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4大換股自救術 短 中長線自己的股票自己救

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／許博傑】

國際股市跌跌不休！武漢肺炎疫情尚未到頂，美股今年頻創紀錄，3月起至今已經出現4次以上的熔斷走勢，甚至道瓊電子盤動輒跌停，從美股短期大幅波動的態勢來看，代表市場持續擔憂疫情對後續經濟的衝擊，台股3月在美股大跌的影響下，指數月線大跌2402點、跌幅高達21.2%；外資3月累計到3月23日也賣超台股3503億元。

長線多頭瞬間轉空

可以說，在外資強大的賣壓下，台股短線的宿命就是大跌，而當指數短線跌幅已經高達2成後，原先台股的長線多頭走勢瞬間轉空，如果就過去的定理來看，股票跌深就是利多，尤其這一波的急殺已讓許多優質的成長股回到相對合理的本益比及價位，只是對於投資人來說，手上許多個股都已嚴重套牢，造成「腳麻」跑不動的狀況，或許當未來疫情降溫後這些個股會有所反彈，但是在反彈幅度不可能都強勢下，未來還是需要強而有力的短線及長線自救解套方法，因此，本篇專題將以4大換股自救術為主軸，從短、中長線以及其他面向，來提供投資人未來盤勢止穩後的換股自救方法。

中長線自救術：同產業轉進龍頭股

從近期的波段跌勢來看，大盤在初期3月6日～3月13日仍有部分產業龍頭股相對抗跌，尤其3月13日在萬點以下拉出高達400多點的下影線，從當天收盤來看，其實許多個股已經初步具備止跌反彈要件，但當3月15日聯準會無預警宣布擴大QE後，盤勢就連續4天向下重挫1500點，也連帶讓許多個股幾乎出現3根～4根的跌停走勢，不過隨著指數來到8800點～8500點區間時，就明顯可以發現許多龍頭的大型股或產業龍頭股開始有逢低承接買盤進駐，甚至當大盤在3月20日大漲6.3%時，這些龍頭股早盤就一馬當先的攻上漲停。

以過去及近期大跌後的軌跡來看，在行情啟動波段跌勢的初期，都會有不分好壞一起跌的現象，但是到了末段跌勢時，強勢股也是會有明顯補跌走勢，反而龍頭股開始見到低檔多頭抵抗的現象，而等到行情回穩後，個股基本面的優勢就會開始顯現，不管是國安或政府基金，甚至壽險、投信等，都會優先從這些龍頭股來買進，所以假設投資人手中的持股是同族群中的2線股，那麼在經過波段大跌後，如果整個族群已經開始醞釀跌深反彈的契機，這時就該檢視同族群中的龍頭或前3名的股票是否已領先出現反彈訊號，這些醞釀反彈訊號可從3個面向來做觀察，包括籌碼面是否有外資、投信轉買、融資是否大減；技術面是否出現低檔中長紅或是完成底部型態，或是相對低檔爆出大量。

基本面是否有營運持續成長的現象，只要上述的訊號吻合的條件愈多，就可果決的將手中持股賣出，轉進同一族群的績優生，畢竟跌時重質，只要手中股票是有本質的，那麼未來的反彈就有機會藉由法人的力量達到事半功倍的效果。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/27 No.1190】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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