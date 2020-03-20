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千萬別錯過！11年1次的投資機會 長線布局機會來了

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／林明謙】

美股狂洩數千點，在3月史無前例地3度觸發「熔斷機制」，Fed在先前降息2碼後，又再度火速降4碼，加起來一共降了6碼，讓基準利率來到0%～0.25%的區間，真的是太令市場驚訝了，川普並進一步表示美國疫情最嚴重可能會持續至7～8月，美國可能正在走向經濟衰退，讓美股道瓊暴跌3000點。

接著他也在推特上表示「天佑美國」，顯示出目前對這疫情的束手無策，對於美股的暴跌也只能採取金融面的政策來救市，華爾街正在看當利率降至0%之後，川普後面還有什麼招術可以來救市，讓我們繼續再看下去。

企業大老

本次疫情前所未見

鴻海集團創辦人郭台銘在近期表示，目前疫情對日本與韓國的影響較大，但中國、越南與台灣的復工相對順利，但也更語重心長的談到全球供應鏈恢復的問題事小，重點在於消費力道能不能復甦，尤其是美國占了全球40%的消費力道，若疫情失控恐怕衝擊全球經濟，言下之意，若大家沒有辦法從美國賺到生意，其他的地方也如此的話，大家的荷包恐將縮水，消費信心將會進一步低落，也將再回頭衝擊企業的獲利而陷入惡性循環。

微軟創辦人比爾蓋茲近期在「新英格蘭醫學雜誌」提到，武漢肺炎可能會成為百年不遇的大流行病」，因此呼籲全球領導人立即行動一起做出努力。其實比爾蓋茲早在5年前的演講中就提到傳染病要比核武更加可怕，當中還談到整個世界還沒準備好，結果這個預言成真了，他再度表示各國在疾病監測上應該要投資更多並且分享訊息，且應建立開發疫苗與抗病毒藥物的系統，要能快速量產，並成立一個全球平台，讓各國的臨床試驗可以快速進行。

筆者認為全球在經歷過這次事件之後，的確是需要以地球村為整體概念，任何一個國家都無法置身於度外，來共同對抗未來可能發生的病毒，才不會讓經濟與金融大起大落。

至於股神巴菲特，擁有全球市值前10大的企業「波克夏海瑟威」，在股市與企業管理上的觀點也讓人備受矚目，他近期最新的發言是美股4次熔斷，他活了89年是首次遇到，連經歷過這麼多大風大浪的股神，也不禁感嘆這次大跌的光景，但比較2008年的金融海嘯與1987年股災，情況還沒有那麼差，2008年股市大跌令他覺得更加害怕；而他仍然不改股神長期持有的作風，認為武漢病毒雖然很可怕，但不應該影響投資者的長遠計畫，真正該注意的是企業未來5年～10年的長期發展，企業的訂單也許會因為疫情而暫時消失，但是長期的競爭力是難以消失的。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/20 No.1189】想了解更多，詳洽02-27660800 非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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