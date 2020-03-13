快訊

走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

不倫戀傷黨形象 蔡宜芳遭民眾黨停權一年

貪婪與恐懼對決 全球投資大師看行情

聯合新聞網 / 非凡商業周刊

【作者／阮文非】

美股3月9日暴跌逾7%，創2008年12月金融海嘯以來最大單日跌幅，更是美股自1997年10月暴跌以來首次觸動融斷機制。因為沙烏地阿拉伯跟俄羅斯談減產不成，大殺價令油價崩跌3成，雷曼式恐慌正打擊市場情緒而不利美股乃至全球股市。

疫情是罪漲多也是

這恐慌性殺盤加上義大利因疫情嚴重而全國封鎖更加深市場恐懼，令原本因疫情負面影響使美股3大指數較2月19日高點大跌逾19%，迫近高點下跌逾20%的技術性熊市。這時候我們應該採取「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」的逆向操作嗎？

1月底爆發的疫情衝擊全球股市，讓原本在1月初還處高檔的多國股市紛紛下滑，迄3月9日收盤止，今年來累跌逾20%的主要股市指數為美國羅素2000、英國富時100、法國CAC 40、泛歐50、義大利富時MIB、挪威OBX、奧地利ATX、泰國SET、菲律賓PSE、阿根廷MERVAL以及巴西BOVESPA。

如果嚴格地按最高點計算，像美股3大指數在3月9日盤中更一度墜入技術熊市，因此曾處或迫近熊市的股市應該更多，但放大至年初來看，除疫情衝擊外，其實股市漲高本身就是「罪」，任何能打擊市場信心，但尚末造成實質衝擊的利空都能成為殺盤理由。

從今年來處熊市的指數來看，歐洲占比率最高。義國疫情慘重至全國封鎖是不用多說，法國疫情為歐洲第2高也能理解，奧地利西南部跟義國北部有接壤邊境，交通與經濟關係緊密而受影響，石油出口國挪威的股市因油價持續大跌，英國受疫情和脫歐後尚未達成自由貿易協定等利空衝擊。

以小型股為主的羅素2000指數陷熊市，是因為美國勞動等成本大增令中小企業吃不消，農產品出口大國阿根廷、巴西等經濟本已不好，油價大跌和疫情拖累農業大宗商品行情與需求，泰國與菲國所受疫情相對日、韓等相對輕許多，但去年大漲特漲後而令其今年來跌幅較深受疫情困擾的日、韓股市來得更慘烈。

股災下跌時間難持久

疫情已重創市場信心，尤其最影響全球投資人信心的美股在3月9日暴跌令市場情緒更低落，但以標普500指數歷來20大單日跌幅排行來看，9日的跌幅還只能排第19名，前18名大跌幅主要集中在1929年、1987和2008年。

1929年和2008年遇上經濟大蕭條和金融海嘯就不必多說，另一邊是1987年美股創新高之際突然崩跌，但聯準會出面降息等穩定人心後，美股又急速漲回來，到當年年底還倒漲過來而讓股災船過水無痕。

再仔細看，美股從1929年10月底尾高點下跌至1932年7月觸底，跌勢走了約3年而算夠久，但1987年急殺後又急漲，1990年8月波灣戰爭令美股大跌後，在當年10月即觸底，就算是2008年百年一遇的金融海嘯，美股在隔年3月觸底，跌勢維持不到半年！

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/3/13 No.1188】想了解更多，詳洽02-27660800【非凡商業周刊關心您，與您一起提升免疫力、抗疫大作戰，迎向健康財富雙贏，樂健非凡保健品，與你共度健康每一天】

相關新聞

貪婪與恐懼對決 全球投資大師看行情

油價、美股的暴跌，讓雷曼式恐慌正打擊市場情緒而不利美股乃至全球股市，這時候的我們應該採取「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」的逆向操作嗎？來看看全球投資大師們對美股行情的看法。

