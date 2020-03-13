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防疫概念股續輪動 防護 醫療 宅經濟在浪頭上

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／黃靖哲】

元月底中國武漢封城的動作，點燃了全球人類對抗新冠肺炎病毒的戰爭，而這個未知病毒，傳染力特強，死亡率高達2%～3.4%，千倍於流感的新型冠狀病毒COVID-19，在很快速的時間由中國傳到亞洲、歐洲，3月初也已經傳染到了全球生技產業實力最強勢的美國，並且在全球都造成了極度的恐慌。

防疫行情，也是行情

極其幸運的我們，台灣由於SARS曾經造成了近52條人命的喪失，其中包括了11名一線的醫護人員，政府與生醫人員痛定思痛，培養了強大的抗疫能力，再加上本次政府防疫相關單位的超前部署，台灣成為少數控制疫情得當的國家，不論在感染率與死亡率上，幾乎都是維持最低檔附近，而且我們是離病毒發源地中國，可說是最近的地區之一，這次表現讓台灣被全球刮目相看。

很顯然，新冠肺炎改變全球生活與生產鏈，然而問題始終存在，直到發文為止，全球並沒有一個好的解藥，不管是疫苗，或是可以完全排除新冠肺炎感染的藥品或是方法，而這種看不見、難以防範、傳染力特強的新冠肺炎，在攻破了歐洲、美國、日本等這些過去公共衛生體系的強勢大國之後，事實上，目前仍無法有效停止傳染狀況。

我們認為，在短時間內無法有效消除新冠肺炎之前，它徹底的改變了人的生活，特別是習慣、消費型態、工作方式、政府制度等。

實際上，它所產生各國互相斷航的狀況，也的確打亂了全球原本的產業供應鏈；就投資人而言，我們也必須做出更大的調整，正視新冠肺炎對行情的重大影響。

生技大國也自身難保

換句話說，「防疫行情，也是行情。」疫情對一般性的股票，或許業績及通運上都有負面與不便利的影響狀況，但是對防疫相關的生技與宅經濟等相關股票，則反而有推動與增溫的作用。

由於台灣防疫過程成全球典範，而此一表現也同時對台股的投資地位大幅提升，特別在生技股，由於過去的競爭對手日本、韓國、大陸等相關國家，可說目前無一倖免於此次新冠肺炎，甚至原先認為執全球牛耳的美國、德國等相關西歐生技大國，也意外地出現恐慌與自身難保狀況。

台灣能夠保有防疫的相關物資與產業能量，以及全球名列前茅的研發出相關的病毒株，合成相關瑞德西韋等藥物，以及3月初中研院研發出全球最快的快篩疫苗等相關醫療上的成就，正是點火台灣生技與本次新冠肺炎相關防疫概念股最大的亮點與能量。

我們認為新冠肺炎目前幾乎已成為一種常態性的病毒狀況下，台灣相關的防疫概念股，也將成為台灣最新興的爆發型成長產業。

口罩、耳溫槍創新高

本刊從1179期（去年11月1日～11月17日）就提醒大家，恆大（1325）、毛寶（1732）、康那香（9919）3檔最明顯的防疫指標股，12月31日起突破均線糾結點，出量漲停板不破，在技術面引領之下，顯然有個不知名的武漢疾病發生。結果隨著疫情的發展。直至截稿之前，恆大創下了上市以來的新高41.9元大漲了2.7倍；毛寶越過了SARS高點，12月最低點12.45元以來，3個月下來波段漲幅更達到了3.3倍；康那香也有2倍。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/13 No.1188】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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