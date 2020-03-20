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雪崩！投資商品大掃瞄 油金 債市 原物料該怎麼看？

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

最近商品價格崩跌，外界立即以武漢肺炎疫情恐慌引發全球經濟衰退憂慮而減少需求來解讀。但真的如此？油價暴跌並非單因需求問題，而是以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC）過去2年減產失敗的結果。若真的如此恐懼，為何避險資產的黃金價格、乃至比特幣仍然大跌？

全球主要國家央行爭相降息和寬鬆貨幣為市場挹注充足流動性，連美國也急降息至接近零利率，並啟動7000億美元買債的量寬措施，英國、加拿大、日本、歐洲和瑞士5大央行連手降低美元「交換額度」（Swap Line）的貸款利率和延長貸款期限等措施，來應付美元需求大增。無奈市場極度恐慌，銀行緊縮銀根因應變局，現金為王的結果是以美元計價商品價格持續崩跌。

油價崩跌因供應過剩

專家認為目前評估疫情對經濟影響仍言之尚早，但疫情對金融市場衝擊是即時反映，自2月19日美股創新高後崩跌到現在才約1個月，全球股市墜入熊市，商品市場崩跌，油價期間腰斬至每桶約30美元，全球能源需求就算縮減也不可能一下子減半。因此把油價崩跌解釋為需求可能減少是不能全面了解真相的。根本問題是疫情這突發事件是一面照妖鏡，把撐得高高的金融資產價格一下子給看穿。之前布蘭特油價能來到近70美元，一切都是靠減產來支撐！

OPEC與之前合作減產救油價的俄羅斯3月初未達成進一步減產協議，沙國立即祭出「價格戰」，大降4月油價要以戰迫和讓俄國屈服，結果國際油價3月8日一度暴跌3成。俄國不願減產的原因其實很合理，就是過去2年減產結果，不但未能打倒美國頁岩油商，還讓美國成為全球最大石油生產國，市場占有率都被美國油商搶走。再減產，不但救不了油價，連自己的市場都保不住。

俄國已嗆聲能忍受油價在25美元～30美元長達6年～10年之久。為何油價在25美元～30美元區間沒在怕？因為目前中東和俄國的生產成本在10美元～20美元之間，尤其沙國成本甚至低至才10美元出頭。俄國嗆聲的區間根本還有很大利潤空間，沙國撐不住不是開採成本高，而是撐不住其向來闊手闊腳的豪邁財政支出！

因此油市已到了產油國之間的市占率攻防戰，而不是價格保衛戰。只要認清這一點，當疫情因素消散後，低油價將讓全球經濟進入一個繁榮階段，尤其對中國等能源進口國最有利。向來愛放空的台灣投資人，應該要了解目前油價再大跌空間已經有限，已經腰斬過的油價，想要再腰斬，必定要有比沙國價格戰更重大利空。也許大家認為歐美疫情可能會更嚴重，但只要看看武漢肺炎源頭的中國到現在還撐在那裡死不掉，就別預期歐美情況會比中國更慘！目前疫情衝擊是心理層面多於實際影響。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/20 No.1189】想了解更多，詳洽02-27660800 非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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