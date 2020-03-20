暴風雨後誰茁壯成長？ CCL 伺服器 風電長線

【作者／陳威良】

武漢肺炎疫情持續在全球各國蔓延，而股市也出現連環倒的骨牌效應，究竟這次疫情何時能獲得控制？究竟股市的低點將落在哪裡？其實沒有專家能給出明確答案，但供需消長的循環以及企業財測先下修再上調的輪轉總是不會改變。

5G相關重中之重

無論疫情再怎麼糟糕，也不會讓剛性需求消失，頂多只是遞延，就像2003年SARS爆發當年，市場正好有大約130款功能性手機問世，剛開始銷售奇慘無比，但到了下半年卻突然大爆發，而整體台股上市櫃公司的下半年獲利足足較上半年成長4成。

如果對產業前瞻趨勢預測，那麼在疫情風暴過後仍能強力茁壯的必然是環繞5G相關。事實上，這次中國經濟因為前後受到貿易戰與肺炎雙重打擊，將面臨年度GDP保4%的挑戰；因此，為了振興經濟，根據中央政治局的指示，中國將加快5G網路和數據中心等新基礎設施的建設腳步。法人樂觀上調中國5G基地台的2020年、2021年建置量分別為60萬座（YoY成長361.5%）及110萬座（YoY成長83.3%）。

基地台天線將為高頻CCL（銅箔基板）帶來價、量的雙重新增成長動能，而後端核心網路設備的升級，亦為高速CCL產業帶來相當高的潛在成長動能，推估今年中國5G基地台的CCL產值將達4.2億美元，相當於年成長413%。

國內銅箔基板廠公告2月營收小幅下滑，3月起隨下游復工持續改善，訂單能見度延續至第2季。此外，3月迄今國際銅價落於5450美元～5700美元／噸，整體第1季國際銅均價較前一季下滑，可舒緩成本壓力。

自疫情爆發以來，中國當地業者如生益科技（600183）的股價持續大漲創高，漲幅甚至接近1倍，我們回頭看台灣業者如聯茂（6213）、台燿（6274）等更具有技術優勢，將來有進一步擴大市占率的空間，本波股價隨盤勢拉回後值得密切留意。

尤其聯茂為中國兩大電信設備商CCL主要供應者，目前訂單接近滿載，且高階材料出貨占比再攀升，市場估計今年可賺進1個股本，投信持股並未大幅鬆動，於年線附近具有投資價值。

5G傳輸高頻高速的特性，消耗比4G更多的電能並產生更大的熱能，帶動散熱需求層級提升，除了BBU的平均價格看漲20%以上之外，另衍生出全新的AAU散熱需求。富邦證券推估今年中國基地台AAU散熱產值可達4.7億美元，YoY成長341%，而台灣散熱業者在此波商機中的首要受惠者為泰碩（3338）。

泰碩Q2營運看旺

泰碩是中興通訊的AAU關鍵散熱件主力供應商，相較於過去4G基站RRU產品功耗低且體積大，5G基站設計改變，將RRU與天線結合成AAU，有輕量化需求，並且功耗大幅提升至千瓦以上，解熱難度提高下，產品單價將明顯高於過去的4G產品。