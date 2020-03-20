中國市場率先回神！ 中概內需 5G基建族群當先鋒

【作者／賴建承】

受到武漢肺炎疫情衝擊，全球金融市場正處於大動盪階段，由於除了日、韓疫情擴大外，歐洲、中東與美洲更是於3月以來持續惡化，尤其義大利死亡人數大舉攀高，截至3月16日死亡人數高達2158例，為中國以外最嚴重國家，而累計全球各國目前共181200人確診，其中，中國有80860人；全球累計死亡7115例，中國占3213例，由上述資料可知，全球確診與死亡人數已在全球各地蔓延。

由於疫情嚴峻，已有多個國家宣布鎖國，甚至菲律賓還停止股、債市交易，而主要央行也同步進行撒錢，Fed再度臨時宣布降息4碼，聯邦利率降到0%～0.25%，但是恐慌程度卻因此加大，美股甚至出現熔斷交易，道瓊指數於3月16日大跌近3000點，VIX（恐慌指數）來到83.56，逼近2008年金融海嘯時的89.53。

中國加速發展新基建

然而，當歐美與日、韓等國陷入疫情麻煩之際，中國新增確診與死亡人數卻陸續降溫，湖北部分城市也開始結束封城，只要後續不出現境外輸入之疫情，研判中國經濟活動可望逐步恢復，配合中國人行降準效應，陸股並沒有跌破疫情爆發後低點2685點（2月4日），倘若能打出雙底且復工情況陸續改善，則中國內需與5G等基礎建設股將可率先脫穎而出，本文將針對中概內需股與中國5G建設相關股進行深入剖析。

雖然疫情阻礙了經濟發展，不過以5G為代表的「新基建」則受到中國政府前所未有的重視。在過去1個月內4次會議提及「新基建」，其中2次明確提及加快5G發展，分別是2月21日的中央政治局會議、3月4日的中央政治局常務委員會會議，顯示政府之重視程度。

根據中國信通院最新預測，中國將在2020年實現全國累積開通5G基站55萬座，到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2兆元人民幣。在此背景下，中國電信、中國移動、中國聯通等陸續向外界披露5G建設的最新目標和計畫；中國移動近期啟動5G的2期標案測試採購，目標2020年的年底5G基地台達30萬座；中國聯通宣布與中國電信將加快5G建設，預估雙方今年上半年合建達到10萬座5G基地台，第3季底則達25萬座，總計中國今年5G基地台需求約60萬～80萬座，而全球需求約100萬～120萬座。由於中國疫情逐步控制，研判5G主要建置期將落在第2季、第3季，這對相關供應鏈業績將有所助益。

光環（3234）受到疫情影響，預期第1季為全年最淡，3月以後營收可望持續向上，10G產品持續拉貨，25G光收發模組打入華為5G基地台供應鏈，預計第2季開始出貨，鄰近感測器（P-sensor）受惠客戶端成長及轉單效應，研判2020年可望轉虧為盈；受到系統性風險的影響，股價一度於3月16日破底，不過已完成abc波修正走勢，只要不再破底，股價有機會築底反彈。