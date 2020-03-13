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走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

不倫戀傷黨形象 蔡宜芳遭民眾黨停權一年

當沖操作3不1沒有 嚴格遵守紀律 首重風險考量

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／賴建承】

疫情持續擴大，除了韓國與日本外，歐洲的義大利、中東的伊朗之失控也讓歐美主要國家確診與死亡人數不斷攀升，由於擔心疫情短期間無法獲得控制，加上俄羅斯反對石油減產，造成國際油價3月9日單日暴跌近25%，而全球股市也呈現大幅修正。

針對量大熱門股操作

許多投資人傾向當沖操作，故針對沖操作策略及熱門股做剖析。

由於目前盤勢偏空，若要當沖操作必須嚴格遵守紀律，首重風險考量，掌握「3不1沒有」要訣，沒訊號不動作、當日不順不硬做、做錯不加碼要停損、沒有紅綠只有波動。操作策略上，5檔委買與委賣價格是當沖必看之訊號；外盤5檔賣單大增而股價強勢走強，則股價向上拉抬機會大，不過於向上拉抬過程時仍要留意內盤5檔掛單變化，若內盤買單突然大增，則股價容易拉回。

相反地，若內盤5檔賣單增而股價走勢偏弱，則向下走跌機會大增，甚至連續內盤成交，同時外盤賣單少，表示反彈弱勢要留意會有重挫走勢，若下殺成交超大量後則容易有短線反彈契機。

此外，也可由內、外盤價、量能，看當沖多空操作，內盤表示成交在買價、外盤表示成交在賣價，若內盤量愈大，走弱機率高，表示不計價格賣的人多；外盤量愈大，走強機率高，代表不計價格買的人多。亦即，外盤比超過50%，買方比賣方積極，則偏多操作；外盤比低於50%，賣方比買方積極，則偏空操作！

首要避開流動性風險

最後若選擇標的走勢不如預期，先冷靜不貿然下單交易，若成交比重過高者會有短線過熱警訊，可逢高調節或是反手布空單，同時搭配5分鐘線與量能變化。至於在選股策略上，量大且股性活潑者最佳，或是具題材、投信認養股等也不容小覷。而開盤後領先漲停或族群有集體轉強者均可操作，甚至盤中爆量拉抬股也不可忽略，但是低量股則不碰，以避開流動性風險。

近期熱門當沖股，可朝2月營收逆勢走揚、投信認養、防疫題材股等來切入。其中2月營收須近期單日成交量有2千張以上，同時月增率與年增率均要有雙位數成長，其中不乏具有防疫概念的生技與額溫槍概念股，包括展旺（4167）、泰博（4736）等。

原料藥廠展旺力拚轉機，2月營收1.49億元，月增率12.9%、年增率93.2%，可沿著5日線操作；泰博生產額溫槍、血糖儀等醫療器材，去年前3季EPS5.06元表現不差，2月營收4.12億元，月增率25.3%、年增率55.7%，壓回月線不破可布局。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/13 No.1188】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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