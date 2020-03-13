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走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

不倫戀傷黨形象 蔡宜芳遭民眾黨停權一年

高殖利率題材護航 20檔潛力黑馬伺機發動

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／陳威良】

武漢肺炎持續肆虐全球各地，讓美股道瓊指數迅速回檔約5000點，沒有人知曉這波疫情與股災的終點會在何時，不過轉機總在危機過後，在股票市場中想長期立足，必定要保持客觀與理性。

熱錢回流指日可待

由於市場法人趨向避險以及對聯準會降息的預期，大量資金湧向美國公債，導致10年期公債殖利率跌破0.8%、30年期公債殖利率亦壓低至1.09%，均創下史上新低，代表目前公債市場的交易已過度擁擠，簡單來說，就是債券的價格已被推升至高檔水準。

反觀自去年下半年以來，美股的平均股息殖利率就持續高於債券殖利率，而如今因為股票價格大跌，讓股息殖利率優勢與價值更為突顯，一旦市場恐慌情緒逐漸平息，資金總會尋找有利的出口，熱錢回流股市仍指日可待。

再看台股情況，加權指數先後因為陸股、美股與油價重挫，而分別下殺至11138點、11049點、10998點3波低點，並形成下降軌道，現階段正面臨年線保衛戰，能否持續較歐美股市強勢，也許要先觀察台幣動向。

本波台幣貶值回測30.5元後，又轉升值且一度重現2字頭匯價，顯示即使外資賣超台股，但資金並沒有大量匯出，台股目前仍有機會在底部蟄伏等待多頭再起，而基本面最大的吸引力，除了產業轉單效應之外，就是台股平均高於4%的現金股利殖利率。

截至3月6日，已經有超過200家上市櫃公司陸續宣布股利政策，接下來3月下旬至4月將進入召開董事會高峰，必定會有更多的高殖利率股成為市場追逐焦點，台股在全球央行一片降息浪潮下，有高殖利率題材護航加持，相信未來能夠逐漸走穩。

有哪些已公布股利的公司值得留意呢？如果是希望在除息前先賺一波價差，那除了看殖利率高低，最重要的是配合產業趨勢與基本面分析，挑選預估營收及獲利向上的成長型公司，如果股價位階不高，則可逢低布局，附表為目前殖利率最高的前20名公司。

聖暉訂單大幅成長

聖暉（5536）：以無塵室機電整合工程為主，接單業務橫跨多種產業，除了以半導體及電子零組件廠房為主外，其他產業如醫療生技、綠能光電、商辦、資料中心等，皆有相當之案量。

聖暉去年EPS達19.16元，決議配發每股現金股利15元，在中美貿易戰之後因台商轉移供應鏈，東南亞與台灣的在手訂單皆大幅成長，法人預估今年獲利挑戰2個股本，近3年本益比區間落於7～15倍，目前股價低估，且技術面短、中、長期均線糾結後站上，有利於展開波段上漲。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/13 No.1188】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

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