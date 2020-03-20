技術面探強勢股 止跌！重挫下的機會與風險

【作者／許博傑】

台股不論好股、壞股近日通通跌成一團，在這樣短線急跌過程中，您該如何從技術面觀察哪些現象來確認大盤低點出現？此外，大跌前的強勢股短期有跌深或超跌的狀況出現了嗎？能接嗎？

恐慌性賣壓蔓延，全球股市殺不停！雖然美股道瓊指數在3月13日收盤暴漲1985點創下單日最大漲幅紀錄，但市場信心並沒因此恢復。美國聯準會在3月15日下午5點意外宣布將聯邦基金利率調降4碼至0%～0.25%，並且正式啟動高達7000億美元的量化寬鬆（QE）計畫，以因應美國經濟受到武漢肺炎疫情的影響，這也是聯準會有史以來首度連續2次在2次利率會議之間採取大規模降息行動。

Fed出手市場不買帳

但消息一出，市場的反應就如同3日3日聯準會緊急降息2碼一樣，亞股早盤再度全倒，跌幅均逾2%以上，甚至澳洲股市大跌9.7%，而美股電子盤也再度跌到熔斷的5%，晚上收盤後，道瓊指數更是大跌了2997點、跌幅逾12%，再度創下歷史紀錄。

照理說，聯準會降息與QE的動作完全精準命中了市場心理，並且也針對流動性來對症下藥，但為何股市連續兩次不買帳大跌，主要原因就在於市場信心。

由於國際的疫情高峰尚未來到，義大利確診人數持續飆升，甚至西班牙宣布在3月16日封國，葡萄牙、法國等歐洲國家也都岌岌可危，至於美國雖然有500億美元的防疫基金，政府也願意讓公民免費檢測，但在國際疫情蔓延，再加上對於未來經濟衰退的恐懼下，導致全球股市持續的崩盤。

台股在3月6日到3月16日短短的7個交易日狂洩了1797點，所有的技術面支撐無效，盤面也出現不論好股、壞股通通跌成一團的狀況，在這樣恐慌持續的狀態下，市場短期只想先變現，然在未來在全球恐慌過後，許多過去好股票的價格也會相對便宜，長期投資的機會開始浮現。

不過，在這樣短線急跌過程中，投資人該如何從技術面觀察哪些現象來確認低點即將出現？有哪些底部型態在未來可以參考？相信這些都是目前最重要的課題，此外，這次大跌前的強勢股有哪些？短期有跌深或超跌的狀況出現了嗎？這些強勢股的產業趨勢有變嗎？未來該如何因應、操作都將是本篇的主題。

觀察指數與年線走勢

先以2000年以來大盤嚴重大跌後，指數與年線的走勢來做觀察，2008年7月16日大盤在急跌一段後，指數低點來到6708點，當時的年線位在8571點，指數與年線差距高達1863點、負乖離為21.7%，隨後台股就開始橫向震盪出現小反彈的走勢；2019年1月14日大盤也是從高點向下急跌，當低點來到9313點時，年線位在10596點，指數與年線差距高達1277點、負乖離為12.1%，隨後也有波段觸底現象；2015年低點來到7203點，年線位在9211點，指數與年線差距高達2008點、負乖離為21.8%，隨後也是展開波段反彈。

當然，從這幾次大盤的跌勢及與年線的負乖離、差距來看，大約都是要有2000年左右且達到20%的負乖離，波段才會觸底，而2次最大級數的走勢則是在2000年的低點4555點，當時指數與年線差距高達3129點、負乖離高達40.7。2008年11月21日指數來到3955點，當時指數與年線的差距高達3466點、負乖離則達到46.7%，也是歷次之最。