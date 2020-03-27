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每100位男性就有1個會員？南韓「N號房事件」的虛與實

搶貨效應＋報復消費 相關概念股醞釀一波大爆發

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／蔡明翰】

武漢肺炎疫情於1月在中國開始爆發，原先全球都認為僅為中國的疫情，但亞洲其他國家陸續出現零星確診後，市場將疫情看法擴大為亞洲疫情，2月下旬疫情再快速傳染至歐美國家，短短3個月內疫情傳染至全球各國，建議對於疫情的觀察可借用疫情起始點的中國為指標。

中國已度過感染、封城、治癒等階段，目前也進入復工階段，經濟活動逐步恢復常態，雖然歐美疫情延燒之下，目前中國對歐美的經濟活動仍受限制，但中國境內的生產與消費漸漸回復到疫情爆發前的狀況，因此其過程有機會複製於其他歐美國家上，進而預測歐美在見到疫情高點後各層面的復甦速度與方向，藉此領先市場的資訊，對於投資將有正向的助益。

補償心理讓需求爆發

中國在去年底出現零星武漢肺炎病例，但中國官方輕忽疫情，並且宣導疫情可防可控，僅有限度的人傳人，但今年1月中起，中國確診人數便快速增加，疫情出現失控現象，因此1月23日武漢正式封城，2月初疫情出現單日新增確診人數的高峰，之後疫情逐步趨緩，因此約在疫情高點之後的1個月後，市場消費需求便快速回升，甚至出現報復性消費，這主要和補償心理有關，因為在封城行為受限制時憋壞了，各種消費需求都被壓抑了，一旦開始恢復正常生活，需求就爆發，出現過度補償的行為。

在經濟活動恢復之際，不僅止於消費需求大幅增加，包括供給面也同步出現變化，封城之際店家呈現休息狀態，但基本支出仍未停止，因此店家在封城期間遭受到重大損失，需求緩步回升之時，店家也出現爆發性的賺錢渴望，包括延長營業時間與推出促銷活動。

在供需同步大增之下，出現市場的瘋狂消費現象，尤其在疫情期間影響較大者，反向受惠更為顯著，觀光餐飲產業皆出現此現象，包括線上旅行社龍頭─攜程，銷售上海五星級酒店套餐3000份，原本以為1天才能賣完，沒想到竟在30分鐘內就搶光，攜程看準了需求的快速回復，宣布啟動「旅遊復興V計畫」，聯合百餘觀光景點、萬家品牌共同投入10億元人民幣的復甦基金，促進旅遊消費，振興疫後旅遊經濟，活動開始2週，酒店預售銷量即增長2000%。

另外，上海也出現瘋狂喝珍奶的現象，根據外賣平台「餓了麼」的數據顯示，從2月10日開始的復工第1週，上海人在「餓了麼」消費了16萬單奶茶，復工第4週暴增至33萬單，同步由微信發布的數據來看，茶飲下單筆數增長744%，飲料訂單中還出現了「升杯加料」的趨勢，從過去的中杯升級為大杯，而且還要加珍珠，甜度也從3分甜變成5分甜，其中30%的商家外賣單量已超過疫情爆發之前的水準，都是壓抑太久帶來的宣洩。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/27 No.1190】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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