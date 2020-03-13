貪婪與恐懼對決 全球投資大師看行情

【作者／阮文非】

美股3月9日暴跌逾7%，創2008年12月金融海嘯以來最大單日跌幅，更是美股自1997年10月暴跌以來首次觸動融斷機制。因為沙烏地阿拉伯跟俄羅斯談減產不成，大殺價令油價崩跌3成，雷曼式恐慌正打擊市場情緒而不利美股乃至全球股市。

疫情是罪漲多也是

這恐慌性殺盤加上義大利因疫情嚴重而全國封鎖更加深市場恐懼，令原本因疫情負面影響使美股3大指數較2月19日高點大跌逾19%，迫近高點下跌逾20%的技術性熊市。這時候我們應該採取「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪」的逆向操作嗎？

1月底爆發的疫情衝擊全球股市，讓原本在1月初還處高檔的多國股市紛紛下滑，迄3月9日收盤止，今年來累跌逾20%的主要股市指數為美國羅素2000、英國富時100、法國CAC 40、泛歐50、義大利富時MIB、挪威OBX、奧地利ATX、泰國SET、菲律賓PSE、阿根廷MERVAL以及巴西BOVESPA。

如果嚴格地按最高點計算，像美股3大指數在3月9日盤中更一度墜入技術熊市，因此曾處或迫近熊市的股市應該更多，但放大至年初來看，除疫情衝擊外，其實股市漲高本身就是「罪」，任何能打擊市場信心，但尚末造成實質衝擊的利空都能成為殺盤理由。

從今年來處熊市的指數來看，歐洲占比率最高。義國疫情慘重至全國封鎖是不用多說，法國疫情為歐洲第2高也能理解，奧地利西南部跟義國北部有接壤邊境，交通與經濟關係緊密而受影響，石油出口國挪威的股市因油價持續大跌，英國受疫情和脫歐後尚未達成自由貿易協定等利空衝擊。

以小型股為主的羅素2000指數陷熊市，是因為美國勞動等成本大增令中小企業吃不消，農產品出口大國阿根廷、巴西等經濟本已不好，油價大跌和疫情拖累農業大宗商品行情與需求，泰國與菲國所受疫情相對日、韓等相對輕許多，但去年大漲特漲後而令其今年來跌幅較深受疫情困擾的日、韓股市來得更慘烈。

股災下跌時間難持久

疫情已重創市場信心，尤其最影響全球投資人信心的美股在3月9日暴跌令市場情緒更低落，但以標普500指數歷來20大單日跌幅排行來看，9日的跌幅還只能排第19名，前18名大跌幅主要集中在1929年、1987和2008年。

1929年和2008年遇上經濟大蕭條和金融海嘯就不必多說，另一邊是1987年美股創新高之際突然崩跌，但聯準會出面降息等穩定人心後，美股又急速漲回來，到當年年底還倒漲過來而讓股災船過水無痕。

再仔細看，美股從1929年10月底尾高點下跌至1932年7月觸底，跌勢走了約3年而算夠久，但1987年急殺後又急漲，1990年8月波灣戰爭令美股大跌後，在當年10月即觸底，就算是2008年百年一遇的金融海嘯，美股在隔年3月觸底，跌勢維持不到半年！