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3低1高重質股 台股現在很迷人 績優生出列

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／陳威良】

台股因疫情危機而大跌至10年線，卻也可能是轉機的開始，從歷史經驗來看，在10年線附近分批承接好股，以長線眼光布局，通常會有豐厚的投資報酬。但是要如何選出好股進行投資呢？其實買股票就跟逛街購物一樣，貨比三家不吃虧，購物會比價格優惠，還會比價值與性能，買股票也該注重CP值！也就是「本益比」，在股災後篩選出本益比已修正至歷史低檔區的個股，可準備危機入市撿便宜。

投資股票回本的年數

本益比（PE）?的計算很簡單，就是股價／EPS（每股盈餘），因為股價是投資的成本，而EPS是公司的獲利能力，所以本益比就是投資1檔股票回本的年數，因此本益比愈小，通常代表該檔個股愈便宜、愈有投資價值。從算式來看，當股價下跌或EPS提升時，本益比就會變得比之前更小。所以每當發生系統性風險讓股價重挫，個股的本益比會先大幅滑落，等到確認未來獲利將開始轉好，又會出現本益比再提升（Re-rating）的行情，股價就會因此出現大波段上漲。

然而，實務上要尋找低本益比的個股投資，先試問大家一個問題：本益比20倍的台積電（2330）和12倍的台塑（1301），哪一個比較便宜？答案是：不同的產業不能直接相比。本益比的便宜或昂貴是一種相對概念，可以與同產業個股比較，一般而言，市占率高的龍頭以及獲利成長性高的公司，其本益比評價也會較高；另外也可以與該家公司過往評價水準比較，例如台積電最近一年的本益比區間為17倍～27倍，而目前是20倍，接近區間下緣水準，那麼就是符合便宜的定義。

上市未滿十年先剔除

根據上述的本益比比較觀念，我們篩選出目前股價所反映的本益比水準，已落在歷史低檔區的公司，並且剔除掛牌未滿10年的公司，以確保公司確實浮現了長線便宜的價格。在疫情重創股市後，希望能幫助投資朋友掌握這些價值股未來翻身的潛力。

葡萄王（1707）為老牌健康食品商，營運分為葡萄王母公司、直銷子公司葡眾及上海葡萄王廠共3大主體，其中營收貢獻主要來源為葡眾，占營收比重為84%。雖上海葡萄王短期受抑物流影響，但目前開工率已達6成以上，後續營收動能將強勁回彈；而疫情肆虐下，由於益生菌中之益菌可協助維持身體正常免疫功能，故益生菌產品訂單需求極旺盛；葡眾部分，因會員熱烈訂購產品，不僅2月營運目標提早達陣，且3月起將進入業績競賽期，動能再提升可期。

葡萄王歷年平均最低本益比為16.8倍，目前約19.5倍，原本在外資、投信同買之下，股價逆勢走高，不過，隨著外資轉賣調節而補跌至10年線以下，從2017年以來每當股價回檔至200元以下皆是不錯的買點，值得留意。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/4/1 No.1191】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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