快訊

每100位男性就有1個會員？南韓「N號房事件」的虛與實

股利超前部署 台股金雞母 長線潛力雄厚

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／呂漢威】

過去20年來，台股歷經多次的循環與修正，每次的下跌段都有投資人進場撿便宜，如從長線角度來看，現在有哪些股票值得買進？本文專家將利用過去20年的資料來為您篩選長抱好股。

內文：過去20年來，台股歷經多次的循環與修正，每次的下跌段也都是讓市場的投資人感到措手不及，但也有投資人開始利用大跌進場撿便宜，現在哪些股票有便宜可撿？此時我們可先利用過去20年的資料來做篩選。

過去20年

177家企業年年配息

首先，我們找出過去20年來每年都能夠配發股利的企業，透過資料庫的篩選，一共選出177家過去20年來都能夠配發股利的企業。首先強調，這裡配發股利的計算是將現金股利與股票股利一起加總計算，因為，我們主要目的是要找過去20年來，每年都可以配發股利的企業，並觀察這177家企業有什麼異同之處。

會設定這樣的條件主要是因為，台股過去20年經歷過網路泡沫、美國次貸風暴等危機，且在危機發生當下，股市跌幅都非常的大，但這177家企業不畏懼股票市場的風雨，每年都能夠配發股利。

就投資角度來說，買入這些股票，投資人每年都有股利可以領，倘若平均每年領的股利除以投入本金的殖利率能夠達到5%以上，20年下來所累計的股利，就可以超過投入的本金，所以才會有人說，在股票市場比的不是一時，比的應該是一世，就是要看誰的氣夠長，誰能夠抱得最久，誰就有機會成為贏家。

雖說股票市場，比的是氣長，看誰能夠抱得久，但也不是隨便一檔股票都可以抱，有的股票抱著抱著就下市了，投資人反而是血本無歸。

因此，我們總結過去20年都能夠配發股利的177家企業來看，有下列3個共同性：（1）企業經營時間夠長。（2）具有產業領導地位。（3）營收穩定、營運穩健。

透過這些企業的共同性，我們可以了解如果要常抱一家企業的股票，最好是有一定經營時間的企業，這樣才能看出這些企業是否能夠承受景氣循環的洗禮，依然能夠屹立不搖。這些企業通常多是具有產業的領導地位，同時能夠長期保有穩定的營收與穩健的營運，這點非常重要，因為，企業能否每年配發股利給股東，重點還是要企業能夠有獲利，而且是不管景氣的好壞，企業都能夠有獲利，這才是最重要的。

用配發穩定度篩選

標準差愈小穩定度高

統計過去20年來，年年都能夠配發股利的177家企業，累計領回股利最多的是大立光（3008），每股累計領回468.88元，而累計領回股利最少的是信大（1109），每股累計領回8.36元。但因為每檔股票的股價不同，所以如果只是單純看累計領回股利，有時會有失偏頗。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/27 No.1190】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

相關新聞

庫藏救市蜂擁而出 精選20檔黑馬出柙

3月以來實施庫藏股的公司家數大舉攀升，截至3月23日，3月共計有122家上市櫃公司宣布實施庫藏股，該怎麼挑選值得買進的好公司？4大條件篩選，找出20檔最具潛力黑馬。

直升機派錢救經濟？ 市場專家老實說：沒這麼樂觀

川普推出救市方案加碼再加碼！但這做法似乎沒得到市場肯定。用直升機派錢救經濟真的有用嗎？很多市場專家沒這麼樂觀，甚至認定美國經濟肯定會陷入衰退。

股利超前部署 台股金雞母 長線潛力雄厚

台股前陣子的大跌，讓不少股票投資價值浮現，加上現在正值上市櫃公司陸續公布股利政策，不僅投資機構會做中長線的投資考量，穩健型的投資朋友也想趁勢買進，本文專家將帶你超前部署，告訴你現在買什麼最安心，讓你在今年股利、價差兩頭賺。

4大換股自救術 短 中長線自己的股票自己救

受武漢肺炎疫情影響，國際股市跌跌不休，就連台股也大跌2400多點，本文將針對短線、中長線以及其他實戰操作參考面向，冀望提供投資人在未來盤勢止穩後的換股4大自救方法。

搶貨效應＋報復消費 相關概念股醞釀一波大爆發

武漢肺炎疫情重創許多產業，但也製造投資機會，除了因疫情擴散而受惠的搶貨概念股之外，在疫情期間重挫、之後將出現報復性消費的族群，更是大家值得追蹤的標的。

暴風雨後誰茁壯成長？ CCL 伺服器 風電長線

疫情持續在全球蔓延，股市也出現連環倒骨牌效應，滿手現金的投資人都想知道，當疫情風暴過後，哪些產業有機會率先崛起，當中的相關質優股也會是您長線投資布局的好選擇。

雪崩！投資商品大掃瞄 油金 債市 原物料該怎麼看？

最近包括油、金、比特幣等商品價格崩跌，外界立即以武漢肺炎疫情恐慌引發全球經濟衰退憂慮而減少需求來解讀。但真的是如此嗎？背後真正原因是什麼？找出答案才能趨吉避凶。

技術面探強勢股 止跌！重挫下的機會與風險

台股不論好股、壞股近日通通跌成一團，在這樣短線急跌過程中，您該如何從技術面觀察哪些現象來確認大盤低點出現？此外，大跌前的強勢股短期有跌深或超跌的狀況出現了嗎？能接嗎？

中國市場率先回神！ 中概內需 5G基建族群當先鋒

當國際間陷入疫情麻煩之際，中國地區疫情陸續降溫，只要後續不出現意外，研判中國經濟活動可望逐步恢復，倘若復工情況陸續改善，則中國內需與5G等基建股將可率先脫穎而出。

千萬別錯過！11年1次的投資機會 長線布局機會來了

這次全球的崩跌，讓有意入市的人都想問，長期投資的機會來了嗎？既然全球步入熊市已是事實，對投資人來說，現階段可以挑選質優潛力股做長期布局的準備，其實就連巴菲特日前也表示，長期來看，只有股票表現為佳，既然如此，若您懂得挑選高殖利率股做布局，應當會有不錯的報酬率。

高殖利率題材護航 20檔潛力黑馬伺機發動

當市場恐慌情緒逐漸平息，資金就會開始尋找有利的出口，而高殖利率股勢必會成為市場追逐焦點，截至3月6日，在200多家已公布股利政策上市櫃公司中，哪些值得您持續追蹤關注？

防疫概念股續輪動 防護 醫療 宅經濟在浪頭上

新冠肺炎迄今已持續近3個月，相關個股也已先行漲過一波，操作上不建議追高，焦點也從過去的防護股，往更為深入的治療、研發相關生技股，而宅經濟更可能成為少出門的常態。

熱門新聞

庫藏救市蜂擁而出 精選20檔黑馬出柙

直升機派錢救經濟？ 市場專家老實說：沒這麼樂觀

股利超前部署 台股金雞母 長線潛力雄厚

4大換股自救術 短 中長線自己的股票自己救

搶貨效應＋報復消費 相關概念股醞釀一波大爆發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。