我們要怎麼來在股市中創業、開創第二春。

若每個月只能存1000元，放在銀行裡，1年存1.2萬元，20年就是24萬元，加個利息進去不過也才25萬、26萬元而已。

從退休金複利表來看，如果將每個月的這筆1000元投入股市，以8%年報酬率來複利計算，這筆錢將會變成將近60萬元，比放在銀行，翻了一倍；若年報酬率是10%，則會變成77萬元；若是找到好股票長期投資，年報酬率是12%，則這筆錢將可能會變成100萬元，這就是我們要努力的目標。

好公司，要長期持有！

當然，你每年都會領回現金股利，這個時候不要把它花掉，反而要再將現金股利投進去，這樣子股票會愈來愈多，這個時間複利效果才會顯現。

因為一家好公司是值得我們來長期持有，專注在幾個好公司上，而且就一直從它的小股東、慢慢變成更大的小股東。

如果是你是一個20幾歲剛出社會的新鮮人，千萬不要以為自己什麼都沒有，前面已經提到「時間」就是我們最大的資產，若能以40年的時間在股市中一點一滴的創業，累積出來的資產可是相當驚人的！

繼續來看退休金複利表，如果每個月存1000元放在銀行，40年約有50幾萬元，但若拿來在股市中創業，在8%的年報酬率下，這筆錢可是會變成350幾萬元，若是10%年報酬率，則更是膨脹至將近640萬元，這不就幫自己另存一筆退休金了嗎？這居然是只要月存1000元，難度應該不會太高吧？

這是月存1000元的狀況，如果每個月存3千、5千元，甚至1萬元，那麼上面的數字可以再乘以3、5倍，甚至是10倍都有可能，上面說的640萬元可是會變成6400萬元，哇塞！這也真的算是一個小富翁了。

因此，年輕人千萬不要小看自己沒本錢，「時間」就是你最大的本錢。運用小小的創業資本找到好公司，相當於聘請最棒的專業經理人來幫你管理公司，然後每年像看著自己的小孩，慢慢的成長，這的確是一個極具想像空間的股市創業。