機會來了！危機入市選股術 買進好股趁現在

大家都說「危機入市」機會來了！但可不是隨便進場亂買一通就行，到底該何時進場？進場該買什麼？用什麼方法買？這些都是能不能賺錢的關鍵，本單元專家將提供「翻轉獲利三部曲」，讓你能在對的時間進場！買到對的股票！ 首部曲》找出撿便宜的最佳時機 二部曲》利用ETF搶短抱長皆宜 三部曲》搭法人季底作帳順風車

高殖利率題材護航 20檔潛力黑馬伺機發動

當市場恐慌情緒逐漸平息，資金就會開始尋找有利的出口，而高殖利率股勢必會成為市場追逐焦點，截至3月6日，在200多家已公布股利政策上市櫃公司中，哪些值得您持續追蹤關注？

防疫概念股續輪動 防護 醫療 宅經濟在浪頭上

新冠肺炎迄今已持續近3個月，相關個股也已先行漲過一波，操作上不建議追高，焦點也從過去的防護股，往更為深入的治療、研發相關生技股，而宅經濟更可能成為少出門的常態。

當沖操作3不1沒有 嚴格遵守紀律 首重風險考量

在台股跌破萬一大關之際，再加上系統性風險仍未解除，操作上建議降低持股比重，宜短不宜長，目前盤勢偏空，若要當沖須恪守紀律，首重風險考量，掌握「3不1沒有」要訣。

股利行情大方配 50檔殖利率逾5%攻守兼備

時序步入3月，上市櫃公司去年成績單也將於3月底前陸續公告，此時各家宣布之股利政策為何？將是穩健投資人或中長線投資機構考慮之選股模式，值得我們一起關注。

美企獲利普遍不佳 標普500全靠FAAMG撐大局

美股連續暴跌，市場解讀是疫情擴散，然不少專家提出暴跌的原因其實是美國企業獲利普遍不佳，事實上，全靠臉書、蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌等5家所謂FAAMG概念股撐起一片天。

台股下一步 行情擘畫 贏家對策一手掌握

新冠肺炎疫情持續擴散，全球經濟、股市受到的影響也開始同步加劇，面對疫情帶來的各種不確定性，投資人對台股的未來走勢也打上了問號，為幫大家釐清前路，我們特別邀請專家，從技術面及另類的玄學角度一探台股未來，並針對搶反彈、波段投資、存股等投資策略擬定對策，以期讓投資人能夠安心布局。

全球資金大風吹 黃金 ETF 中小股誰最吸金？

一場肺炎疫情打亂所有人布局，現在全球資金四處流竄，到底會流向何方？本單元專家將帶你從國際市場看到國內、從大型權值股看到中小型股，幫你掌握國際熱錢與國內資金動向！

防疫概念動輒暴漲 生技醫療基金無利可圖

新冠肺炎全球蔓延下，防疫概念股變成投資人聚焦的目標，不過，投資人布局時還是得多加觀察，畢竟很多是混水摸魚的，而生技醫療基金表現也不如預期，箇中原因耐人尋味。

女董座打江山 翻轉企業用實力說話

女董事長在台灣與世界各國仍相當少見，但若您實際了解，其實台灣上市櫃公司中，不乏經營成績優秀的女董事長們，她們帶領公司立足台灣、打進全球，個個實力不容小覷。

靜待疫情影響淡化 IC設計 三五族 工具機靚

武漢肺炎打亂2020年全球景氣，國票證券目前估計2020年每股獲利有機會成長達30%的廠商約有86家，當中多以科技類股為主，建議可追蹤具成長動能之IC設計、三五族半導體、PCB、工具機等產業。

熱門新聞

機會來了！危機入市選股術 買進好股趁現在

當沖操作3不1沒有 嚴格遵守紀律 首重風險考量

高殖利率題材護航 20檔潛力黑馬伺機發動

貪婪與恐懼對決 全球投資大師看行情

防疫概念股續輪動 防護 醫療 宅經濟在浪頭上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。