庫藏救市蜂擁而出 精選20檔黑馬出柙

【作者／賴建承】

受到武漢肺炎疫情影響，全球股市一片哀嚎，台股也一度失守10年線與9000點大關，本波最低修正至8523點，所幸央行降息1碼，重貼現率成為1.125%，同時金管會宣布平盤以下禁止放空，鼓勵上市櫃公司參與業績發表會與實施庫藏股，加上國安基金宣布進場護盤，使得台股得以出現止穩反彈。

由於過去6次國安基金進場確實有助台股反彈，不過之後均仍有低點，因此，慎選質優公司才是勝率提升之關鍵。今年1月、2月實施庫藏股公司並不多，但隨著歐美疫情擴大，全球金融市場遭遇龐大之系統性風險，使得3月以來實施庫藏股公司大舉攀升，截至3月23日，3月共計有122家上市櫃公司宣布實施庫藏股，筆者認為這些宣布自救的公司將是近期多方觀察之重點。

挑選庫藏股4大條件

然而，並非所有實施庫藏股之公司都值得留意，筆者認為挑選庫藏股要有4個條件：首先，要挑有獲利的公司，最後獲利是成長的，如此，股價的長期趨勢才是偏多頭，否則只能以短線反彈視之。再來，就是公司的誠信，有些公司公告要買進庫藏股，結果1個月後，證交所公告執行進度很低，甚至1張都沒買的，這種口水護盤公司宜避開。第三，公司實施庫藏股是用市價買進股票，若每股買進的價格高於每股淨值，對股東權益會有損傷，所以最好的情況是公司用低於淨值的價格買進再註銷股票，不過業績好的公司股價低於淨值的機會小，所以建議挑「股價淨值比低」者為布局重點。

最後，公司一定會宣布買回價格區間，若以買回最高價與目前股價相比還有3成以上空間，是可關注焦點。此外，必須盯著公司公告之執行率，若快執行完畢就不可再盲目追搶。筆者根據上述條件，並考量流動性，共選出了20檔個股供讀者參考。

台泥（1101）去年受惠中國錯峰生產、供給側改革等政策，使得中國水泥價格得以上漲，第4季稅後獲利65.5億元，EPS1.19元，全年EPS4.43元。公司將配發0.5元股票股利、2.5元現金股利，現金股利殖利率高達6.9%，將執行庫藏股，預計買回8000張，買回區間價格為25.9元～61.95元，買回股份將會轉讓予員工。今年以來受疫情干擾，台泥業績受到衝擊，不過隨著3月復工率提升、水泥價格回穩，預估第2季後將回到成長軌道，配合中國基建工程拉抬景氣，營運可望逐季成長。投信近期逢低布局，5日線不破可分批承接，短線壓力落在年線。

國內運動器材大廠喬山（1736），2019年營收253.72億元、年增16.6%，受惠產品組合優化與成本降低，毛利率達49.5%，EPS4.26元，較2018年的1.29元成長2.3倍。由於股價重挫，公司宣布實施庫藏股，預計買回2000張，價格介於40元～80元。在武漢肺炎疫情影響下，全球需求轉弱，不過也因為疫情將使得社會更注重健康，一旦疫情緩和，健身產業將回到成長軌道，只要庫藏股買回價格低點40元不破，可搶跌深反彈之契機。