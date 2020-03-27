股利超前部署 台股金雞母 長線潛力雄厚

【作者／呂漢威】

過去20年來，台股歷經多次的循環與修正，每次的下跌段都有投資人進場撿便宜，如從長線角度來看，現在有哪些股票值得買進？本文專家將利用過去20年的資料來為您篩選長抱好股。

內文：過去20年來，台股歷經多次的循環與修正，每次的下跌段也都是讓市場的投資人感到措手不及，但也有投資人開始利用大跌進場撿便宜，現在哪些股票有便宜可撿？此時我們可先利用過去20年的資料來做篩選。

過去20年

177家企業年年配息

首先，我們找出過去20年來每年都能夠配發股利的企業，透過資料庫的篩選，一共選出177家過去20年來都能夠配發股利的企業。首先強調，這裡配發股利的計算是將現金股利與股票股利一起加總計算，因為，我們主要目的是要找過去20年來，每年都可以配發股利的企業，並觀察這177家企業有什麼異同之處。

會設定這樣的條件主要是因為，台股過去20年經歷過網路泡沫、美國次貸風暴等危機，且在危機發生當下，股市跌幅都非常的大，但這177家企業不畏懼股票市場的風雨，每年都能夠配發股利。

就投資角度來說，買入這些股票，投資人每年都有股利可以領，倘若平均每年領的股利除以投入本金的殖利率能夠達到5%以上，20年下來所累計的股利，就可以超過投入的本金，所以才會有人說，在股票市場比的不是一時，比的應該是一世，就是要看誰的氣夠長，誰能夠抱得最久，誰就有機會成為贏家。

雖說股票市場，比的是氣長，看誰能夠抱得久，但也不是隨便一檔股票都可以抱，有的股票抱著抱著就下市了，投資人反而是血本無歸。

因此，我們總結過去20年都能夠配發股利的177家企業來看，有下列3個共同性：（1）企業經營時間夠長。（2）具有產業領導地位。（3）營收穩定、營運穩健。

透過這些企業的共同性，我們可以了解如果要常抱一家企業的股票，最好是有一定經營時間的企業，這樣才能看出這些企業是否能夠承受景氣循環的洗禮，依然能夠屹立不搖。這些企業通常多是具有產業的領導地位，同時能夠長期保有穩定的營收與穩健的營運，這點非常重要，因為，企業能否每年配發股利給股東，重點還是要企業能夠有獲利，而且是不管景氣的好壞，企業都能夠有獲利，這才是最重要的。

用配發穩定度篩選

標準差愈小穩定度高

統計過去20年來，年年都能夠配發股利的177家企業，累計領回股利最多的是大立光（3008），每股累計領回468.88元，而累計領回股利最少的是信大（1109），每股累計領回8.36元。但因為每檔股票的股價不同，所以如果只是單純看累計領回股利，有時會有失偏頗。