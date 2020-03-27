直升機派錢救經濟？ 市場專家老實說：沒這麼樂觀

【作者／阮文非】

美國的武漢肺炎疫情大爆發，許多州政府都祭出封鎖與隔離手段來對抗疫情，重要的消費活動肯定受打擊而波及美國經濟。從川普推出一再加碼至接近2兆美元的振興方案，到聯準會（Fed）要無限量化寬鬆（QE），兩者連手直升機派錢救經濟的做法似乎沒得到市場肯定。債券天王岡拉克等專家就認定美國經濟肯定會陷入衰退，從經濟合作暨發展組織（OECD）到國際貨幣基金（IMF）甚至認定疫情導致全球經濟衰退情況會較2008年金融海嘯來得更嚴重。

「直升機派錢」是由已故美國經濟學家佛利民（Milton Friedman）提出的增加貨幣供應的貨幣政策框架，用來提振經濟和對抗通縮，不是真的在直升機上丟錢去刺激景氣；金融海嘯時柏南克（Ben Bernanke）就曾實施QE成功挽救美國經濟而贏得「直升機班」（Helicopter Ben）名號。

川普與Fed連手派錢

美國經過逾10年的低利率與寬鬆環境，讓金融市場的槓桿化增加又快又急，市場本來早該去槓桿化，但碰到武漢肺炎疫情，讓原本慢慢進行的去槓桿化，立即變成恐慌性拋售而引發整體金融市場大災難。川普與Fed主席鮑爾當然知道現在要救市就必須較柏南克時代下更重的藥。

川普的振興方案，其中最受關注的是「國民現金救急收入」，向每個成年公民派發1000美元、未成年者500美元，財長穆努欽指出，以一般1家4口的家庭來看，就能得到3000美元。只要國會通過該方案，政府3週內就會派錢，若6週後政府仍維持緊急狀態，就會再派出同樣數額的救急收入。方案其他部分還包括500億美元航空業紓困金、3500億美元中小企業救急貸款和5000億美元「財政部自由裁量」紓困金。

民主黨3月22日在參院擋下該方案的主因在於自由裁量紓困金這部分，認為共和黨極可能在大選年以此出手相救挺自己的企業來固樁，而並非真的用來救市。

但外界認為在共同救市與防疫的氛圍下，尤其是直接向民眾派錢，民主黨在選舉考量下應該不會讓該案卡關太久，協商過後還是會讓該案通過。與此同時，Fed在3月23日宣布無限量寬，將無上限買入美國公債和資產抵押證券（MBA），並擬定計畫去保證資金能夠流入企業、個人、各州和市等地方政府手中。甚至首次宣布會購買公司債，預告將成立3000億美元的「商界市場企業借貸計畫」（MSBLP）來給大、中、小型企業提供資金。

這些救市手法較金融海嘯時更全面與更細緻，若全都落實執行，基本上從企業到民間全都受惠，最終目標就是不讓美國經濟陷入衰退。

用鈔票救股票保選票

對爭取連任的川普來說，再沒有其他比「用鈔票來救股票、保選票」來得更重要的事。但為何如此規模的救市措施仍無法令美股完全止血？其實若沒有武漢肺炎這隻黑天鵝，美國乃至全球經濟今年會明顯較去年好，尤其美國基本面相較其他國家來得強健。但局面已淪落至此，正告訴我們現在要救市、救經濟根本不是靠錢，成功打敗疫情來恢復市場與民眾信心才是關鍵！